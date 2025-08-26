  • Новость часаПочта России прекратила прием посылок с товарами в США
    Фашизм хорватов поставил мировой рекорд
    Баку потребовал от Еревана изменить конституцию
    Активы владельцев «Яшкино» и «Кириешки» потребовали обратить в госсобственность
    Финляндия и Польша решили восстановить болота в целях обороны
    Посольство России обвинило власти Молдавии в блокировке консульства
    Суд Москвы оштрафовал Google на семь миллионов рублей
    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море
    В России снизились оптовые цены на красную икру
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    5 комментариев
    26 августа 2025, 19:40 • Справки

    Здоровье женщины после 50: как оставаться здоровой, активной и сохранить красоту

    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    После 50 лет организм женщины вступает в новый этап, который требует большего внимания к себе и своему здоровью. Одним из ключевых процессов этого времени становится гормональная перестройка, сопровождающаяся постепенным снижением выработки эстрогенов. Эти гормоны не только отвечают за репродуктивную функцию, но и поддерживают здоровье сердца, сосудов, костей, метаболизм и даже настроение. Изменения в их уровне могут отражаться на самочувствии, эмоциональном фоне и внешнем виде. Понимание того, что происходит с организмом в этот период, помогает выстроить стратегию активного долголетия, сохраняя энергию, красоту и уверенность в себе.

    Гормональная перестройка: что происходит при менопаузе

    Менопауза, или климактерический период – это естественный этап в жизни женщины, связанный с постепенным снижением активности яичников. По мере того как выработка эстрогенов уменьшается, цикл становится нерегулярным, а затем полностью прекращается.

    Эстрогены играют важную роль в поддержании здоровья: они регулируют работу нервной системы, способствуют нормальному функционированию сердца и сосудов, укрепляют кости, поддерживают обмен веществ и помогают иммунитету справляться с нагрузками. Когда уровень этих гормонов начинает снижаться, организм реагирует множеством изменений.

    За несколько лет до наступления менопаузы – в так называемый пременопаузальный период – менструации становятся непредсказуемыми. Многие женщины в это время сталкиваются с приливами жара, усиленной потливостью, покраснением кожи, перепадами настроения и трудностями со сном. Важно учитывать, что способность к зачатию в этот период все еще сохраняется, а признаки гормональных колебаний порой путают с первыми сигналами климакса.

    Гормональные изменения нередко накладываются на жизненные обстоятельства: взросление детей, изменения в семейных отношениях, уход за пожилыми родителями. Все это может усилить эмоциональное напряжение и стать триггером для депрессивных состояний или обострения хронических проблем.

    Риски для здоровья после 50: как предупредить возрастные заболевания

    После 50 лет женский организм сталкивается с целым рядом физиологических изменений, связанных с гормональной перестройкой. Снижение уровня эстрогенов затрагивает практически все системы, поэтому именно в этот период профилактика и регулярный медицинский контроль приобретают особое значение.

    Сердечно-сосудистая система

    До наступления климактерического периода женский организм находится под естественной защитой эстрогенов: эти гормоны поддерживают эластичность сосудов, способствуют нормальному липидному обмену и снижают риск тромбообразования. После 50 лет этот защитный барьер постепенно ослабевает, что ведет к росту частоты сердечно-сосудистых заболеваний. Уже к 55 годам показатели заболеваемости инфарктами и инсультами у женщин практически сравниваются с мужскими.

    Особое внимание следует уделять профилактике гипертонии, атеросклероза и ишемической болезни сердца, а также контролю сердечного ритма.

    Статистика ВОЗ показывает, что более половины случаев преждевременной смертности женщин старшего возраста связаны именно с патологиями сердца и сосудов. Снизить риски помогает комплексный подход: регулярное измерение давления и уровня сахара в крови, контроль холестерина, плановое прохождение ЭКГ и нагрузочных тестов, а также коррекция образа жизни – умеренные физические нагрузки, рацион с ограничением насыщенных жиров и достаточный сон.

    Замедление метаболизма и набор веса

    С возрастом скорость обмена веществ естественным образом снижается, а перераспределение жировой ткани меняется: жир начинает накапливаться преимущественно в абдоминальной зоне – в области живота и талии. Такой тип ожирения не только влияет на фигуру, но и считается метаболически опасным, поскольку напрямую связан с риском диабета II типа, гипертонии, атеросклероза и даже некоторых видов онкологических заболеваний. Удержать вес помогают умеренный дефицит калорий, увеличение потребления белка, достаточное количество клетчатки и регулярная физическая активность – особенно силовые тренировки, которые поддерживают мышечный тонус и ускоряют метаболизм.

    Остеопороз и потеря мышечной массы

    После 50 лет ускоряется потеря костной ткани. Недостаток эстрогенов снижает способность организма удерживать кальций в костях, что приводит к их хрупкости и повышенному риску переломов даже при незначительных нагрузках. Это состояние известно как остеопороз, и оно диагностируется у каждой третьей женщины старше 60 лет. Дополнительно возрастное снижение мышечной массы – процесс, называемый саркопенией, – ослабляет силу и координацию движений, увеличивая риск падений и травм. Для профилактики важны достаточное поступление кальция и витамина D с пищей, регулярные силовые тренировки и контроль плотности костной ткани с помощью денситометрии.

