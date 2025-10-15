Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.8 комментариев
Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует Расписание болезней с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).
Правовая основа медицинского освидетельствования призывников
Основным документом, регулирующим вопросы годности к военной службе, является Расписание болезней, которое входит в состав Положения о военно-врачебной экспертизе. Этот документ содержит исчерпывающий перечень заболеваний, травм и физических недостатков, при которых гражданин признается негодным или ограниченно годным к военной службе.
Важно: Окончательное решение о годности к службе принимается военно-врачебной комиссией на основании медицинских документов, результатов обследований и заключений специалистов.
«Ни министерству обороны, ни военкомату, ни части, куда будет направлен призывник, абсолютно не нужно, чтобы он, выполняя свою боевую задачу, не дай бог, слег, например, с инфарктом. Главное для врачебной комиссии — определить степень здоровья призывника, чтобы не допустить ошибки», — отмечает Сергей Броницкий, медицинский юрист.
Категории годности к военной службе
По результатам медицинского освидетельствования призывнику присваивается одна из следующих категорий:
- А — годен к военной службе;
- Б— годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- В — ограниченно годен к военной службе (зачисляется в запас);
- Г — временно не годен к военной службе (предоставляется отсрочка);
- Д — не годен к военной службе.
Основные группы заболеваний, освобождающих от армии
1. Инфекционные и паразитарные заболевания
Категория «Д» (не годен):
- ВИЧ-инфекция независимо от стадии;
- Активные формы туберкулеза;
- Сифилис с тяжелыми осложнениями;
- Лепра (проказа).
Категория «В» (ограниченно годен):
- Хронические вирусные гепатиты B и C с нарушением функций печени
- Хронические паразитарные заболевания с нарушением функций органов
2. Новообразования (опухоли)
Злокачественные новообразования любой локализации являются основанием для присвоения категории «Д». Доброкачественные опухоли, препятствующие нормальному функционированию органов или ношению военной формы и снаряжения, могут стать причиной освобождения от службы или предоставления отсрочки в зависимости от прогноза лечения.
3. Заболевания эндокринной системы
Категория «Д»:
- Сахарный диабет 1 типа;
- Тяжелые формы сахарного диабета 2 типа с осложнениями;
- Тяжелые формы тиреотоксикоза и гипотиреоза;
- Ожирение IV степени (ИМТ более 40).
Категория «В»:
- Сахарный диабет 2 типа средней степени тяжести;
- Ожирение III степени (ИМТ 35-40);
- Диффузный токсический зоб умеренной степени.
4. Психические расстройства и расстройства поведения
Категория «Д»:
- Шизофрения и шизотипические расстройства;
- Биполярное аффективное расстройство;
- Тяжелые депрессивные расстройства;
- Умственная отсталость (олигофрения);
- Органические психические расстройства.
Категория «В»:
- Невротические расстройства с частыми обострениями;
- Расстройства личности умеренной степени;
- Энурез после 14 лет (в зависимости от выраженности и частоты проявлений).
5. Заболевания нервной системы
Категория «Д»:
- Эпилепсия с частыми приступами;
- Рассеянный склероз;
- Детский церебральный паралич;
- Тяжелые последствия травм головного и спинного мозга;
- Миастения.
Категория «В»:
- Эпилепсия с редкими приступами;
- Хронические головные боли (мигрень) с частыми приступами;
- Полинейропатии умеренной степени.
6. Болезни глаза и его придаточного аппарата
Категория «Д»:
- Слепота на оба глаза;
- Острота зрения ниже 0,09 на лучшем глазу;
- Отсутствие глазного яблока;
- Глаукома тяжелой степени.
Категория «В»:
- Миопия высокой степени (более 6 диоптрий);
- Гиперметропия высокой степени (более 8 диоптрий);
- Астигматизм более 6 диоптрий;
- Хронические заболевания век, конъюнктивы, роговицы.
7. Болезни уха и сосцевидного отростка
Категория «Д»:
- Двусторонняя глухота;
- Глухота на одно ухо при значительном снижении слуха на другое;
- Хронический гнойный отит с частыми обострениями.
Категория «В»:
- Хронические заболевания среднего уха;
- Понижение слуха на оба уха (шепотная речь до 2 метров).
8. Болезни системы кровообращения
Категория «Д»:
- Пороки сердца с нарушением кровообращения;
- Ишемическая болезнь сердца;
- Тяжелые формы аритмий;
- Артериальная гипертензия III стадии;
- Последствия перенесенного инфаркта миокарда.
