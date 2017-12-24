Фетисов и Бутман рассказали о хоккейном матче с Путиным

Команда, в которой играл в пятницу в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади президент Владимир Путин, победила, сообщил первый зампред комитета Госдумы по спорту Вячеслав Фетисов.

«В товарищеской игре обычно равенство побеждает, но победила команда, где президент играл», – передает слова Фетисова РИА «Новости».

По его словам, игра прошла на высоком уровне, все игроки получили удовольствие, тем более, что и погода «удалась». Фетисов добавил, что на улице играли впервые, а то, что матч проходил на Красной площади, - «круто само по себе».

Он добавил, что вспомнил с Путиным, как в 2006 году пришел к нему в качестве главы Росспорта с предложением сделать каток на Красной площади и сыграть здесь матч в честь 25-летия «русской пятерки».

«И он поддержал наше предложение, с тех пор каток популярный, эксплуатируется, привлекает много людей. Вот впервые сыграли матч, сколько времени прошло», - добавил Фетисов.

Известный музыкант Игорь Бутман также рассказал о впечатлениях от матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади.

«Отличные впечатления от этой встречи. Потрясающая атмосфера, прекрасная погода, отличный хоккей. Все звезды хоккея. Играть со своими кумирами – это потрясающе, но, конечно, сложно. Но у нас Путин, Шойгу. Владимир Владимирович в отличной форме, без конца забивает шайбы, и министр обороны тоже уже постоянно занимается и хорошо играет», - отметил Бутман.

Он рассказал, что после завершения матча участники встречи говорили о хоккее и предстоящих событиях в мире спорта.

Накануне Кремль сообщил, что Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел поздно вечером в пятницу на Красной площади в Москве.