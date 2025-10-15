Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

Правовая основа медицинского освидетельствования призывников

Основным документом, регулирующим вопросы годности к военной службе, является Расписание болезней, которое входит в состав Положения о военно-врачебной экспертизе. Этот документ содержит исчерпывающий перечень заболеваний, травм и физических недостатков, при которых гражданин признается негодным или ограниченно годным к военной службе.

Важно: Окончательное решение о годности к службе принимается военно-врачебной комиссией на основании медицинских документов, результатов обследований и заключений специалистов.

«Ни министерству обороны, ни военкомату, ни части, куда будет направлен призывник, абсолютно не нужно, чтобы он, выполняя свою боевую задачу, не дай бог, слег, например, с инфарктом. Главное для врачебной комиссии — определить степень здоровья призывника, чтобы не допустить ошибки», — отмечает Сергей Броницкий, медицинский юрист.

Категории годности к военной службе

По результатам медицинского освидетельствования призывнику присваивается одна из следующих категорий:

А — годен к военной службе;

Б— годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен к военной службе (зачисляется в запас);

Г — временно не годен к военной службе (предоставляется отсрочка);

Д — не годен к военной службе.

Основные группы заболеваний, освобождающих от армии

1. Инфекционные и паразитарные заболевания

Категория «Д» (не годен):

ВИЧ-инфекция независимо от стадии;

Активные формы туберкулеза;

Сифилис с тяжелыми осложнениями;

Лепра (проказа).

Категория «В» (ограниченно годен):

Хронические вирусные гепатиты B и C с нарушением функций печени

Хронические паразитарные заболевания с нарушением функций органов

2. Новообразования (опухоли)

Злокачественные новообразования любой локализации являются основанием для присвоения категории «Д». Доброкачественные опухоли, препятствующие нормальному функционированию органов или ношению военной формы и снаряжения, могут стать причиной освобождения от службы или предоставления отсрочки в зависимости от прогноза лечения.

3. Заболевания эндокринной системы

Категория «Д»:

Сахарный диабет 1 типа;

Тяжелые формы сахарного диабета 2 типа с осложнениями;

Тяжелые формы тиреотоксикоза и гипотиреоза;

Ожирение IV степени (ИМТ более 40).

Категория «В»:

Сахарный диабет 2 типа средней степени тяжести;

Ожирение III степени (ИМТ 35-40);

Диффузный токсический зоб умеренной степени.

4. Психические расстройства и расстройства поведения

Категория «Д»:

Шизофрения и шизотипические расстройства;

Биполярное аффективное расстройство;

Тяжелые депрессивные расстройства;

Умственная отсталость (олигофрения);

Органические психические расстройства.

Категория «В»:

Невротические расстройства с частыми обострениями;

Расстройства личности умеренной степени;

Энурез после 14 лет (в зависимости от выраженности и частоты проявлений).

5. Заболевания нервной системы

Категория «Д»:

Эпилепсия с частыми приступами;

Рассеянный склероз;

Детский церебральный паралич;

Тяжелые последствия травм головного и спинного мозга;

Миастения.

Категория «В»:

Эпилепсия с редкими приступами;

Хронические головные боли (мигрень) с частыми приступами;

Полинейропатии умеренной степени.

6. Болезни глаза и его придаточного аппарата

Категория «Д»:

Слепота на оба глаза;

Острота зрения ниже 0,09 на лучшем глазу;

Отсутствие глазного яблока;

Глаукома тяжелой степени.

Категория «В»:

Миопия высокой степени (более 6 диоптрий);

Гиперметропия высокой степени (более 8 диоптрий);

Астигматизм более 6 диоптрий;

Хронические заболевания век, конъюнктивы, роговицы.

7. Болезни уха и сосцевидного отростка

Категория «Д»:

Двусторонняя глухота;

Глухота на одно ухо при значительном снижении слуха на другое;

Хронический гнойный отит с частыми обострениями.

Категория «В»:

Хронические заболевания среднего уха;

Понижение слуха на оба уха (шепотная речь до 2 метров).

8. Болезни системы кровообращения

Категория «Д»:

Пороки сердца с нарушением кровообращения;

Ишемическая болезнь сердца;

Тяжелые формы аритмий;

Артериальная гипертензия III стадии;

Последствия перенесенного инфаркта миокарда.

