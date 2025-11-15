  • Новость часаСША потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Каллас заговорила о победе России
    Сийярто: Венгрия не допустит «украинскую мафию» в ЕС
    Священник: Армяне возмущены методами нынешней армянской власти
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    15 ноября 2025, 17:02 • Справки

    Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

    Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия
    @ Berit Kessler/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    Когда будут магнитные бури в декабре 2025 года: график

    По прогнозам астрономических лабораторий, наиболее заметные возмущения ожидаются в следующие периоды:

    • 3-4 декабря – слабые колебания магнитного поля;

    • 10-11 декабря – умеренная магнитная буря;

    • 17-18 декабря – повышенная солнечная активность;

    • 26-28 декабря – возможен сильный геомагнитный всплеск.

    Как магнитные бури влияют на самочувствие

    Геомагнитные возмущения, возникающие вследствие солнечных вспышек и взаимодействия солнечного ветра с земной атмосферой, способны оказывать влияние на самочувствие многих людей. Особенно подвержены воздействию тех, кого называют метеозависимыми или метеочувствительными лицами.

    Основные признаки воздействия магнитных бурь на человеческий организм:

    1. Головные боли и приступы мигрени. Во время повышенной солнечной активности многие жалуются на головные боли различной интенсивности. Они могут проявляться как легкое чувство тяжести, сдавленности головы либо возникать резко и сопровождаться пульсирующей болью в одной половине головы, характерной для мигрени.

    2. Скачки артериального давления. Магнитные бури нередко становятся причиной колебаний кровяного давления. Гипотоники часто отмечают снижение АД вплоть до слабости и головокружения, гипертоникам же бывает сложно контролировать высокое давление, несмотря на прием лекарств.

    3. Повышенная эмоциональная возбудимость и нервозность. Некоторые испытывают обострение чувства тревоги, волнения, внутреннего беспокойства, легко раздражаются и теряют контроль над эмоциями. Часто наблюдаются беспричинные приступы гнева или подавленного настроения.

    4. Нарушения концентрации внимания и работоспособности. Многие пациенты сообщают о снижении способности концентрироваться на работе, учебе или повседневных делах. Сложнее становится запоминать новую информацию, возникают трудности с выполнением обычных задач.

    5. Проблемы со сном. Сонливость днем сменяется бессонницей ночью. Люди долго засыпают, спят тревожно, просыпаясь среди ночи и испытывая трудности с повторным погружением в сон.

    Кому особенно опасны магнитные колебания

    Особенно уязвимы группы населения, обладающие определенными факторами риска:

    • Люди старшего возраста. Чем старше человек, тем чаще он ощущает воздействие изменений погоды и магнитных полей Земли. Организм пожилых менее адаптирован к подобным переменам, защитные механизмы ослаблены.

    • Пациенты с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Заболевания сердечно-сосудистой системы делают организм еще более восприимчивым к негативному влиянию окружающей среды. Сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония увеличивают риск ухудшения самочувствия в периоды нестабильной геомагнитной обстановки.

    Для снижения негативного влияния специалисты рекомендуют соблюдать здоровый образ жизни, избегать стрессовых ситуаций, придерживаться режима отдыха и правильно питаться. Людям, склонным к реакциям на погоду, желательно заранее подготовиться к возможным обострениям, консультируясь с врачом относительно коррекции терапии и профилактических мер.

    Как смягчить влияние магнитных бурь

    Многие люди чувствуют ухудшение здоровья и общего состояния организма во время магнитных бурь. Однако существуют простые профилактические мероприятия, способные существенно снизить негативное воздействие погодных факторов на ваше самочувствие.

    Полезные советы для защиты своего здоровья:

    • Поддерживайте правильный питьевой режим. Обильное потребление жидкости помогает организму легче переносить изменения в атмосфере. Рекомендуется ежедневно выпивать около двух литров чистой воды комнатной температуры. Следует отказаться от газированных напитков, соков с большим содержанием сахара и искусственных добавок.

    • Ограничьте употребление стимулирующих веществ. Крепкий чай, кофе, алкоголь оказывают возбуждающее действие на нервную систему и сердце, усугубляя негативные последствия геомагнитных колебаний. Лучше заменить привычный утренний кофе зеленым чаем или травяным настоем ромашки, мяты, мелиссы.

