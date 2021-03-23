Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения.

Во вторник трое военнослужащих погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка под Калугой. На данном аэродроме базируется 52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк, который буквально на днях провел летно-тактические учения. «В учениях были задействованы молодые офицеры, которые впервые в своей практике принимали участие в подобных мероприятиях», - цитировало Минобороны РФ слова командира полка полковника Вадима Белослюдцева.

И вот теперь, сразу после этих учений на аэродроме произошла трагедия с человеческими жертвами. Чрезвычайное происшествие на земле привело к гибели командира полка, штурмана полка и штурмана-инструктора из Рязани, сообщил высокопоставленный источник газеты ВЗГЛЯД в ВКС РФ. Как сообщили ТАСС в медицинских кругах региона, четвертый член экипажа выжил, он доставлен в лазарет в санчасти в Шайковке.

Ту-22М – семейство (М, М2, М3) советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Бомбардировщик стоит на вооружении российских военных с 1974 года. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия. Его максимальная скорость может достигать 2300 километров в час.

Предыдущая катастрофа с человеческими жертвами на данном типе самолетов в ВВС РФ произошла в январе позапрошлого года. Тогда при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу Ту-22М3 из состава 40-го смешанного авиаполка Дальней авиации. В результате трое членов экипажа погибли, один выжил.

ЧП под Калугой произошло во время подготовки самолета к полету, сообщили в Минобороны, прямо на стоянке, в то время, когда экипаж готовился к вылету. В Минобороны рассказали, что командир полка Дальней авиации должен был провести этот полет в качестве инструктора.

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Это важная деталь для понимания обстоятельств трагедии, потому что инструктор, как правило, в таких случаях находится в правом кресле (помощника командира экипажа). На месте командира находится летчик, квалификацию которого инструктор должен проверить и подтвердить. Эта процедура называется контрольный полет.

По предположению источника газеты ВЗГЛЯД, в кресле командира экипажа находился кто-то из руководящего состава полка. «Обычно командир полка не летает с рядовыми летчиками. А сидевший слева (на месте командира) мог выйти из отпуска или иметь перерыв в полетах по какой-либо иной причине, и ему нужен был контрольный полет с инструктором, потому как после перерыва его самого никто самостоятельно никогда не выпустит. Кроме того, у каждого летчика много всяких годовых проверок инструкторами по технике пилотирования. Иными словами, контрольных полетов у любого летчика в год – не один десяток», – говорит эксперт.

Однако в результате контрольный полет не состоялся. «По неизвестной пока причине сработала система принудительного катапультирования», – пояснил газете ВЗГЛЯД высокопоставленный источник в военно-воздушных силах.

На фото - тот самый тумблер принудительного покидания на Ту-22м3. Фото: открытые источники

Он рассказал, как выглядит процедура катапультирования: «На левом пульте у командира экипажа Ту-22М3 имеется тумблер «Принудительное покидание». Он используется при аварийной ситуации, чтобы с интервалом в полсекунды принудительно катапультировать троих членов экипажа. При этом командир для собственного катапультирования должен самостоятельно дернуть ручки на своем кресле», – рассказал собеседник.

На Ту-22М3 система обеспечивает безопасное покидание при скорости не менее 140 км/ч. Поэтому три члена экипажа погибли, а в живых остался тот, кто находился на месте командира. Эта особенность касается именно катапультирования на данном бомбардировщике - кресла, установленные на российские истребители, позволяют успешно катапультироваться на нулевой скорости, даже при стоянке на аэродроме.

«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил упомянутый тумблер на левом кресле, хоть он и под крышкой», – предполагает источник газеты ВЗГЛЯД. При этом он не исключил версию технической неисправности – например, катапульты мог привести в действие блуждающий ток (хотя это и маловероятно).

Заслуженный пилот СССР, бывший военный летчик Олег Смирнов также уверен, что причиной инцидента могла стать ошибка летчика, находившегося в кресле командира экипажа. По оценке Смирнова, ЧП в Шайковке – повод усилить подготовку пилотов на наземных симуляторах катапультирования.

Но, как со своей стороны отмечает источник газеты ВЗГЛЯД, причиной трагедии могла стать не неподготовленность члена экипажа, а недостатки конструкции системы катапультирования бомбардировщика Ту-22М3.

И об этой проблеме и конструкторам, и военным летчикам хорошо известно уже десятилетия. «На истребителях хоть с места можно прыгать, у них другое кресло стоит, – заметил собеседник. – Но Туполев для своего бомбардировщика не стал такое кресло ставить, и изобрел свое кресло». Кресло, по оценке специалиста, тяжелое и неудобное для летчиков, да еще и зависит от напряжения аккумуляторов.

«Как-то раз экипаж погиб от того, что не смог прыгнуть – напряжение на аккумуляторах упало с нужных 24 вольт до отметки ниже 22, и они банально не смогли привести в действие свои катапульты», – отметил источник.

По словам эксперта, кресло в Ту-22М3 неудобно и с точки зрения других параметров. «Например, его сделали под шлем летчика модели ЗШ-3, а потом перешли на ЗШ-5, позже на ЗШ-7. А они больше по размерам и не входят в выемку заголовника кресла. Эти кресла давно надо было хотя бы доработать – претензий к ним всегда хватало», – отметил собеседник.

Достоверно причины ЧП должна выяснить государственная комиссия, которая уже начала работу на месте трагедии.