    Мнения
    Геворг Мирзаян

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    Тимофей Бордачёв

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    Дмитрий Орехов

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    8 сентября 2025, 14:25 • Справки

    Что делать со старыми и ненужными игрушками: переработка, благотворительность, продажа и апсайклинг

    Что делать со старыми и ненужными игрушками: переработка, благотворительность, продажа и апсайклинг
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Ежегодно в России покупают миллиарды детских игрушек. Согласно данным за 2023 год, их было продано около 1,78 млрд штук. Рано или поздно большинство из них оказывается на свалке, поскольку сложный состав – смесь различных пластиков, тканей и металлов – делает их переработку крайне затруднительной. Однако у каждой игрушки, особенно если она еще в хорошем состоянии, есть шанс обрести вторую жизнь и порадовать нового владельца. Как грамотно и с пользой избавиться от детских сокровищ?

    Почему игрушки не принимают на переработку

    Ключевая проблема утилизации игрушек кроется в их сложной конструкции и составе. В отличие от простой пластиковой бутылки, которую легко идентифицировать и переработать, кукла или машинка – это часто конгломерат различных материалов.

    Для производства используются самые разные виды пластика: от пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) в куклах до редких сложных полимеров, например, полиформальдегида, который можно встретить в погремушках. Нередко в одном изделии совмещены детали из пластика, ткани, синтепона и металла, которые практически невозможно разделить вручную. Такие «гибриды» автоматические линии на сортировочных комплексах просто не пройдут как пригодные для переработки.

    Исключением станут только игрушки из натурального дерева. Однако в основном игрушки сейчас делают из пластика, причем одновременно из разных его видов в одном изделии. К тому же добавляются батарейки, волосы, набивка.

    Игрушки в хорошем состоянии: дарим вторую жизнь

    Если игрушка не сломана, чиста и сохранила приличный вид, ее можно и нужно передать дальше. Это самый экологичный и социально полезный путь.

    1. Онлайн-платформы и шеринг-сообщества

    Самый очевидный способ – продать или отдать даром через популярные доски объявлений, такие как «Авито» или «Юла». Однако, как показывает практика, спрос на обычные игрушки невелик, и даже бесплатные вещи забирают не сразу. Быстрее найдут нового хозяина редкие, коллекционные или брендовые наборы, например, «Лего».

    Гораздо эффективнее могут сработать локальные шеринг-группы в социальных сетях, где люди сознательно обмениваются вещами, чтобы дать им вторую жизнь. Вот лишь некоторые из них:

    • «Отдам даром» и «Реюз» (Москва);

    • «Неваляшка-шеринг» (Санкт-Петербург);

    • «Игрушка-шеринг» (Новосибирск);

    • «Бебишеринг» (Владивосток, Лабытнанги);

    • «Шеринг чего угодно» (Сочи).

    2. Благотворительность: помощь тем, кто в ней нуждается

    Множество организаций с радостью примут игрушки для передачи нуждающимся семьям, беженцам или в социальные учреждения. Важно помнить, что многие детские дома и приюты, согласно строгим правилам СанПиНа, могут принимать только новые игрушки в фабричной упаковке.

    Благотворительные магазины и пункты приема: «Спасибо!» и «Лепта» (Санкт-Петербург), «ВоБлаго» (Челябинск), «Кладовка» (Омск), «Добрые вещи» и «Сдать вещи просто» (Москва, МО, Санкт-Петербург).

    Экоцентры и акции: «Сборка» (Москва), Second Life (Московская область), акции «Зеленый маяк» (Владивосток) и «РазДельно» (Нижний Новгород).

    Церкви и религиозные общины: часто они хорошо знают нужды своих прихожан и могут помочь передать вещи в нужные руки.

    3. Локальный обмен и личные связи

    Не стоит сбрасывать со счетов и ближний круг. Устройте «своп» – вечеринку по обмену игрушками – среди знакомых семей с детьми. Предложите вещи соседям через чат дома или подъезда, иногда игрушки охотно забирают бабушки и дедушки, к которым приезжают внуки.

    Еще один вариант – оставить пакет с игрушками в чистом виде на детской площадке с табличкой «Отдам даром».

    4. Специализированные проекты

    Некоторые экосоциальные проекты, например, «Крок и Зябра», устанавливают специальные контейнеры-приемники в крупных торговых центрах городов. Большая часть потом отправляется в качестве гуманитарной помощи в глухие деревни, а часть – продают для покрытия расходов.

    Для москвичей также работает сервис «Чумодан», который вывозит ненужные вещи, и комиссионный детский магазин «Мамантин».

    Особый случай: что делать с мягкими игрушками

    С плюшевыми друзьями ситуация сложнее. Даже в идеальном состоянии их принимают не все организации. Причина – они накапливают пыль и аллергены, а у фондов часто нет ресурсов для их тщательной химчистки и дезинфекции.

    Решения:

    • Тщательно постирать и предложить через те же шеринг-группы, знакомым или соседям.

    • Отдать в приют для животных. Многие приюты с благодарностью принимают мягкие игрушки для обогащения среды обитания собак.

    • Пустить на творчество и рукоделие. Наполнитель из старых игрушек – отличный заменитель синтепона для создания новых вещей: подушек, прихваток, мягких пуфов-мешков. Ткань с глазками и носиками можно использовать для аппликаций.

    • Предложить зоопаркам. Иногда в них проводятся акции по сбору игрушек для обогащения среды обитания некоторых животных.

