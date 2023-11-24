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    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    12 комментариев
    24 ноября 2023, 21:00

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Эксперты назвали риски, которые могут грозить Калининграду в случае подъема НАТО химического оружия в Балтике

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря?

    Москва предостерегла от привлечения НАТО к подъему химоружия и боеприпасов времен Второй мировой войны со дна Балтики. Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев отметил, что данный шаг является контрпродуктивным и может привести к плачевным для всего региона.

    Беляев обратил внимание на возросшую активность западных стран, ЕС и организаций, им подконтрольных, по данной тематике. Это вызывает озабоченность со стороны Москвы. Он подчеркнул, что эти вопросы следует обсуждать прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), причем мнение России и других стран – союзниц по антигитлеровской коалиции должно быть обязательно учтено, как и экологические риски подобных действий, передает РИА «Новости».

    Напомним, после окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. Российские ученые считают, что на дне могут находиться несколько тысяч тонн иприта.

    Ранее стало известно, что власти Германии планируют запустить программу по подъему боеприпасов со дна Балтики. Около 40 000 тонн химических снарядов, содержащих 15 000 тонн отравляющих веществ могут лежать в море, пишет Politico. Однако точного местоположения захоронений не знает никто, так как оружие сбрасывалось бесконтрольно.

    «Подъем химического оружия со дна Балтийского моря сопряжен с существенными рисками. Поэтому Москва настаивает на предварительном проведении экспертизы захоронений, в том числе с привлечением наших ученых», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Более того, подъем химического оружия странами НАТО без согласования с Россией – это контрпродуктивное действие с точки зрения дипломатии. В НАТО решили, что Балтика – это внутреннее море альянса. То есть Запад просто решил проводить опасные работы в непосредственной близости к нашим территориям», – отмечает собеседник.

    «Также следует отметить, что ряд стран НАТО, например, Бельгия и США, хотя и обязаны уничтожить свое химическое оружие, но не имеют технологий для этого. Поэтому поднятый со дна моря груз может оказаться на складах. Россия, напротив, имеет большой опыт по ликвидации боеприпасов с отравляющими веществами, но ее в данный проект не приглашают», – подчеркивает он.

    «Россия опасается и экологических рисков манипуляций с захоронениями. Дело в том, что вода в этой части акватории мутная из-за большого количества впадающих рек. И в таких условиях нельзя исключать и человеческий фактор. А любая ошибка может оказаться фатальной», – акцентирует эксперт.

    «Места захоронения боеприпасов известны только в общих чертах. Топили их после поражения Германии в Великой Отечественной войне, и делалось это бесконтрольно. Россия вполне справедливо опасается, что химическое оружие может быть расположено вблизи Калининградской области. Авария при подъеме в таком случае дорого обойдется нашей территории и людям», – поясняет собеседник.

    «Неизвестен и конкретный вид химического оружия, который был затоплен в Балтике. Но даже если бы мы знали, что именно нам там предстоит увидеть, экспертиза боеприпасов все равно была бы необходимой. Ведь отравляющие вещества, содержащиеся в них, могли изменить свой состав под воздействием высокого давления и морской соли», – отмечает он.

    «Если же содержимое боеприпасов попадет в воду, многие жители побережья Балтийского моря в лучшем случае могут получить отравление, – допускает Анпилогов. – При худшем сценарии люди погибнут, равно как и вся природа в районе катастрофы».

    «Стремление НАТО поднять со дна Балтийского моря химическое оружие времен Второй мировой войны – это провокация. Столь неожиданное возникновение в повестке дня вопроса, на который не обращают внимание долгие годы, носит политический характер. Но альянс, как и большинство стран региона, не способен безопасно провести эту операцию», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

    «Более того, сейчас это оружие превратилось в источник страшной опасности для любых форм жизни. Боеприпасы должны храниться в подходящих для этого условиях, а эти снаряды много лет лежали на дне моря. Кроме того, неизвестно как они содержались до затопления, так как были произведены еще за 10-15 лет до конца Второй мировой войны», – подчеркивает собеседник.

    «Если подъем будет осуществляться около Калининграда, то это можно однозначно трактовать как попытку НАТО устроить экологическую катастрофу в отношении российской территории. Данные действия грозят отравлением людей и гибелью всей экосистемы вокруг нашего региона», – резюмировал Межевич.

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