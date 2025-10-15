  • Новость часаФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
    15 октября 2025, 18:05 • Справки

    Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует Расписание болезней с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    Правовая основа медицинского освидетельствования призывников

    Основным документом, регулирующим вопросы годности к военной службе, является Расписание болезней, которое входит в состав Положения о военно-врачебной экспертизе. Этот документ содержит исчерпывающий перечень заболеваний, травм и физических недостатков, при которых гражданин признается негодным или ограниченно годным к военной службе.

    Важно: Окончательное решение о годности к службе принимается военно-врачебной комиссией на основании медицинских документов, результатов обследований и заключений специалистов.

    «Ни министерству обороны, ни военкомату, ни части, куда будет направлен призывник, абсолютно не нужно, чтобы он, выполняя свою боевую задачу, не дай бог, слег, например, с инфарктом. Главное для врачебной комиссии — определить степень здоровья призывника, чтобы не допустить ошибки», — отмечает Сергей Броницкий, медицинский юрист.

    Категории годности к военной службе

    По результатам медицинского освидетельствования призывнику присваивается одна из следующих категорий:

    • А — годен к военной службе;

    • Б— годен к военной службе с незначительными ограничениями;

    • В — ограниченно годен к военной службе (зачисляется в запас);

    • Г — временно не годен к военной службе (предоставляется отсрочка);

    • Д — не годен к военной службе.

    Основные группы заболеваний, освобождающих от армии

    1. Инфекционные и паразитарные заболевания

    Категория «Д» (не годен):

    • ВИЧ-инфекция независимо от стадии;

    • Активные формы туберкулеза;

    • Сифилис с тяжелыми осложнениями;

    • Лепра (проказа).

    Категория «В» (ограниченно годен):

    • Хронические вирусные гепатиты B и C с нарушением функций печени

    • Хронические паразитарные заболевания с нарушением функций органов

    2. Новообразования (опухоли)

    Злокачественные новообразования любой локализации являются основанием для присвоения категории «Д». Доброкачественные опухоли, препятствующие нормальному функционированию органов или ношению военной формы и снаряжения, могут стать причиной освобождения от службы или предоставления отсрочки в зависимости от прогноза лечения.

    3. Заболевания эндокринной системы

    Категория «Д»:

    • Сахарный диабет 1 типа;

    • Тяжелые формы сахарного диабета 2 типа с осложнениями;

    • Тяжелые формы тиреотоксикоза и гипотиреоза;

    • Ожирение IV степени (ИМТ более 40).

    Категория «В»:

    • Сахарный диабет 2 типа средней степени тяжести;

    • Ожирение III степени (ИМТ 35-40);

    • Диффузный токсический зоб умеренной степени.

    4. Психические расстройства и расстройства поведения

    Категория «Д»:

    • Шизофрения и шизотипические расстройства;

    • Биполярное аффективное расстройство;

    • Тяжелые депрессивные расстройства;

    • Умственная отсталость (олигофрения);

    • Органические психические расстройства.

    Категория «В»:

    • Невротические расстройства с частыми обострениями;

    • Расстройства личности умеренной степени;

    • Энурез после 14 лет (в зависимости от выраженности и частоты проявлений).

    5. Заболевания нервной системы

    Категория «Д»:

    • Эпилепсия с частыми приступами;

    • Рассеянный склероз;

    • Детский церебральный паралич;

    • Тяжелые последствия травм головного и спинного мозга;

    • Миастения.

    Категория «В»:

    • Эпилепсия с редкими приступами;

    • Хронические головные боли (мигрень) с частыми приступами;

    • Полинейропатии умеренной степени.

    6. Болезни глаза и его придаточного аппарата

    Категория «Д»:

    • Слепота на оба глаза;

    • Острота зрения ниже 0,09 на лучшем глазу;

    • Отсутствие глазного яблока;

    • Глаукома тяжелой степени.

    Категория «В»:

    • Миопия высокой степени (более 6 диоптрий);

    • Гиперметропия высокой степени (более 8 диоптрий);

    • Астигматизм более 6 диоптрий;

    • Хронические заболевания век, конъюнктивы, роговицы.

    7. Болезни уха и сосцевидного отростка

    Категория «Д»:

    • Двусторонняя глухота;

    • Глухота на одно ухо при значительном снижении слуха на другое;

    • Хронический гнойный отит с частыми обострениями.

    Категория «В»:

    • Хронические заболевания среднего уха;

    • Понижение слуха на оба уха (шепотная речь до 2 метров).

    8. Болезни системы кровообращения

    Категория «Д»:

    • Пороки сердца с нарушением кровообращения;

    • Ишемическая болезнь сердца;

    • Тяжелые формы аритмий;

    • Артериальная гипертензия III стадии;

    • Последствия перенесенного инфаркта миокарда.