Категория «В»:

Пролапс митрального клапана 2-3 степени;

Артериальная гипертензия II стадии;

Варикозное расширение вен с нарушением функций;

Нейроциркуляторная дистония с частыми обострениями;.

9. Болезни органов дыхания

Категория «Д»:

Тяжелая бронхиальная астма;

Хроническая обструктивная болезнь легких тяжелой степени;

Саркоидоз с нарушением функции органов;

Фиброзирующий альвеолит.

Категория «В»:

Бронхиальная астма средней степени тяжести;

Хронический бронхит с частыми обострениями.

10. Болезни органов пищеварения

Категория «Д»:

Цирроз печени;

Хронический панкреатит с выраженными нарушениями функций;

Болезнь Крона тяжелой степени;

Неспецифический язвенный колит тяжелой степени.

Категория «В»:

Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки с частыми обострениями;

Хронический гастрит и гастродуоденит с частыми обострениями;

Хронический холецистит с частыми обострениями;

Грыжи живота.

11. Болезни кожи и подкожной клетчатки

Категория «Д»:

Тяжелые формы псориаза с поражением более 40% кожного покрова;

Системная красная волчанка;

Склеродермия;

Буллезные дерматозы.

Категория «В»:

Распространенная экзема;

Атопический дерматит с частыми обострениями;

Псориаз средней степени тяжести.

12. Болезни костно-мышечной системы

Категория «Д»:

Сколиоз III-IV степени;

Отсутствие конечности или части конечности;

Деформирующий остеоартроз с выраженным болевым синдромом;

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).

Категория «В»:

Сколиоз II степени (угол более 17 градусов);

Плоскостопие III степени;

Остеохондроз позвоночника с частыми обострениями;

Межпозвонковые грыжи.

13. Болезни мочеполовой системы

Категория «Д»:

Хроническая почечная недостаточность;

Гидронефроз с нарушением функции почки;

Отсутствие одной почки при заболевании другой.

Категория «В»:

Хронический пиелонефрит с частыми обострениями;

Хронический гломерулонефрит;

Мочекаменная болезнь с частыми обострениями.

Порядок прохождения медицинской комиссии

Для получения освобождения от армии по состоянию здоровья призывнику необходимо:

Собрать полный пакет медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания; Пройти обследование у профильных специалистов; Предоставить медицинские документы в военкомат; Пройти военно-врачебную комиссию; При необходимости пройти дополнительное обследование.

Обратите внимание: Диагноз должен быть подтвержден медицинскими учреждениями государственной или муниципальной системы здравоохранения. Справки из частных клиник рассматриваются только в совокупности с результатами обследований в государственных медучреждениях.

Документы, необходимые для подтверждения заболевания

Медицинская карта из поликлиники по месту жительства;

Выписки из стационаров (при наличии);

Результаты обследований (анализы, УЗИ, МРТ, рентген и т.д.);

Заключения профильных специалистов;

Рецепты на получение лекарств (при хронических заболеваниях).

«Амбулаторная карта, выписки из стационаров играют важнейшую роль в определении категории годности к военной службе и группы здоровья. Также обращаю внимание, что, если были травмы, операции, которые ухудшили качество жизни, эти документы необходимо взять с собой в первую очередь и предъявить их для ознакомления медицинским работникам, дабы потом не кусать локти во время срочной службы и не обивать пороги медицинских пунктов и подразделений», — отметил Григорий Пасс, врач-терапевт, кардиолог, рефлексотерапевт.

Права призывника

Призывник имеет право:

Знакомиться с результатами медицинского освидетельствования;

Требовать направление на дополнительное обследование;

Обжаловать решение военно-врачебной комиссии;

Приглашать на комиссию своего врача или адвоката;

Проходить независимую медицинскую экспертизу.

Заключение

Освобождение от военной службы по состоянию здоровья — это законное право гражданина, закрепленное в законодательстве Российской Федерации. Наличие заболевания из Расписания болезней является основанием для присвоения соответствующей категории годности. Важно своевременно собрать все необходимые медицинские документы и пройти полное обследование для объективной оценки состояния здоровья военно-врачебной комиссией.

При возникновении спорных ситуаций призывник имеет право на обжалование решения комиссии и прохождение дополнительного медицинского освидетельствования. Рекомендуется обращаться за консультацией к юристам, специализирующимся на призывном праве, для защиты своих законных интересов.