Категория «В»:
- Пролапс митрального клапана 2-3 степени;
- Артериальная гипертензия II стадии;
- Варикозное расширение вен с нарушением функций;
- Нейроциркуляторная дистония с частыми обострениями;.
9. Болезни органов дыхания
Категория «Д»:
- Тяжелая бронхиальная астма;
- Хроническая обструктивная болезнь легких тяжелой степени;
- Саркоидоз с нарушением функции органов;
- Фиброзирующий альвеолит.
Категория «В»:
- Бронхиальная астма средней степени тяжести;
- Хронический бронхит с частыми обострениями.
10. Болезни органов пищеварения
Категория «Д»:
- Цирроз печени;
- Хронический панкреатит с выраженными нарушениями функций;
- Болезнь Крона тяжелой степени;
- Неспецифический язвенный колит тяжелой степени.
Категория «В»:
- Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки с частыми обострениями;
- Хронический гастрит и гастродуоденит с частыми обострениями;
- Хронический холецистит с частыми обострениями;
- Грыжи живота.
11. Болезни кожи и подкожной клетчатки
Категория «Д»:
- Тяжелые формы псориаза с поражением более 40% кожного покрова;
- Системная красная волчанка;
- Склеродермия;
- Буллезные дерматозы.
Категория «В»:
- Распространенная экзема;
- Атопический дерматит с частыми обострениями;
- Псориаз средней степени тяжести.
12. Болезни костно-мышечной системы
Категория «Д»:
- Сколиоз III-IV степени;
- Отсутствие конечности или части конечности;
- Деформирующий остеоартроз с выраженным болевым синдромом;
- Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).
Категория «В»:
- Сколиоз II степени (угол более 17 градусов);
- Плоскостопие III степени;
- Остеохондроз позвоночника с частыми обострениями;
- Межпозвонковые грыжи.
13. Болезни мочеполовой системы
Категория «Д»:
- Хроническая почечная недостаточность;
- Гидронефроз с нарушением функции почки;
- Отсутствие одной почки при заболевании другой.
Категория «В»:
- Хронический пиелонефрит с частыми обострениями;
- Хронический гломерулонефрит;
- Мочекаменная болезнь с частыми обострениями.
Порядок прохождения медицинской комиссии
Для получения освобождения от армии по состоянию здоровья призывнику необходимо:
- Собрать полный пакет медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания;
- Пройти обследование у профильных специалистов;
- Предоставить медицинские документы в военкомат;
- Пройти военно-врачебную комиссию;
- При необходимости пройти дополнительное обследование.
Обратите внимание: Диагноз должен быть подтвержден медицинскими учреждениями государственной или муниципальной системы здравоохранения. Справки из частных клиник рассматриваются только в совокупности с результатами обследований в государственных медучреждениях.
Документы, необходимые для подтверждения заболевания
- Медицинская карта из поликлиники по месту жительства;
- Выписки из стационаров (при наличии);
- Результаты обследований (анализы, УЗИ, МРТ, рентген и т.д.);
- Заключения профильных специалистов;
- Рецепты на получение лекарств (при хронических заболеваниях).
«Амбулаторная карта, выписки из стационаров играют важнейшую роль в определении категории годности к военной службе и группы здоровья. Также обращаю внимание, что, если были травмы, операции, которые ухудшили качество жизни, эти документы необходимо взять с собой в первую очередь и предъявить их для ознакомления медицинским работникам, дабы потом не кусать локти во время срочной службы и не обивать пороги медицинских пунктов и подразделений», — отметил Григорий Пасс, врач-терапевт, кардиолог, рефлексотерапевт.
Права призывника
Призывник имеет право:
- Знакомиться с результатами медицинского освидетельствования;
- Требовать направление на дополнительное обследование;
- Обжаловать решение военно-врачебной комиссии;
- Приглашать на комиссию своего врача или адвоката;
- Проходить независимую медицинскую экспертизу.
Заключение
Освобождение от военной службы по состоянию здоровья — это законное право гражданина, закрепленное в законодательстве Российской Федерации. Наличие заболевания из Расписания болезней является основанием для присвоения соответствующей категории годности. Важно своевременно собрать все необходимые медицинские документы и пройти полное обследование для объективной оценки состояния здоровья военно-врачебной комиссией.
При возникновении спорных ситуаций призывник имеет право на обжалование решения комиссии и прохождение дополнительного медицинского освидетельствования. Рекомендуется обращаться за консультацией к юристам, специализирующимся на призывном праве, для защиты своих законных интересов.