    Категория «В»:

    • Пролапс митрального клапана 2-3 степени;

    • Артериальная гипертензия II стадии;

    • Варикозное расширение вен с нарушением функций;

    • Нейроциркуляторная дистония с частыми обострениями;.

    9. Болезни органов дыхания

    Категория «Д»:

    • Тяжелая бронхиальная астма;

    • Хроническая обструктивная болезнь легких тяжелой степени;

    • Саркоидоз с нарушением функции органов;

    • Фиброзирующий альвеолит.

    Категория «В»:

    • Бронхиальная астма средней степени тяжести;

    • Хронический бронхит с частыми обострениями.

    10. Болезни органов пищеварения

    Категория «Д»:

    • Цирроз печени;

    • Хронический панкреатит с выраженными нарушениями функций;

    • Болезнь Крона тяжелой степени;

    • Неспецифический язвенный колит тяжелой степени.

    Категория «В»:

    • Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки с частыми обострениями;

    • Хронический гастрит и гастродуоденит с частыми обострениями;

    • Хронический холецистит с частыми обострениями;

    • Грыжи живота.

    11. Болезни кожи и подкожной клетчатки

    Категория «Д»:

    • Тяжелые формы псориаза с поражением более 40% кожного покрова;

    • Системная красная волчанка;

    • Склеродермия;

    • Буллезные дерматозы.

    Категория «В»:

    • Распространенная экзема;

    • Атопический дерматит с частыми обострениями;

    • Псориаз средней степени тяжести.

    12. Болезни костно-мышечной системы

    Категория «Д»:

    • Сколиоз III-IV степени;

    • Отсутствие конечности или части конечности;

    • Деформирующий остеоартроз с выраженным болевым синдромом;

    • Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).

    Категория «В»:

    • Сколиоз II степени (угол более 17 градусов);

    • Плоскостопие III степени;

    • Остеохондроз позвоночника с частыми обострениями;

    • Межпозвонковые грыжи.

    13. Болезни мочеполовой системы

    Категория «Д»:

    • Хроническая почечная недостаточность;

    • Гидронефроз с нарушением функции почки;

    • Отсутствие одной почки при заболевании другой.

    Категория «В»:

    • Хронический пиелонефрит с частыми обострениями;

    • Хронический гломерулонефрит;

    • Мочекаменная болезнь с частыми обострениями.

    Порядок прохождения медицинской комиссии

    Для получения освобождения от армии по состоянию здоровья призывнику необходимо:

    1. Собрать полный пакет медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания;

    2. Пройти обследование у профильных специалистов;

    3. Предоставить медицинские документы в военкомат;

    4. Пройти военно-врачебную комиссию;

    5. При необходимости пройти дополнительное обследование.

    Обратите внимание: Диагноз должен быть подтвержден медицинскими учреждениями государственной или муниципальной системы здравоохранения. Справки из частных клиник рассматриваются только в совокупности с результатами обследований в государственных медучреждениях.

    Документы, необходимые для подтверждения заболевания

    • Медицинская карта из поликлиники по месту жительства;

    • Выписки из стационаров (при наличии);

    • Результаты обследований (анализы, УЗИ, МРТ, рентген и т.д.);

    • Заключения профильных специалистов;

    • Рецепты на получение лекарств (при хронических заболеваниях).

    «Амбулаторная карта, выписки из стационаров играют важнейшую роль в определении категории годности к военной службе и группы здоровья. Также обращаю внимание, что, если были травмы, операции, которые ухудшили качество жизни, эти документы необходимо взять с собой в первую очередь и предъявить их для ознакомления медицинским работникам, дабы потом не кусать локти во время срочной службы и не обивать пороги медицинских пунктов и подразделений», — отметил Григорий Пасс, врач-терапевт, кардиолог, рефлексотерапевт.

    Права призывника

    Призывник имеет право:

    • Знакомиться с результатами медицинского освидетельствования;

    • Требовать направление на дополнительное обследование;

    • Обжаловать решение военно-врачебной комиссии;

    • Приглашать на комиссию своего врача или адвоката;

    • Проходить независимую медицинскую экспертизу.

    Заключение

    Освобождение от военной службы по состоянию здоровья — это законное право гражданина, закрепленное в законодательстве Российской Федерации. Наличие заболевания из Расписания болезней является основанием для присвоения соответствующей категории годности. Важно своевременно собрать все необходимые медицинские документы и пройти полное обследование для объективной оценки состояния здоровья военно-врачебной комиссией.

    При возникновении спорных ситуаций призывник имеет право на обжалование решения комиссии и прохождение дополнительного медицинского освидетельствования. Рекомендуется обращаться за консультацией к юристам, специализирующимся на призывном праве, для защиты своих законных интересов.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации