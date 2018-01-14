Путин поблагодарил Финляндию за сохранение вывезенных с Валаама святынь

Если бы не Финляндия, Валаамский монастырь вообще мог бы прекратить свое существование, сказал президент Владимир Путин в интервью для фильма «Валаам», фрагмент которого показали в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Финляндия – наш добрый сосед», – сказал Путин, добавив, что если бы не действия финнов, Валаамский монастырь мог бы прекратить свое существование, «потому что мы знаем, как советские власти относились к религиозным ценностям». «Они были вывезены в Финляндию и там были сохранены, и за это, наверное, нужно сказать только спасибо финнам и нашим соотечественникам, которые в Финляндию выехали и там сохранили Ново-Валаамский монастырь и святыни Валаама», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

Автор фильма, журналист Андрей Кондрашов спросил у президента, не стоит ли России начать переговоры с Финляндией о возвращении вывезенных с Валаама ценностей, в том числе икон, библиотеки, колоколов, архивов.

Путин отметил, что эти святыни дороги как россиянам, так и финнам. «Финны их хранят, финны обеспечивают свободный доступ всем, кто хочет к этим святыням на территории Финляндии», – отметил президент. По его словам, эти святыни должны быть тем, что объединяет две страны, в том числе в духовной сфере.

Также в этом документальном фильме Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей – с хранилищем мощей святых.

Валаам – самый древний монастырь на севере России. Российский президент его регулярно посещает.