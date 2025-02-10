Почему все говорят о DeepSeek: что умеет новая китайская нейросеть

Tекст: Ольга Никитина

Что такое DeepSeek?

DeepSeek (по-русски звучит как «дипсик», в переводе с английского – «глубокий (или даже глубинный) поиск») – это стартап, основанный в конце 2023 года. Ее владельцем является хедж-фонд High-Flyer, который специализируется на использовании ИИ в финансовых алгоритмах. Компания разрабатывает и выпускает собственные модели искусственного интеллекта, такие как DeepSeek-V3 и DeepSeek-R1.

Что умеет DeepSeek?

Китайская нейросеть, стремительно набирающая популярность в мире, предлагает широкий спектр возможностей, сопоставимых с ChatGPT. Рассмотрим подробнее функционал DeepSeek:

1. Создание и редактирование текстов. DeepSeek способен генерировать тексты различного формата и стиля, от статей и постов в социальных сетях до сценариев и презентаций. Пользователь может задать тему, стиль, объем и другие параметры текста, чтобы получить наилучший результат.

2. Анализ данных. DeepSeek помогает анализировать большие объемы данных и выявлять в них скрытые закономерности. Например, можно загрузить базу данных клиентов и попросить DeepSeek сегментировать аудиторию по интересам или другим критериям.

3. Решение творческих задач. DeepSeek может генерировать идеи для рекламных кампаний, предлагать варианты дизайна, помогать в разработке логотипа или фирменного стиля. Он станет отличным помощником в поиске творческих решений для бизнеса.

4. Обобщение информации из интернета. DeepSeek способен быстро обрабатывать большие объемы информации из интернета и выделять главное. Например, можно дать ему ссылку на новостную статью и попросить кратко изложить ее суть.

5. Написание кода. DeepSeek может помочь в создании простых веб-сайтов или приложений, а также решить другие задачи, связанные с программированием. Он может писать код на разных языках программирования и объяснять, как он работает.

6. Адаптация под задачи бизнеса. DeepSeek можно настроить под конкретные нужды бизнеса, загрузив в него информацию о компании, товарах и услугах. После этого DeepSeek сможет отвечать на вопросы клиентов, основываясь на этих данных, или выполнять другие задачи, связанные с деятельностью компании.

Еще одно преимущество

Одним из ключевых преимуществ DeepSeek является открытый исходный код. Это означает, что программисты по всему миру могут изучать, модифицировать и улучшать DeepSeek, внося свой вклад в развитие нейросети. Благодаря этому DeepSeek постоянно развивается и становится все более мощным и функциональным.

Открытый код DeepSeek также способствует появлению новых интересных проектов и приложений на его основе. Разработчики могут использовать DeepSeek для создания собственных чат-ботов, систем перевода, инструментов для анализа данных и многого другого.

Компании, которые уже внедрили DeepSeek:

– Merit Interactive – IT-компания, которая интегрировала DeepSeek в свои процессы для автоматизации рутинных задач и улучшения качества обслуживания клиентов.

– High-Flyer – хедж-фонд, который использует DeepSeek для разработки алгоритмов для торговли ценными бумагами.

DeepSeek активно применяют в сферах образования и финансов, в медицине. Алгоритмы, которые легко просчитывает DeepSeek, позволяют также оптимизировать логистические процессы.

Почему DeepSeek стал сенсацией?

DeepSeek произвел настоящий фурор в технологическом мире. За короткое время своего существования компания выпустила несколько конкурентоспособных моделей ИИ, таких как V3 и R1, которые привлекли внимание не только специалистов, но и широкой публики.

Главное отличие DeepSeek от конкурентов – это сочетание высокой производительности и низкой стоимости. Разработка DeepSeek-V3 обошлась китайской компании, согласно заявленным данным, всего в 5,58 млн долларов, что в десятки раз меньше, чем у американских компаний. При этом DeepSeek-R1 уже занимает четвертое место по производительности в рейтинге чат-ботов Chatbot Arena, уступая лишь двум разработкам от компании Google, а также ChatGPT-4o.

Именно этот факт – возможность создания конкурентоспособной модели ИИ за относительно небольшие деньги – и стал главной причиной сенсации вокруг DeepSeek.

Успех DeepSeek вызвал настоящую панику на фондовом рынке. Акции таких гигантов, как Microsoft, Tesla, Nasdaq и Broadcom, резко упали. Американская компания NVIDIA, ведущий поставщик чипов для ИИ, потеряла почти 500 млрд долларов капитализации из-за успеха китайского конкурента. В целом, из-за успеха Deep-R1 богатейшие люди планеты потеряли, по разным оценкам, от 108 до 200 млрд долларов.

Что о DeepSeek сказал Трамп

Эта ситуация не осталась без внимания и на самом высоком уровне. Президент США Дональд Трамп заявил, что успех китайского чат-бота DeepSeek должен послужить стимулом для американских разработчиков моделей искусственного интеллекта. Он призвал отечественные компании «сосредоточиться на конкуренции для победы», подчеркнув, что DeepSeek – это «сигнал тревоги» для американских разработчиков.

