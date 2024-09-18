Банкротство физических лиц: как работает процедура и какие будут последствия

Tекст: Ольга Никитина

Почему люди обращаются к банкротству?

Существует множество причин, по которым человек может оказаться в ситуации финансовой несостоятельности:

– Увольнение или сокращение зарплаты могут привести к невозможности обслуживать кредиты.

– Серьезная болезнь, в результате которой медицинские расходы истощают семейный бюджет.

– Непредвиденные обстоятельства: стихийные бедствия, аварии могут стать причиной финансовых трудностей.

– Нерациональное управление финансами: чрезмерная закредитованность, неспособность планировать бюджет могут привести к долговой яме.

Когда необходимо банкротство?

Нельзя просто взять и не платить долги. За это предусмотрены санкции – сначала со стороны банка, о которых заемщик должен быть осведомлен еще перед тем, как оформит кредит. Если заемщик не предпринимает никаких усилий, чтобы погасить долги, его задолженность будет передана коллекторам, а кредитная история (о том, что это такое, газета ВЗГЛЯД писала здесь) будет портиться.

Кредиторы просто так не прощают долги, они запускают судебные и другие процедуры в отношении заемщика. Для защиты граждан, оказавшихся в трудной и даже безвыходной жизненной ситуации, государство ввело возможность личного банкротства. Есть несколько критериев, по которым гражданин может быть признан банкротом:

1) Размер долга. Когда долги превысили полмиллиона рублей, а просрочка составила три месяца, у гражданина возникает обязанность подать заявление на банкротство. Тогда человеку дается срок в 30 дней с момента, когда он осознал (или должен был осознать) свою неспособность нести взятое на себя долговое бремя.

Если долги не превышают полумиллиона рублей, а гражданин осознал свою неплатежеспособность, то у него появляется право на банкротство. В данном случае речь идет не об обязанности, а о праве. Решение остается за самим гражданином.

2) Невозможность погашения: должник должен доказать, что у него нет возможности погасить долги в течение трех лет.

3) Нет никакого имущества в собственности, которое можно было бы продать для погашения долгов.

Что происходит в результате банкротства

Главный результат – освобождение от долгов, все долги из реестра требований кредиторов будут списаны. Произойдет это, когда суд признает гражданина банкротом (существует также внесудебная возможность стать банкротом, расскажем о ней далее), а распродажа имущества (если оно есть) завершится. Это означает, что:

– проценты, штрафы и пени больше не будут начисляться, сам долг «замораживается» на сумме, которая есть на данный момент;

– кредиторы утрачивают право требовать долг;

– освобождение от преследования: судебные приставы прекращают попытки взыскать долги, исполнительные производства останавливаются;

– снимаются ограничения, которые были наложены в связи с наличием долгов, в том числе отменяются решения об аресте имущества и запреты выезжать за границу;

– прекращаются контакты с коллекторами, они больше не могут требовать вернуть долги и обязаны прекратить контакты с должником.

После банкротства гражданин получает возможность начать финансовую жизнь с чистого листа, но поначалу придется смириться с рядом ограничений, о которых мы расскажем далее.

Может ли банкрот брать новые кредиты

Несмотря на распространенное мнение, после банкротства можно брать кредиты. Однако кредитная история будет испорчена, и для получения нового кредита могут потребоваться дополнительные гарантии или более высокие процентные ставки. Тем не менее на практике люди находят возможности взять новые займы. Восстановление кредитной истории может потребовать нескольких лет.

Какие долги нельзя списать

Некоторые долги (алименты на детей или родителей, судебные долги, направленные на погашение вреда жизни или здоровью третьего лица) в ходе банкротства не списываются.

Как списать долги без суда

Упрощенная процедура списания долгов называется внесудебным банкротством. Она доступна гражданам, которые задолжали сравнительно немного и у которых нет имущества. Такая процедура позволяет избавиться от финансового бремени без необходимости обращаться в суд.

Есть несколько условий, которые должны соблюдаться, чтобы внесудебное банкротство стало возможным:

1) В сумме все долги должны составлять не менее 25 тыс. рублей. «Потолок» допустимого законом долга в этой ситуации будет миллион рублей. В случае превышения данного «лимита» остается один выход – обращаться в суд.

2) Если должник располагает имуществом, которое можно было бы продать с целью погашения долгов, стать банкротом не получится.

3) В отношении гражданина не должно быть запущено других исполнительных производств.

Заявление на то, чтобы стать банкротом, можно подать в МФЦ (в центре «Мои документы»), обратившись в ближайший к месту вашего проживания. Необходимо предоставить список всех кредиторов, а также указать актуальные суммы задолженностей, которые имеются перед каждым из них. В МФЦ примут этот пакет документов, затем заявление будет рассматриваться в течение трех дней.

Если все установленные законом требования выполняются, информация о должнике вносится в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Сама процедура банкротства занимает до шести месяцев, в течение которых:

– начисление процентов и штрафов останавливается;

– банки не могут списывать средства со счетов должника;

– судебные приставы прекращают исполнительные производства;

– должник не может брать новые кредиты и займы.

Когда истекут эти полгода, должник освобождается от всех долгов, указанных в заявлении. Однако на него накладываются некоторые ограничения:

– На протяжении пяти лет у банкрота нет права оформлять новые кредиты или займы, не указывая факт банкротства.

