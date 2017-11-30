В Кремле рассказали, с кем будет встречать Новый год Путин

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее были названы самые яркие высказывания Путина за 2017 год.