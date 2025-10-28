Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

Tекст: Ольга Никитина

Основные церковные праздники ноября 2025 года

1 ноября, суббота – Димитриевская родительская суббота

Это особый поминальный день, установленный в русской традиции после Куликовской битвы 1380 года для поминовения воинов, павших за веру и Отечество. В этот же день чтят память перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского, почитаемого как небесного покровителя Болгарии.

2 ноября, воскресенье – Артемьев день

Церковь вспоминает подвиги двух святых: великомученика Артемия Антиохийского, казненного за веру при императоре-язычнике, и праведного отрока Артемия Веркольского, чья жизнь была короткой и благочестивой.

3 ноября, понедельник – День Илариона Великого и Илариона Псковоезерского

Чтится память двух подвижников: Илариона Великого, одного из основателей палестинского монашества, и Илариона Псковоезерского, устроителя обители на берегу Чудского озера.

4 ноября, вторник – День Казанской иконы Божией Матери

Это один из самых почитаемых в России праздников, установленный в благодарность за избавление Москвы и всей страны от польско-литовских интервентов в 1612 году. Казанская икона считается одной из главных святынь русского православия.

5 ноября, среда – День апостола Иакова, брата Господня

Память апостола от 70, который, по преданию, был сыном от первого брака Иосифа Обручника и приходился Господу Иисусу Христу двоюродным братом.

6 ноября, четверг – Икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

Чтится чудотворный образ Богородицы, известный многочисленными исцелениями и помощью страждущим.

7 ноября, пятница – мученики Маркиан и Мартирий

День памяти двух клириков Константинопольской церкви, пострадавших за веру в IV веке.

8 ноября, суббота – День великомученика Димитрия Солунского

Почитание одного из самых известных раннехристианских святых, воина-мученика, считающегося покровителем воинов и защитником Отечества.

9 ноября, воскресенье – преподобный Нестор Летописец Печерский

Память автора «Повести временных лет» – фундаментального труда по истории Древней Руси, монаха Киево-Печерской лавры.

10 ноября, понедельник – мученица Параскева, нареченная Пятница

Почитание святой, принявшей мученическую смерть за веру, в народе ее считали заступницей женщин, брака и домашнего очага.

11 ноября, вторник – преподобномученица Анастасия Римляныня и преподобный Аврамий Ростовский

День памяти двух святых: Анастасии, воспитанной в монастыре и казненной за веру, и Аврамия – просветителя Ростовской земли.

12 ноября, среда – Озерянская икона Божией Матери

Чтение чудотворного образа, обретенного, по преданию, в XVI веке на территории современной Харьковской области.

13 ноября, четверг – преподобные Спиридон и Никодим Печерские, просфорники

Память киево-печерских святых, которые занимались изготовлением просфор – церковного хлеба для таинства Евхаристии.

14 ноября, пятница – бессребреники Косма и Дамиан Асийские и мать их Феодотия

Почитание святых врачей, лечивших людей безвозмездно, и их благочестивой матери.

15 ноября, суббота – Шуйская-Смоленская икона «Одигитрия»

День памяти местночтимого чудотворного образа Богородицы, а также мучеников Акиндина, Пигасия и с ними пострадавших.

16 ноября, воскресенье – Обновление храма великомученика Георгия Победоносца в Лидде

Праздник в честь освящения храма, построенного в честь святого Георгия Победоносца на месте его погребения.

17 ноября, понедельник – священномученик Никандр, епископ Мирский, и мученик Ермей

Память двух святых, бывших учениками апостола Тита и принявших мученическую кончину за проповедь христианства.

18 ноября, вторник – святитель Иона, архиепископ Новгородский

Почитание русского святого, известного своей мудростью и заботой о благе Новгородской земли.

19 ноября, среда – священномученик Павел I, патриарх Константинопольский

День памяти патриарха, пострадавшего от еретиков-ариан в IV веке.

20 ноября, четверг – икона Угрешская «Взыграние Младенца»

Чтение чудотворного образа, явленного, по преданию, на месте основания Николо-Угрешского монастыря по велению князя Дмитрия Донского после Куликовской битвы.

21 ноября, пятница – Михайлов день: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Большой церковный праздник, посвященный прославлению архангела Михаила и всего ангельского воинства.

22 ноября, суббота – святитель Нектарий Эгинский

Память одного из самых почитаемых греческих святых XX века, известного многочисленными посмертными чудесами.

23 ноября, воскресенье – мученик Орест Тианский

День памяти врача, пострадавшего за христианскую веру во время гонений императора Диоклетиана.

24 ноября, понедельник – Блаженный Максим, Христа ради юродивый, московский чудотворец

Почитание святого, добровольно принявшего на себя подвиг юродства, чтобы обличать пороки и помогать людям.

25 ноября, вторник – Киккская икона Божией Матери «Милостивая»

Чтение чудотворного образа, одной из главных святынь Кипра, известной своей благодатной помощью.

26 ноября, среда – святитель Иоанн Златоуст

Память величайшего проповедника и богослова, архиепископа Константинопольского, автора литургии, которая служится в православных храмах большую часть года.

27 ноября, четверг – День апостола Филиппа

Память одного из двенадцати апостолов Христовых. Следующий день знаменует начало Рождественского поста, который поэтому также называют Филипповым.

28 ноября, пятница – начало Рождественского поста

В этот день начинается один из четырех многодневных постов, который продлится до 6 января 2026 года.

29 ноября, суббота – апостол и евангелист Матфей

Почитание одного из двенадцати апостолов, автора первого канонического Евангелия.

