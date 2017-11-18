Шахматисты Катара отказались выступать на ЧМ без флага

Шахматисты команды Катара решили не выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Эр-Рияде, из-за требования организаторов не демонстрировать флаг Катара в ходе турнира, передает Gulf Times.

После того как организаторы ЧМ отказались поднимать катарский флаг на соревнованиях, спортсмены этой страны выразили несогласие с таким решением, передает ТАСС. В результате им было отказано в выдаче виз.

«Я ничего не могу сказать, кроме того, что это очевидный случай смешения политики и спорта. Мы не поедем (на турнир в Саудовскую Аравию), потому что для нас превыше всего гордость и престиж Катара», – отметил катарский шахматист Мохаммед Аль-Модиахи.

По данным издания, кроме Аль-Модиахи, ЧМ пропустит его жена, представительница Катара Чжу Чэнь, занимающая 43-е место в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ).



Ранее вице-президент ФИДЕ Исраэль Гельфер сообщил, что семи израильским шахматистам отказано в выдаче виз для участия в турнире, в настоящее время Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на Ближний Восток приходит эпоха резких и болезненных перемен.