    Питание после 50: основа здоровья и красоты

    Коррекция рациона – мощнейший инструмент управления своим самочувствием. Основной принцип – разнообразие и сбалансированность. Калорийность при сидячей работе должна составлять около 1600–1800 ккал, при активной – до 2200 ккал.

    Что исключить?

    Следует максимально ограничить продукты глубокой переработки: колбасы, сосиски, фастфуд, сладкие снеки, газированные напитки, кондитерские изделия и избыток соли.

    Что включить в меню?

    • Белок для сохранения мышечной массы: кисломолочные продукты, яйца, рыба, нежирное мясо, бобовые, орехи.

    • Кальций и витамин D для крепости костей: жирная рыба, яичный желток, молочные продукты, листовая зелень, кунжут.

    • Клетчатка и сложные углеводы для пищеварения и энергии: овощи, цельнозерновые крупы, фрукты.

    • Омега-3 жирные кислоты для здоровья сосудов и мозга: льняное и оливковое масло, авокадо, орехи.

    • Антиоксиданты для борьбы со старением клеток: ягоды (черника, смородина), гранаты, зеленый чай, фасоль, горький шоколад.

    • Пробиотики для микрофлоры кишечника: ферментированные продукты – кефир, йогурт, квашеная капуста.

    Одной из самых эффективных для здоровья признана средиземноморская диета, которая достоверно снижает смертность от сердечных заболеваний.

    Физическая активность: движение как лекарство

    Регулярная нагрузка – обязательный компонент стратегии активного долголетия. Это не обязательно изматывающие тренировки в зале. Главное – найти занятие по душе: быстрая ходьба (всего 30 минут в день уже дают эффект), плавание, йога, танцы или активные игры с внуками.

    Как отмечает психиатр Роберт Уолдингер из Гарвардского университета, для сохранения физического благополучия после 50 лет крайне полезны плавание и прогулки. При этом важно избегать чрезмерных нефизиологичных нагрузок, например, длительной работы в огороде в согнутом положении, которая может привести к «синдрому дачника» – проблемам с поясницей и сердцем.

    Важность диспансеризации и медицинского контроля

    Регулярные проверки здоровья – не прихоть, а необходимость. В рамках национального проекта «Демография» в России можно бесплатно пройти диспансеризацию, которая включает:

    • анализы крови (на сахар, холестерин);

    • ЭКГ;

    • маммографию;

    • измерение внутриглазного давления;

    • осмотр гинеколога с взятием мазка;

    • консультацию терапевта.

    При выраженных симптомах менопаузы гинеколог может предложить заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Однако она имеет ряд противопоказаний (склонность к тромбозам, онкология), поэтому решение принимается строго индивидуально после тщательного обследования.

    Психическое здоровье: гармония внутри себя

    Эмоциональное состояние требует не меньшего внимания, чем физическое. При появлении признаков депрессии – апатии, хронической усталости, раздражительности, тревожности – важно обратиться к специалисту.

    Для укрепления психики необходима регулярная социальная активность, подчеркивают психологи. Важно окружить себя людьми для откровенного диалога, найти новую цель – будь то хобби или волонтерство. Это помогает избежать чувства одиночества после того, как дети вырастают и покидают дом. Ключевое правило – не зацикливаться на прошлом и принимать неудачи как естественную часть жизни.

    Семь золотых правил активного долголетия после 50

    Главный терапевт Минздрава РФ профессор Оксана Драпкина формулирует ключевые принципы:

    • Соблюдайте режим: старайтесь ложиться и вставать в одно время, питаться по расписанию.

    • Питайтесь разнообразно: основа рациона – овощи, фрукты, рыба, крупы, орехи. Сократите соль и сахар.

    • Двигайтесь: 30 минут быстрой ходьбы в день достаточно для поддержания тонуса.

    • Откажитесь от вредных привычек: курение и алкоголь значительно ускоряют старение.

    • Спите в темноте: семичасовой сон в абсолютной темноте способствует выработке мелатонина.

    • Регулярно проходите чекапы: диспансеризация помогает выявить риски на ранней стадии.

    • Не забывайте о вакцинации: ежегодная прививка от гриппа и вакцинация от COVID-19 и пневмококка критически важны.

    Здоровье после 50 – это не данность, а результат осознанных действий. Современная медицина и здоровый образ жизни дарят сегодняшним женщинам беспрецедентную возможность оставаться активными, красивыми и полными сил долгие годы. Как говорила Клеопатра, возраст – это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нем не думаете, его нет.

    Захарова процитировала Высоцкого, ответив на угрозу Евросоюза
    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем
    Кравцов сообщил о введении норматива на домашние задания в школах
    Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»
    Мошенники стали обманывать россиян под видом проверки платежного терминала
    Минпросвещения определило три модели оценки поведения в школах
    Член ОП: Введение выходного для родителей 1 сентября потребует переходного периода

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