    Игрушки в плохом состоянии: что делать с ними дальше

    Сломанные или сильно изношенные игрушки не обязательно должны оказаться на свалке. Существует несколько способов продлить им жизнь или утилизировать с минимальным вредом для окружающей среды.

    1. Апсайклинг и творческие проекты

    Некоторые экомастерские, дизайнеры и художники принимают старые игрушки для создания необычных арт-объектов. Так появляется так называемый треш-арт – яркие инсталляции, которые не только украшают пространство, но и напоминают о проблеме перепотребления. Для родителей это может стать интересной идеей: дать игрушке вторую жизнь вместе с детьми, сделав поделку или элемент декора.

    2. Разбор и переработка

    Переработка игрушек – процесс более трудоемкий, но вполне возможный.

    Сначала нужно найти маркировку на корпусе или крупных деталях. Чаще всего это цифра в треугольнике или буквенное обозначение (например, PP, 5 – полипропилен).

    Игрушку желательно разобрать на отдельные части. Если в ней несколько материалов, сдавать можно только те элементы, которые подходят для переработки и принимаются в вашем пункте сбора. Цельные изделия с разнородными материалами редко принимают.

    Электронные детали и особенно батарейки относятся к опасным отходам. Их необходимо сдавать отдельно, в специализированные контейнеры для утилизации техники и элементов питания.

    3. Ответственная утилизация

    Если игрушка неразборная, не маркирована или сделана из смеси материалов, ее, к сожалению, остается только выбросить в контейнер для смешанных отходов. Но прежде чем это сделать, убедитесь, что вы исчерпали все возможные варианты из предыдущих разделов.

    Можно ли заработать на старых игрушках?

    В большинстве случаев старые игрушки ценности не представляют. Однако есть отдельные категории, за которые коллекционеры готовы платить заметные суммы.

    Коллекционные и винтажные экземпляры

    Особую ценность имеют игрушки середины XX века – 1950–1960-х годов. Это могут быть советские изделия, а также игрушки, выпущенные в ГДР или Югославии. Высоко ценятся механические модели и заводные механизмы, которые до сих пор сохранили рабочее состояние.

    По оценкам экспертов, такие находки могут приносить владельцам от 3000 до 20 тыс. рублей в зависимости от редкости и сохранности.

    Куклы Барби и другие культовые бренды

    Отдельное направление – коллекционные куклы. Например, редкие именные Барби, выпущенные ограниченными сериями. Их стоимость на рынке нередко достигает 25 тыс. рублей и выше. Ценится не только сама кукла, но и сохранность оригинальной упаковки, одежды и аксессуаров.

    Что влияет на цену

    • Редкость и тираж – чем меньше было выпущено экземпляров, тем выше их стоимость.

    • Состояние – игрушки без сколов, с рабочим механизмом и в родной коробке ценятся в разы дороже.

    • История бренда – изделия известных фабрик или культовые персонажи всегда востребованы.

    Какие игрушки чаще всего ищут коллекционеры

    • заводные машинки советского производства;

    • плюшевые медведи немецкой марки Steiff;

    • куклы фабрик СССР (виниловые, целлулоидные, резиновые);

    • редкие Барби с именными сериями;

    • настольные игры советского периода;

    • фигурки оловянных и пластмассовых солдатиков;

    • игрушки из ГДР и Югославии 60–70-х годов.

    Как оценить старую игрушку перед продажей

    1. Определите возраст и происхождение

    Найдите клеймо, маркировку или фирменный знак на игрушке (обычно на спине, подошве или основании).

    Сравните с каталогами производителей (советские фабрики, западные бренды).

    Винтажными считаются игрушки старше 20–30 лет, антикварными – старше 50 лет.

    2. Оцените состояние

    Коллекционеры делят игрушки на категории:

    • Mint (идеальное состояние) – как новая, в упаковке.

    • Very good – небольшие потертости, рабочий механизм.

    • Good – заметные следы игры, но без серьезных повреждений.

    • Poor – сильные дефекты, утраты деталей (ценность минимальна, кроме редчайших моделей).

    Игрушка в родной упаковке может стоить в два–три раза дороже.

    3. Изучите рыночные цены

    Поискать похожие лоты на Avito, Юла, Meshok.ru (российские площадки).

    Заглянуть на eBay и Etsy – там часто выставляют редкие экземпляры, особенно Барби, заводные машинки и медведи Steiff.

    Сравнить цены в каталогах коллекционеров или специализированных форумах.

    4. Обратитесь к экспертам

    В крупных городах работают антикварные лавки и магазины игрушек.

    Есть специализированные клубы коллекционеров, где можно получить оценку.

    В соцсетях и на форумах есть сообщества («Советские игрушки», Vintage Barbie collectors), где опытные участники помогут определить примерную стоимость.

    5. Выберите площадку для продажи

    Avito, Юла, Meshok.ru – быстрые продажи внутри России.

    eBay, Etsy – шанс найти иностранных покупателей (особенно для кукол и плюшевых игрушек).

    Аукционы и ярмарки – хороший вариант для редких и дорогих экземпляров.

    6. Правильно подготовьте лот

    Сделайте качественные фото: общий вид, крупные планы деталей и маркировки.

    Укажите все размеры, материалы и состояние (честность повышает доверие).

    Если есть упаковка или документы – обязательно добавьте.

    Главный принцип в решении судьбы любой старой игрушки – осознанный подход. Потратив немного времени, можно не просто освободить пространство, а совершить по-настоящему доброе и экологичное дело, подарив вещам новую жизнь.

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
