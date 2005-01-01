WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

WoodMood – производитель эксклюзивной мебели и деталей интерьера из массива натурального дерева. Компания создана в 2014 году в Ростове-на-Дону. Основатели – Илья Полегенько и Карен Мухтарьян. Штатная численность работников – 25 человек. Годовой оборот – 30 млн рублей.



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