Путин подарил больному раком мальчику компьютер

Больному раком мальчику из Приморского края по поручению президента Владимира Путина подарили компьютер, сообщает администрация региона.

«Сережа Тимофеев, к которому в четверг, 28 декабря, приехал в гости заместитель главы региона Константин Межонов, живет с мамой в селе Прилуки Хорольского района. Недавно мальчик отметил свой 13-й день рождения, и желанным подарком для него был персональный компьютер», – говорится в сообщении на сайте администрация края.

Приобрести технику самостоятельно семья не может, поскольку у мальчика опухоль головного мозга, и все средства уходят на дорогостоящие лекарства. Письмо о желании мальчика решила написать президенту мама Сергея.

О болезни ребенка стало известно в 2016 году. Он перенес несколько операций и теперь восстанавливается. По совету врачей семья переехала из города в село.

«По состоянию здоровья он не может ни с кем видеться, и единственная возможность – общаться с товарищами в интернете. Поэтому когда сын узнал, что президент услышал просьбу и его давнюю мечту исполнят, он плакал от счастья! Мы очень благодарны за этот новогодний подарок», – сообщила мать мальчика Анастасия Пинчукова.

Межонов передал подарок Сереже Тимофееву и поздравил его с наступающим Новым годом.

Ранее в этом году Путин также подарил детям щенка, электрическое пианино и свое фото с автографом.