    • Больше гуляйте на свежем воздухе. Регулярные прогулки способствуют насыщению крови кислородом, улучшают настроение и общее состояние организма. Даже короткие прогулки помогут укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость неблагоприятным погодным условиям.

    • Следите за своим отдыхом и работой. Необходимо планировать рабочий график таким образом, чтобы минимизировать нагрузки на психику и тело. По возможности сократите физические упражнения, тяжелую работу, занятия спортом. Это снизит вероятность развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

    • Используйте специальные мобильные приложения. Современные технологии позволяют отслеживать солнечную активность и предупреждать пользователей о предстоящих изменениях. Такие программы удобны и просты в применении, позволяют заблаговременно принять необходимые меры предосторожности.

    Следуя данным рекомендациям, вы сможете значительно уменьшить неприятные ощущения, вызванные воздействием природных явлений, и сохранить хорошее самочувствие независимо от фазы Солнца.

    Как эксперты оценивают влияние магнитных бурь на здоровье человека

    Невролог Екатерина Демьяновская подчеркивает, что плохое самочувствие, которое испытывает большинство людей во время магнитных бурь, обусловлено изменениями в организме, вызванными природными условиями. Она объясняет, что главная причина дискомфорта связана с влиянием магнитных колебаний на вегетативную нервную систему, контролирующую деятельность внутренних органов. Согласно мнению специалиста, нарушение нормального функционирования нервных центров приводит к нарушению регуляции сердечной деятельности, снижению скорости кровообращения и недостаточной доставке кислорода тканям, включая мозг.

    Демьяновская подчеркивает, что наиболее сильно на изменения магнитного фона реагируют люди с хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, болезнями суставов и центральной нервной системы. Для этих категорий пациентов каждый всплеск геомагнитной активности сопровождается такими симптомами, как головная боль, слабость, головокружение, скачки артериального давления и нарушения когнитивных функций.

    Доктор рекомендует людям, страдающим от метеозависимости, уменьшать физическую и умственную нагрузку, поддерживать умеренный ритм жизни и избегать переутомления.

    Важную роль играет свежий воздух, способствующий улучшению циркуляции крови и повышению выносливости организма. Категорически запрещается злоупотребление соленой пищей и сладостями, так как избыточное количество натрия и углеводов способствует накоплению лишней жидкости и вызывает резкие колебания уровня сахара в крови.

    При наличии хронических заболеваний врач настаивает на регулярном приеме препаратов, рекомендованных специалистом, и немедленном обращении за медицинской консультацией при усилении симптомов. Если жалобы сохраняются длительное время, пациенту настоятельно советуют пройти обследование для выявления возможных проблем со здоровьем.

    Эксперт-кардиолог Андрей Кондрахин подтверждает значимость роли индивидуальной устойчивости организма к геомагнитным событиям. Он утверждает, что здоровые и крепкие люди практически не страдают от незначительных изменений магнитного поля Земли, тогда как ослабленные болезнью или старением граждане гораздо острее воспринимают внешние факторы. По словам специалиста, в условиях повышенного напряжения геомагнитного фона возможны осложнения существующих патологий и проявление новых, ранее незамеченных нарушений.

    Особые рекомендации для групп риска

    Людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам рекомендуется:

    • регулярно контролировать артериальное давление;

    • своевременно принимать назначенные лекарства;

    • избегать стрессовых ситуаций;

    • соблюдать режим дня и полноценный сон.

    Прогноз на новогодний период

    Конец декабря может сопровождаться повышенной солнечной активностью. По данным астрономических наблюдений, наиболее вероятны умеренные магнитные бури в период с 26 по 28 декабря. Зимний сезон 2025-2026 годов в целом ожидается достаточно спокойным с точки зрения геомагнитной обстановки.

    Заблаговременное знакомство с прогнозом магнитных бурь позволяет своевременно принять профилактические меры и сохранить хорошее самочувствие даже в периоды повышенной солнечной активности.

    Главное
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    На Украине назвали два варианта действий Европы против Зеленского
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    Психолог объяснила смысл панических атак и способы снизить риск их появления
    Мужчина погиб после проникновения в чужую квартиру в Звенигороде
    Блогеров позабавила Lada Aura с расцветкой в стиле Maybach
    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации