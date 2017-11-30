Рогозин передал поздравление таксы – участницы эксперимента с жидкостным дыханием

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опубликовал поздравление с Новым годом от имени своей семьи и таксы по кличке Николас, которая участвовала в эксперименте с жидкостным дыханием.

«Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым годом! Пусть жизнь в Новом, 2018-м, году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!» – говорится в сообщении Рогозина, опубликованным в Facebook.

Сообщение сопровождается фотографией Рогозина с супругой Татьяной и двумя собаками. Таксу вице-премьер России держит на руках. На ваш взгляд Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными? Собаки

Ученых, которые ставят данный эксперимент

