Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

Zero Waste Shop – сеть магазинов по продаже продуктов на развес в чистую тару покупателя или многоразовую упаковку собственного производства. Компания создана в 2018 году в Москве. Ее основатель – Лариса Петракова. Первые инвестиции – 1,5 млн рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 13 млн рублей.

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