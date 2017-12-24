Западные СМИ сравнили продажу оружия Украине с подливанием бензина на тлеющие угли

Решение администрации США Дональда Трампа разрешить продажу Украине летального вооружения опрометчиво, Вашингтон просто подливает бензин в тлеющие угли, пишет The National Interest.

Журналист издания отмечает, что поставки оружия Киеву на фоне «продолжительной истории вмешательства США на Украине» крайне неоднозначны, особенно с учетом, что эта страна находится в «российской сфере влияния», являясь важнейшим субъектом во «внутренней зоне безопасности России», передает RT.

Отмечено, что раздражение Москвы не могла не вызвать и новая стратегия национальной безопасности Трампа, в которой Россия названа «стратегическим соперником» Америки. Формулировки документа заставляют вспомнить о «жесткой, конфронтационной риторике Вашингтона времен холодной войны», пишет издание.

Решение же продавать даже ограниченные партии оружия Киеву издание называет «абсолютно неуместным» из-за напряженности и изменчивости ситуации.

«Оно (решение) вдохновит сторонников жесткого курса в украинском правительстве, которые настаивают на победе военными средствами», - отмечает издание, называя военное решение конфликта «опасной иллюзией».

«Продавать оружие Украине - все равно что лить бензин на тлеющие угли», - считает The National Interest, подчеркивая, что отношения США с Россией и так «достаточно напряженные».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, к чему может привести поставка американского вооружения на Украину.