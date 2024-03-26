Беспилотник «Орлан-10»: эффективное решение гражданских и военных задач

История создания беспилотника «Орлан-10»



БПЛА «Орлан-10» был создан специалистами санкт-петербургского Специального технологического центра. Аппарат разрабатывался как устройство наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. По результатам испытаний конструкция беспилотника была усовершенствована – аппарат претерпел несколько модернизаций. В 2010 году он поступил в массовое производство. В 2020 году дрон дополнили лазерным прицелом целеуказания, что позволило наносить удары высокоточным оружием.



Устройство и функции комплекса «Орлан-10»



«Орлан-10» – это целый комплекс, в который входят: три-четыре дрона, наземный мобильный пункт управления, ноутбуки с радиостанциями, два ретранслятора защищенной связи, метеостанция, раздвижная мачта для антенн и ретрансляторов, машина техобслуживания, солнечная батарея и пр. Для размещения операторов предусмотрена отапливаемая палатка, обустроенная мебелью, системой освещения, кондиционером и сейфом. Пункт управления контролирует работу до четырех БПЛА. Возможно создание локальной сети, объединяющей до 30 операторов.



Сам БПЛА «Орлан-10» – это дистанционно управляемая техника, которая может находиться от пункта управления на дальности до 200 км. Длина корпуса миниатюрного самолета составляет 1,8 м, а размах его крыльев – 3,1 м. Дрон с максимальной взлетной массой 18 кг может подниматься над поверхностью земли на высоту до пяти-шести километров, развивая скорость 90–150 км/ч. Он способен преодолевать в автономном режиме расстояние до 600 км, находясь в полете до 18 часов.



Все оборудование беспилотника заключено в пластиковый корпус из высокопрочного, но легкого композитного материала. Использование углепластика снижает радиолокационную обнаруживаемость аппарата в воздухе. Благодаря ресурсу для модификации, внутри консолей крыла можно монтировать контрольно-измерительные устройства, а сам БПЛА использовать в качестве радиопередатчика и ретранслятора для остальных беспилотников (роевые технологии).



Аппарат взлетает с разборной катапульты, а его движение обеспечивается небольшим бензиновым двигателем. Приземляется беспилотник при помощи парашюта – в заданное время купол раскрывается, параллельно происходит сброс скорости. Чтобы обеспечить мягкую посадку, предусмотрен пневматический баллон-амортизатор. Кроме того, конструкторы заложили в БПЛА возможность распадаться на установленные элементы – это позволяет сохранить технику при перегрузке и в сложных условиях посадки.





Для заправки применяется повсеместно доступный бензин марки А-95. Техника может эксплуатироваться в широком диапазоне температур от -30°C до +40 °C, в различных климатических поясах и любых погодных условиях. Для предотвращения обледенения композитных радиопрозрачных крыльев используется полимерная пленка, которая при образовании наледи отделяется вместе с ледовой коркой. Такое решение позволяет сохранить технику при минусовых температурах и высокой влажности воздуха.



Беспилотный летательный аппарат транспортируется в разобранном виде в специальном компактном футляре. Время сборки технического устройства составляет 10–15 минут. Собрать и разобрать БПЛА можно в полевых условиях, замена оборудования также осуществляется оперативно. Полезная нагрузка «Орлана-10» составляет 5,0 кг, что позволяет оснащать дрон разной аппаратурой с учетом поставленных задач.



В зависимости от установленного оборудования беспилотник может:



– вести наблюдение в процессе ремонтных, поисковых и разведывательных работ в инфракрасном и оптическом диапазонах;

– осуществлять фото- и видеофиксацию;

– автоматически определять положения включенных GSM-телефонов;

– осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня;

– обеспечивать поддержку конвоев;

– выполнять разведывательно-ударные миссии и пр.

Последняя модификация дистанционно управляемой техники предусматривает комплектацию 12 камерами высокого разрешения, что позволяет создавать объемные 3D-карты. Камера летательного аппарата может использоваться по заданному сценарию, который устанавливает оператор с учетом решаемой гражданской или военной задачи.



Использование БПЛА «Орлан-10»



Специальный технологический центр выпускает до 300 единиц БПЛА ежегодно, используя как отечественные, так и импортные комплектующие. Применение гражданских составляющих значительно удешевляет производство. В России «Орлан-10» задействуется в акватории Черного моря, в Сибири, Забайкалье и других регионах для решения гражданских и военных задач. Его применяют в разведывательных операциях, при патрулировании территорий, поиске пропавшей техники и групп людей, ликвидации пожаров природного и техногенного характера.



Первоначально беспилотники тестировались в зоне боевых учений, а позднее они доказали свою эффективность во время активных военных действий. Интерес к «Орлану-10» проявляют и иностранные государства – беспилотник отлично показал себя в период политического кризиса в Казахстане, во время войн в Сирии, Нагорном Карабахе и в других вооруженных конфликтах. Но максимально раскрыть потенциал этих дронов российским военным удалось с началом военной спецоперации на Украине.



Не имея своего вооружения, но находясь в Единой системе управления тактическим звеном, «Десятка» может разведывать цели для поражения танками, самоходными артиллерийскими установками, боевыми машинами пехоты, системами противовоздушной обороны.

Также БПЛА используется комплексом радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3». Важным преимуществом техники является то, что противнику сложно обнаружить ее средствами ПВО, что дает возможность сохранить армейскую авиацию и не рисковать персоналом, обслуживающим беспилотники.

«Орлан-10» – это обязательная часть ударного комплекса: он позволяет найти цель (например, снять и передать координаты расположения артиллерии неприятеля, которая наносит поражающий удар), навести орудия, скорректировать огонь и уничтожить цель. Оборудование на борту беспилотника помогает обнаружить диверсионно-разведывательные группы противника, отследить места скопления вражеской техники и ее перемещение, установить области химического и радиационного заражения, провести всестороннюю разведку местности.



Эффективность беспилотника «Орлан-10» высоко оценили эксперты Пентагона и других военных организаций. Специалисты отмечают надежность, долговечность и ремонтопригодность этой дистанционно управляемой техники. В настоящее время отечественные конструкторы работают над снижением ее себестоимости и еще большим расширением функционала. Усовершенствованные аппараты поступят на вооружение Российской армии.