30 ноября, воскресенье – святитель Григорий Чудотворец и преподобный Никон Радонежский

День памяти двух великих святых: Григория – епископа Неокесарийского, прославившегося чудесами, и Никона – ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского.

Рождественский пост-2025: начало 28 ноября – что важно знать

Рождественский пост начинается 28 ноября 2025 года, в пятницу, и продлится 40 дней, до самого кануна Рождества – 6 января 2026 года. Его цель – духовно подготовить верующих к празднику Рождества Христова через молитву, покаяние и воздержание.

С точки зрения устава о питании пост имеет разную степень строгости в разные дни:

по средам и пятницам предписывается сухоядение (сырая пища без масла);

в понедельник можно есть горячую пищу с растительным маслом;

во вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешаются рыба и растительное масло;

строгий пост соблюдается в сочельник, 6 января, когда пищу не вкушают до появления первой вечерней звезды.

Для тех, кто только начинает поститься, важно подходить к этому разумно. Не стоит брать на себя непосильные подвиги. Лучше посоветоваться со священником, определить свою меру поста, сосредоточившись не только на ограничениях в еде, но и на духовной жизни: чаще молиться, посещать богослужения, читать Евангелие, творить добрые дела и воздерживаться от осуждения, гнева и суеты.

Народные традиции и приметы ноября

Народный календарь тесно переплетался с церковным, наполняя праздники бытовым смыслом.

На Казанскую (4 ноября) часто выпадал первый снег. Считалось, что «на Казанскую осень зиме сдает». По погоде в этот день судили о будущей зиме: если день ясный – быть холодам, если туманный – к оттепели.

Дмитриевская суббота (1 ноября) была днем поминовения не только воинов, но и всех усопших предков. На Руси было принято посещать кладбища, устраивать поминальные трапезы, на которые приносили традиционные блюда, в том числе кутью.

С Михайлова дня (21 ноября) зима вступала в свои права. Говорили: «Со дня Михаила Архангела зима морозы кует». Этот день часто был последним, когда заключали договоры и сделки перед окончанием года.

Как отмечать поминальные и праздничные дни правильно

В родительские субботы, такие как Димитриевская, главное – это молитва об усопших. Верующие подают в храме записки с именами покойных для поминовения на литургии и панихиде, заказывают сорокоусты, посещают кладбища, где можно совершить литию – краткую заупокойную службу. На могилах принято приводить все в порядок, а поминальную трапезу лучше совершать скромно, без излишеств.

В большие праздники, например, в День Казанской иконы или Собор Архистратига Михаила, хорошо по возможности посетить праздничное богослужение в храме, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. В этот день стоит сосредоточиться на молитве и духовной радости, избегая суетных дел и развлечений.

Для тех, кто приходит в храм впервые, полезно знать несколько простых правил. Женщинам рекомендуется надеть юбку и покрыть голову платком. Мобильные телефоны следует отключить или перевести в беззвучный режим. Во время службы не принято разговаривать и ходить без необходимости. Если возникают вопросы, всегда можно обратиться к свечнице или дежурному в храме.

Часто задаваемые вопросы о церковных праздниках в ноябре

Какие посты бывают в православном календаре и чем отличается Рождественский пост от других?

В православном календаре четыре многодневных поста:

Великий пост – самый строгий и продолжительный, готовит верующих к Пасхе;

Петров пост – его длина зависит от даты Пасхи, начинается через неделю после Дня Святой Троицы и заканчивается 12 июля;

Успенский пост – короткий, но строгий, длится с 14 по 27 августа;

Рождественский пост – начинается 28 ноября и длится 40 дней до Рождества Христова.

Почему даты церковных праздников отличаются у православных и католиков?

Разница в датах возникает из-за использования разных календарей. Большинство православных церквей использует юлианский календарь («старый стиль») для расчета дат переходящих праздников, в то время как католическая церковь и светские государства живут по григорианскому календарю («новый стиль»). В настоящее время разница между календарями составляет 13 дней.

Что нельзя делать в большие церковные праздники ноября?

В дни больших праздников, таких как День Казанской иконы Божией Матери (4 ноября) или Собор Архистратига Михаила (21 ноября), верующим рекомендуется сосредоточиться на духовной жизни. С точки зрения церковной традиции, в такие дни стоит избегать тяжелого физического труда, работ в огороде, а также ссор, сквернословия и суетных развлечений. Главное – это посещение богослужения и молитва.

Какие молитвы читают на родительские субботы, в том числе Димитриевскую?

В поминальные дни, такие как Димитриевская родительская суббота, верующие молятся об упокоении усопших. Для этого существуют специальные молитвенные тексты. Основными из них являются:

Краткая заупокойная молитва «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих...».

Псалом 90 («Живый в помощи Вышняго...»).

Панихида – особое богослужение, которое совершается в храмах.

Молитва об усопших из Молитвослова.

Личное поминовение дома в своей молитве.

Таким образом, ноябрь 2025 года в православном календаре представляет собой особый духовный период, объединяющий молитвенное поминовение усопших, празднование важных церковных дат и начало пути к Рождеству Христову. Следование этому распорядку – от Димитриевской субботы до первых дней поста – помогает не только соблюсти традиции, но и укрепить внутреннюю связь с верой, сосредоточиться на главном в преддверии светлого праздника. Подводя итоги православного календаря на ноябрь 2025 года, можно сказать, что этот месяц предлагает верующим возможность для глубокого осмысления, тихой молитвы и осознанной подготовки к встрече с Рождеством.