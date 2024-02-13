Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

Дмитрий Губин
Это Русская весна, а не русская Реконкиста
Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?
Денис Миролюбов
Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу
В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.
Глеб Кузнецов
Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых
Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.