Рекорды популярности

DeepSeek за считанные дни стал самым скачиваемым приложением в США, обогнав по популярности знаменитый ChatGPT. Точное число пользователей DeepSeek неизвестно. Согласно некоторым данным, приложение скачали уже по меньшей мере 10 млн раз. Помимо приложений, у DeepSeek есть браузерная версия. Регистрация в приложении и на портале этой нейросети время от времени приостанавливается из-за высокого ажиотажа.

DeepSeek или ChatGPT: что лучше

Китайская нейросеть DeepSeek, по оценке эксперта в сфере ИИ Александра Жадана, не уступает американской ChatGPT в качестве ответов, но имеет преимущество в решении логических задач.

В качестве ключевых отличий эксперт выделил следующие:

1. Способ обучения. DeepSeek R1 лучше справляется с логическими и математическими задачами благодаря своей архитектуре, основанной на методах обучения с подкреплением. В то же время, GPT от OpenAI использует подход цепочки размышлений. Считается, что американская модель остается сильнее в решении многослойных, абстрактных задач.

2. Доступность и развитие. DeepSeek имеет открытый исходный код и более дешевый доступ по API, что, по мнению эксперта, в ближайшем будущем приведет к значительному улучшению существующих функций и появлению новых.

3. Пользовательский опыт. DeepSeek пока не дотягивает до уровня OpenAI с точки зрения пользовательского опыта. Интерфейс и удобство использования DeepSeek требуют доработки.

Жадан отмечает, что DeepSeek экономически более выгоден, но по комплексности работы и пользовательскому опыту уступает OpenAI. Он также предполагает, что OpenAI предложит более выгодные условия и ускорит планы по обновлениям.

DeepSeek – мнение экспертов

Большинство экспертов сходятся во мнении, что DeepSeek – это серьезный игрок, который может изменить расстановку сил на рынке искусственного интеллекта.

Герман Клименко, эксперт по развитию IT-индустрии, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics, в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что влияние DeepSeek оказалось ошеломительным. Тем не менее, он уверен, что падение стоимости Nvidia не приведет к краху этой компании – видеокартам еще найдется применение.

В свою очередь Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), отметил, что китайские разработчики пошли по дорожке, проторенной американцами. Они, по его оценке, оптимизировали решения, которые уже существуют, а успех DeepSeek заключается в том, что им удалось достичь того же результата, затратив меньшие ресурсы – у них меньше штат, меньше финансовых ресурсов было задействовано, а также ушло меньше времени.

При этом эксперты считают, что распространение утилиты только увеличить энергопотребление по всему миру: станет больше дата-центров за те же деньги.

Как установить и пользоваться DeepSeek

Одним из главных преимуществ DeepSeek является ее доступность: для регистрации не требуется заграничный номер телефона или VPN. Кроме того, DeepSeek поддерживается на русском языке.

Как установить и зарегистрироваться:

1. Скачать приложение DeepSeek можно в App Store или Google Play, а веб-версия доступна в любом браузере по адресу chat.deepseek.com.

2. Чтобы зарегистрироваться потребуется адрес электронной почты, учетная запись Google или Apple.

Важно: иногда регистрация может не работать из-за сбоев или кибератак. В таком случае рекомендуется повторить попытку позже.

Первые отзывы о DeepSeek

Многие русскоязычные пользователи уже зарегистрировались в этом приложении или опробовали его версию для ПК. В Сети становится все больше и больше отзывов о работе приложения. Какие особенности выделяют интернет-пользователи из нашей страны?

– Адаптация для русского языка. DeepSeek, согласно отзывам, демонстрирует более высокую адаптацию к русскому языку по сравнению с ChatGPT. Русскоязычные пользователи назвали китайскую нейросеть более удобной и понятной.

– Бесплатный доступ. DeepSeek полностью бесплатен, обращают внимание российские пользователи, напоминая, что ChatGPT предлагает как бесплатные функции, так и платные подписки с ограничениями. Это делает DeepSeek более привлекательным для пользователей, которые не готовы платить за доступ к нейросети.

– Функция «Глубокое мышление». Многие пользователи обратили внимание на эту уникальную опцию, которая позволяет получать более развернутые и аналитические ответы. При активации этой функции DeepSeek «размышляет» над вопросом, разделяя его на части и анализируя каждую из них, после чего формирует подробный ответ и краткое резюме.

– Функция «Поиск». DeepSeek также предлагает функцию «Поиск», которая позволяет искать информацию в интернете и анализировать ее. Для использования этой функции необходимо ввести запрос, нажать кнопку «Поиск» и отправить вопрос.

– Работа с изображениями и документами. DeepSeek позволяет работать с изображениями и документами, распознавая текст на картинках. Для этого необходимо нажать на значок «+» в диалоговом окне, выбрать нужный файл (например, изображение) и нажать «Добавить». После обработки изображения системой, его можно отправить для анализа.

– Ориентация на китайских пользователей. Некоторые интернет-пользователи из России отмечают, что нейросеть учитывает культурные особенности именно юзеров из Китая. И тем не менее, русскоязычная адаптация позволяет неплохо ориентироваться в этой нейросети.