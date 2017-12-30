Женщины-заключенные багдадской тюрьмы отказались отпускать детей в Россию

Очередной рейс со спасенными из багдадской тюрьмы детьми был отменен из-за отказа матерей отпустить их, сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Марина Ежова.

Рейс был отменен, так как «иракские власти категорически отказались отпускать» заключенных в тюрьме женщин, а те, в свою очередь, не отпустили детей, передает РИА «Новости».

Ежова считает, что женщины шантажируют правительство детьми и пытаются таким образом привлечь внимание общественных организаций.

Сами заключенные не могут быть отпущены, так как «им предъявлены очень серьезные обвинения».

Ежова рассказала также, что все возвращенные из багдадской тюрьмы в Дагестан женщины имеют «солидное преступное прошлое» и находятся под следствием.

«Выбор вывоза совершенно волшебным образом пал на женщин, которые совершенно профессионально занимались этой деятельностью. Это так называемые черные вдовы», – сказала омбудсмен, отметив, что некоторые из возвращенных женщин имели сроки за террористическую деятельность.

Напомним, в конце ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которых перевели в женскую тюрьму Багдада.

На данный момент около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей.