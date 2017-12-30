СМИ: В США ссора геймеров привела к убийству

В городе Уичита, штат Канзас, полицейский застрелил невооруженного 28-летнего мужчину в результате розыгрыша, устроенного геймерами из-за ссоры.

В США популярен так называемый своттинг (swatting, от названия спецподразделения американских правоохранительных органов SWAT) – розыгрыш, при котором пранкер звонит в полицию и сообщает о серьезном инциденте, называя случайный адрес.

Заместитель начальника полиции Уичиты Трой Ливингстон на пресс-конференции рассказал, что в отделение позвонили и сообщили о том, что некий мужчина убил своего отца и удерживает в заложниках мать, брата и сестру, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Verge.

Отряд прибыл по названному адресу и попытался проникнуть в дом. После того, как к двери подошел мужчина, один из офицеров выстрелил в него. В результате хозяин дома скончался.

Ливингстон не уточнил, почему было принято решение открыть огонь на поражение.

По данным СМИ, к трагедии привела ссора двух геймеров, разразившаяся после онлайн-матча по компьютерной игре Call of Duty. Один из конфликтующих якобы предоставил другому адрес, а второй затем «вовлек в эту ссору невиновного незнакомца».

Родственники погибшего отметили, что мужчина не увлекался компьютерными играми.