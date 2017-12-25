Москва сняла ограничения поставок чая из Шри-Ланки

Россельхознадзор снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки под гарантии карантинной службы этой страны, сообщил глава российского ведомства Сергей Данкверт.

«По итогам переговоров принято решение под гарантии карантинной службы Шри-Ланки снять временные ограничения на поставки всей растительной продукции из Шри-Ланки с 30 декабря 2017 года», - передает РИА «Новости» слова Данкверта по итогам переговоров с делегацией этой страны.

Он отметил, что ведомство будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих из Шри-Ланки партий растительной продукции.

Напомним, ранее сообщалось, что с 18 декабря Россельхознадзор ограничивает ввоз растительной продукции из Шри-Ланки из-за выявленного в партии чая капрового жука.