– Гражданину запрещается занимать руководящие должности в коммерческих организациях в срок от трех до десяти лет.

Главные плюсы внесудебного банкротства:

– Процедура является бесплатной.

– Процесс оформления довольно прост, привлечение юриста не требуется.

– Срок, в который будет осуществлено банкротство, составит шесть месяцев, это сравнительно быстро.

Недостатки внесудебного банкротства:

– На гражданина, который завершил процедуру, будут наложены ограничения, которые будут действовать еще несколько лет.

– Некоторые виды долгов, например, алименты, по-прежнему останутся, списать их нельзя.

Внесудебное банкротство является доступным способом для граждан, которые угодили в трудную финансовую ситуацию, избавиться от небольших долгов. Но прежде чем воспользоваться правом стать банкротом, следует тщательно изучить все нюансы и последствия.

Как списать долги через суд

Стать банкротом через суд сложнее, чем осуществить внесудебную процедуру, на это уходит больше времени, а главное – сопутствующие расходы могут оказаться не по карману тем, кто и так оказался в сложной ситуации и не имеет в распоряжении свободных средств. Применяют процедуру, когда:

– размер долга составляет более 500 тыс. рублей;

– человек в течение трех лет не может погасить долги;

– должник по какой-либо причине не хочет или не может прибегнуть к внесудебной процедуре.

Чтобы сделать все через суд, сам должник, кредиторы или представители налоговой службы должны подать заявление о банкротстве гражданина.

Суд изучает все предоставленные данные о финансовом положении должника, возбуждает дело о банкротстве, после чего будет назначен финансовый управляющий. Именно он со своей стороны проводит инвентаризацию имущества должника и оценивает его стоимость. Если управляющий решит, что имущества достаточно, чтобы рассчитаться по долгам, оно продается на торгах. Вырученные средства распределяются между кредиторами.

Если же после реализации имущества остаются непогашенные долги, они списываются.

Минусы судебного банкротства:

– Ощутимые для большинства граждан расходы, связанные с процедурой. Должнику необходимо оплатить госпошлину, вознаграждение финансового управляющего и другие услуги.

– Процедура может длиться несколько лет.

– В ходе процедуры и после ее завершения на должника могут быть наложены различные ограничения, такие как запрет на выезд за границу, запрет на занятие определенными видами деятельности.

– Банкротство негативно влияет на кредитную историю. Ее восстановление займет несколько лет.

Альтернативы судебному банкротству

До того как подать заявление о банкротстве, стоит рассмотреть другие варианты решения проблемы, такие как:

– Реструктуризация долга: договор с кредитором об изменении условий кредита (например, уменьшение платежей, отсрочка платежей).

– Мировое соглашение: должник и кредитор могут заключить соглашение о погашении долга на условиях, которые для должника будут подъемными.

Судебное банкротство следует рассматривать как крайнюю меру, когда другие способы решения проблемы не помогли. Оно может быть оправдано в следующих случаях:

– Долг стал непомерно большим.

– Погасить его в ближайшее время не представится никакой возможности.

– Наличие большого количества кредиторов.

Судебное банкротство – процедура длительная и сложная, у нее есть свои плюсы и минусы, а потому, принимая решение, не помешает консультация грамотного юриста. Некоторые специалисты предлагают бесплатные первые консультации, в ходе которых они могут рассказать о деталях процедуры конкретно в вашем случае.

Риск нарваться на мошенников в ходе банкротства

К сожалению, в этой важной с социальной точки зрения процедуре процветают мошеннические схемы. Псевдоюристы размещают агрессивные назойливые рекламы с обещаниями избавить от долгов в обход законных методов. К таким незаконным схемам относятся попытки взять кредит на третье лицо («юрист» может обещать оформить его на себя), однако это нарушает договоренности с банком. В результате деньги оставляют себе мошенники.

Практикуются и схемы, напоминающие финансовые пирамиды, когда у клиента просят взнос, который якобы будет инвестирован в какое-либо дело. Человеку могут обещать прибыль, которая позволит ему расплатиться по всем долгам, однако этого так и не происходит, и жертва мошенников лишается последних средств.

Сколько стоит банкротство

Основные статьи расходов при банкротстве:

1) Государственная пошлина. Это обязательный платеж, который вносится при подаче заявления о банкротстве. Его размер установлен законодательством и составляет фиксированную сумму.

2) Вознаграждение финансового управляющего – специалиста, который контролирует процесс банкротства. Его услуги оплачиваются должником. Размер вознаграждения зависит от сложности дела и региона.

3) Оплата публикаций в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах и в газете «Коммерсант». Это также должен сделать сам должник.

4) Могут возникнуть и дополнительные расходы, в том числе на пересылку документов почтой. Экспертные оценки, если потребуются, превратятся в отдельную статью расходов. То же касается и услуг юристов.

Стоимость услуг финансового управляющего и другие расходы разнятся в зависимости от региона. Кроме того, влияет на расходы и сложность дела: чем запутаннее история, тем окажется выше стоимость юридических услуг, а также работа управляющего.

Если у должника есть имущество, которое подлежит реализации, то расходы на оценку и реализацию этого имущества также лягут на его плечи.

По экспертным оценкам, средняя стоимость банкротства физического лица в России составляет от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.