  • Новость часаЮшков оценил риски «Лукойла» при продаже зарубежных активов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как украинцам навязывали русофобию
    Второй МС-21 с двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    Вассерман прокомментировал создание Маском конкурента «Википедии»
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    Казахстан задумался о покупке активов «Лукойла»
    Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    Набиуллина рассказала о ключевой ставке ЦБ в 2026 году
    В Британии представили сценарий ядерного удара по Лондону
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    9 комментариев
    28 октября 2025, 12:45 • Справки

    Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

    Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь
    @ Петр Катасонов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    Основные церковные праздники ноября 2025 года

    1 ноября, суббота – Димитриевская родительская суббота

    Это особый поминальный день, установленный в русской традиции после Куликовской битвы 1380 года для поминовения воинов, павших за веру и Отечество. В этот же день чтят память перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского, почитаемого как небесного покровителя Болгарии.

    2 ноября, воскресенье – Артемьев день

    Церковь вспоминает подвиги двух святых: великомученика Артемия Антиохийского, казненного за веру при императоре-язычнике, и праведного отрока Артемия Веркольского, чья жизнь была короткой и благочестивой.

    3 ноября, понедельник – День Илариона Великого и Илариона Псковоезерского

    Чтится память двух подвижников: Илариона Великого, одного из основателей палестинского монашества, и Илариона Псковоезерского, устроителя обители на берегу Чудского озера.

    4 ноября, вторник – День Казанской иконы Божией Матери

    Это один из самых почитаемых в России праздников, установленный в благодарность за избавление Москвы и всей страны от польско-литовских интервентов в 1612 году. Казанская икона считается одной из главных святынь русского православия.

    5 ноября, среда – День апостола Иакова, брата Господня

    Память апостола от 70, который, по преданию, был сыном от первого брака Иосифа Обручника и приходился Господу Иисусу Христу двоюродным братом.

    6 ноября, четверг – Икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

    Чтится чудотворный образ Богородицы, известный многочисленными исцелениями и помощью страждущим.

    7 ноября, пятница – мученики Маркиан и Мартирий

    День памяти двух клириков Константинопольской церкви, пострадавших за веру в IV веке.

    8 ноября, суббота – День великомученика Димитрия Солунского

    Почитание одного из самых известных раннехристианских святых, воина-мученика, считающегося покровителем воинов и защитником Отечества.

    9 ноября, воскресенье – преподобный Нестор Летописец Печерский

    Память автора «Повести временных лет» – фундаментального труда по истории Древней Руси, монаха Киево-Печерской лавры.

    10 ноября, понедельник – мученица Параскева, нареченная Пятница

    Почитание святой, принявшей мученическую смерть за веру, в народе ее считали заступницей женщин, брака и домашнего очага.

    11 ноября, вторник – преподобномученица Анастасия Римляныня и преподобный Аврамий Ростовский

    День памяти двух святых: Анастасии, воспитанной в монастыре и казненной за веру, и Аврамия – просветителя Ростовской земли.

    12 ноября, среда – Озерянская икона Божией Матери

    Чтение чудотворного образа, обретенного, по преданию, в XVI веке на территории современной Харьковской области.

    13 ноября, четверг – преподобные Спиридон и Никодим Печерские, просфорники

    Память киево-печерских святых, которые занимались изготовлением просфор – церковного хлеба для таинства Евхаристии.

    14 ноября, пятница – бессребреники Косма и Дамиан Асийские и мать их Феодотия

    Почитание святых врачей, лечивших людей безвозмездно, и их благочестивой матери.

    15 ноября, суббота – Шуйская-Смоленская икона «Одигитрия»

    День памяти местночтимого чудотворного образа Богородицы, а также мучеников Акиндина, Пигасия и с ними пострадавших.

    16 ноября, воскресенье – Обновление храма великомученика Георгия Победоносца в Лидде

    Праздник в честь освящения храма, построенного в честь святого Георгия Победоносца на месте его погребения.

    17 ноября, понедельник – священномученик Никандр, епископ Мирский, и мученик Ермей

    Память двух святых, бывших учениками апостола Тита и принявших мученическую кончину за проповедь христианства.

    18 ноября, вторник – святитель Иона, архиепископ Новгородский

    Почитание русского святого, известного своей мудростью и заботой о благе Новгородской земли.

    19 ноября, среда – священномученик Павел I, патриарх Константинопольский

    День памяти патриарха, пострадавшего от еретиков-ариан в IV веке.

    20 ноября, четверг – икона Угрешская «Взыграние Младенца»

    Чтение чудотворного образа, явленного, по преданию, на месте основания Николо-Угрешского монастыря по велению князя Дмитрия Донского после Куликовской битвы.

    21 ноября, пятница – Михайлов день: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

    Большой церковный праздник, посвященный прославлению архангела Михаила и всего ангельского воинства.

    22 ноября, суббота – святитель Нектарий Эгинский

    Память одного из самых почитаемых греческих святых XX века, известного многочисленными посмертными чудесами.

    23 ноября, воскресенье – мученик Орест Тианский

    День памяти врача, пострадавшего за христианскую веру во время гонений императора Диоклетиана.

    24 ноября, понедельник – Блаженный Максим, Христа ради юродивый, московский чудотворец

    Почитание святого, добровольно принявшего на себя подвиг юродства, чтобы обличать пороки и помогать людям.

    25 ноября, вторник – Киккская икона Божией Матери «Милостивая»

    Чтение чудотворного образа, одной из главных святынь Кипра, известной своей благодатной помощью.

    26 ноября, среда – святитель Иоанн Златоуст

    Память величайшего проповедника и богослова, архиепископа Константинопольского, автора литургии, которая служится в православных храмах большую часть года.

    27 ноября, четверг – День апостола Филиппа

    Память одного из двенадцати апостолов Христовых. Следующий день знаменует начало Рождественского поста, который поэтому также называют Филипповым.

    28 ноября, пятница – начало Рождественского поста

    В этот день начинается один из четырех многодневных постов, который продлится до 6 января 2026 года.

    29 ноября, суббота – апостол и евангелист Матфей

    Почитание одного из двенадцати апостолов, автора первого канонического Евангелия.

    30 ноября, воскресенье – святитель Григорий Чудотворец и преподобный Никон Радонежский

    День памяти двух великих святых: Григория – епископа Неокесарийского, прославившегося чудесами, и Никона – ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского.

    Рождественский пост-2025: начало 28 ноября – что важно знать

    Рождественский пост начинается 28 ноября 2025 года, в пятницу, и продлится 40 дней, до самого кануна Рождества – 6 января 2026 года. Его цель – духовно подготовить верующих к празднику Рождества Христова через молитву, покаяние и воздержание.

    С точки зрения устава о питании пост имеет разную степень строгости в разные дни:

    • по средам и пятницам предписывается сухоядение (сырая пища без масла);

    • в понедельник можно есть горячую пищу с растительным маслом;

    • во вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешаются рыба и растительное масло;

    • строгий пост соблюдается в сочельник, 6 января, когда пищу не вкушают до появления первой вечерней звезды.

    Для тех, кто только начинает поститься, важно подходить к этому разумно. Не стоит брать на себя непосильные подвиги. Лучше посоветоваться со священником, определить свою меру поста, сосредоточившись не только на ограничениях в еде, но и на духовной жизни: чаще молиться, посещать богослужения, читать Евангелие, творить добрые дела и воздерживаться от осуждения, гнева и суеты.

    Народные традиции и приметы ноября

    Народный календарь тесно переплетался с церковным, наполняя праздники бытовым смыслом.

    • На Казанскую (4 ноября) часто выпадал первый снег. Считалось, что «на Казанскую осень зиме сдает». По погоде в этот день судили о будущей зиме: если день ясный – быть холодам, если туманный – к оттепели.

    • Дмитриевская суббота (1 ноября) была днем поминовения не только воинов, но и всех усопших предков. На Руси было принято посещать кладбища, устраивать поминальные трапезы, на которые приносили традиционные блюда, в том числе кутью.

    • С Михайлова дня (21 ноября) зима вступала в свои права. Говорили: «Со дня Михаила Архангела зима морозы кует». Этот день часто был последним, когда заключали договоры и сделки перед окончанием года.

    Как отмечать поминальные и праздничные дни правильно

    В родительские субботы, такие как Димитриевская, главное – это молитва об усопших. Верующие подают в храме записки с именами покойных для поминовения на литургии и панихиде, заказывают сорокоусты, посещают кладбища, где можно совершить литию – краткую заупокойную службу. На могилах принято приводить все в порядок, а поминальную трапезу лучше совершать скромно, без излишеств.

    В большие праздники, например, в День Казанской иконы или Собор Архистратига Михаила, хорошо по возможности посетить праздничное богослужение в храме, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. В этот день стоит сосредоточиться на молитве и духовной радости, избегая суетных дел и развлечений.

    Для тех, кто приходит в храм впервые, полезно знать несколько простых правил. Женщинам рекомендуется надеть юбку и покрыть голову платком. Мобильные телефоны следует отключить или перевести в беззвучный режим. Во время службы не принято разговаривать и ходить без необходимости. Если возникают вопросы, всегда можно обратиться к свечнице или дежурному в храме.

    Часто задаваемые вопросы о церковных праздниках в ноябре

    Какие посты бывают в православном календаре и чем отличается Рождественский пост от других?

    В православном календаре четыре многодневных поста:

    • Великий пост – самый строгий и продолжительный, готовит верующих к Пасхе;

    • Петров пост – его длина зависит от даты Пасхи, начинается через неделю после Дня Святой Троицы и заканчивается 12 июля;

    • Успенский пост – короткий, но строгий, длится с 14 по 27 августа;

    • Рождественский пост – начинается 28 ноября и длится 40 дней до Рождества Христова.

    Почему даты церковных праздников отличаются у православных и католиков?

    Разница в датах возникает из-за использования разных календарей. Большинство православных церквей использует юлианский календарь («старый стиль») для расчета дат переходящих праздников, в то время как католическая церковь и светские государства живут по григорианскому календарю («новый стиль»). В настоящее время разница между календарями составляет 13 дней.

    Что нельзя делать в большие церковные праздники ноября?

    В дни больших праздников, таких как День Казанской иконы Божией Матери (4 ноября) или Собор Архистратига Михаила (21 ноября), верующим рекомендуется сосредоточиться на духовной жизни. С точки зрения церковной традиции, в такие дни стоит избегать тяжелого физического труда, работ в огороде, а также ссор, сквернословия и суетных развлечений. Главное – это посещение богослужения и молитва.

    Какие молитвы читают на родительские субботы, в том числе Димитриевскую?

    В поминальные дни, такие как Димитриевская родительская суббота, верующие молятся об упокоении усопших. Для этого существуют специальные молитвенные тексты. Основными из них являются:

    • Краткая заупокойная молитва «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих...».

    • Псалом 90 («Живый в помощи Вышняго...»).

    • Панихида – особое богослужение, которое совершается в храмах.

    • Молитва об усопших из Молитвослова.

    • Личное поминовение дома в своей молитве.

    Таким образом, ноябрь 2025 года в православном календаре представляет собой особый духовный период, объединяющий молитвенное поминовение усопших, празднование важных церковных дат и начало пути к Рождеству Христову. Следование этому распорядку – от Димитриевской субботы до первых дней поста – помогает не только соблюсти традиции, но и укрепить внутреннюю связь с верой, сосредоточиться на главном в преддверии светлого праздника. Подводя итоги православного календаря на ноябрь 2025 года, можно сказать, что этот месяц предлагает верующим возможность для глубокого осмысления, тихой молитвы и осознанной подготовки к встрече с Рождеством.

    Главное
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    Британские военные испытали новые технологии на учениях НАТО
    Искусственный интеллект Маска раскрыл исторические предпосылки СВО
    Меркель раскритиковала Мерца за слова о миграции
    ФСБ рассекретила архивы о зверствах фашистов на Украине
    Водителям с номерами без флага России пригрозили штрафами
    МВД: Мошенники готовятся к «черной пятнице»

    Как Китай наращивает вес юаня

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость

    Украинская армия нанесла удар по Белгородскому водохранилищу, пытаясь остановить наступление ВС РФ на Волчанск. Но, как полагают эксперты, добиться этим она может лишь незначительного замедления в снабжении войск, что не повлияет на общую ситуацию на фронте. В чем тогда состоял мотив ВСУ при нанесении таких ударов и стоит ли России применить аналогичные методы против Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинцам навязывали русофобию

    Опровергнут еще один пропагандистский миф киевского режима – о том, что именно послужило толчком массовой русофобии на Украине. Что именно на самом деле резко ухудшило отношение украинцев к русским и России – и почему новые данные социологов доказывают, что все изменится после окончания СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации