Стюардесса выпала из самолета во Внуково

Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с падением стюардессы с высоты во время загрузки еды в самолет в аэропорту Внуково.

По данным прокуратуры, 23 декабря стюардесса авиакомпании «ЮТэйр» упала с высоты 3-4 метров в ходе загрузки питания в самолет, готовящийся к вылету в Ханты – Мансийск.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Информация об инциденте также направлена прокурору Сургутской транспортной прокуратуры для принятия, в случае выявления нарушений, мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии на 67-м году жизни скончалась бывшая стюардесса Весна Вулович, единственный человек, который выжил при падении самолета с высоты 10 тыс. метров.