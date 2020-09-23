Кто заставил Су-35 стрелять по своим

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23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые – менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему эмигрантам стыдно быть русскими

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Казалось бы, добрался до персонального рая, живи – не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то надо скалить зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет. Подробности...
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Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
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Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Кто заставил Су-35 стрелять по своим

    Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор    23 сентября 2020, 20:30
    Фото: Марина Лысцева/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?

    Накануне пресс-служба Западного военного округа сообщила о том, что самолет Су-30СМ потерпел аварию «при проведении планового учебно-тренировочного полета» и упал «в лесистой местности» в 45 км от аэропорта Хотилово Тверской области. Су-30СМ был полностью уничтожен. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь и были эвакуированы на аэродром базирования.

    По предварительным данным, причиной аварии оказалась ошибка летчиков другого истребителя – Су-35С. В среду одним из первых об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». По его данным, в ходе учений Су-35С подбил Су-30СМ из авиационной пушки. Экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил истребитель.

    Позже информацию о попавшем в истребитель снаряде подтвердил источник ТАСС в экстренных службах. «Предварительно, причина ЧП – это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», – сказал собеседник агентства.

    Как пишет «Коммерсант», в ходе административного расследования выяснилось, что Су-35С был без ракетного вооружения, выстрелы из 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-30-1 также не должны были прозвучать, а сама атака – только зафиксироваться фото- и видеоаппаратурой. Но пушка, которую обычно разряжают, ставят на предохранитель и на всякий случай обесточивают, не только выстрелила, но и точно попала в цель, снеся оперение Су-30СМ.

    Заслуженный военный летчик России Владимир Попов допускает, что теоретически стрельба боеприпасами вместо «фотострельбы» возможна, если боевая цепь осталась включенной. «Все зависит от одного тумблера – включен ли боевой сигнал или выключен... Может быть, имел место какой-то элемент недосмотра или халатности в выполнении боевой задачи, когда велась подготовка самолета к боевому дежурству. Но технически это маловероятно», – сказал Попов газете ВЗГЛЯД.

    По всей видимости, отвечать и расплачиваться за попадание в Су-30СМ придется пилоту-снайперу Су-35С, в отношении которого, скорее всего, возбудят уголовное дело по ст. 347 УК РФ

    (повреждение или уничтожение военного имущества по неосторожности). Отметим, что к виновникам подобных инцидентов военное ведомство обычно подает в суды иски о привлечении их к материальной ответственности, соответствующей стоимости уничтоженной техники. Впрочем, суды, как правило, удовлетворяют подобные заявления частично, взыскивая с виновных лишь их ежемесячное денежное содержание.

    Попов уверен, что «обвинительный рескрипт» летчику ничего не даст, поэтому «нужно установить звенья всей цепи событий и добавить в регламенты соответствующие действия, которые предотвратят такие инциденты в будущем». По его мнению, скорее всего, речь идет «об элементе психологической несогласованности действий в системе не только среди летчиков, но и инженерно-технического состава, и самого плана подготовки к полетам».

    Схожей точки зрения придерживается редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, за большинством авиационных катастроф стоит человеческий фактор. Он может проявляться как в отношении пилотирования и эксплуатации техники, так и ее подготовки к полетам. «Стопроцентную гарантию защиты от человеческого фактора дать нельзя. Только постоянный контроль за ходом тренировок, проверки готовности экипажа и технического персонала снижают процент такого рода катастроф», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

    Основной защитой от подобных случаев эксперт называет систему катапультирования. На этот раз она спасла жизни двум летчикам Су-30СМ. «Когда происходит внештатная ситуация, будь она по причине технического или человеческого фактора – главное, спасти экипаж, потому что подготовить высококвалифицированного летчика стоит очень дорого. Летчик всегда важнее авиационной техники. Были случаи, когда техника загоралась, и летчики катапультировались прямо с земли. Летчики оставались живы, а техника, понятное дело, шла под списание», – рассказал Леонков.

    Но несмотря на принимаемые меры, исключить множество факторов, которые приводят к катастрофам и авариям, до конца не удается. «Ни в одной стране мира такое не удалось. В такие ситуации попадают как опытные пилоты, так и неопытные», – подытожил эксперт.

    Добавим, что Су-30 – это двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Истребитель эксплуатируется с 1992 года и предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства и т. д. Первый полет прошел еще в 1989 году. Также для него разработана модификация – Су-30СМ. Стоимость одной машины при поставке за рубеж составляет около 50 млн долларов.

    Су-35 – это истребитель поколения 4++. Важным отличием от предшественников стало применение двигателей АЛ-31ФП с поворотным соплом в сочетании с возможностью автоматического дифференциального изменения тяги, в том числе на сверхмалых и околонулевых скоростях полета. Основу системы управления вооружением составляет радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой (ФАР), которая обеспечивает электронное сканирование луча как по азимуту, так и углу места.

    В целом подобные инциденты довольно редки. Последний похожий случай произошел три года назад на учениях «Запад-2017», когда ударный вертолет Ка-52 по ошибке применил боевые ракеты «воздух – поверхность» по спецавтомобилю. По одной из версий, это был комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3» с беспилотниками «Орлан».

    Эксперты также напомнили об авиаинциденте, который произошел в конце 1970-х на полигоне под Читой. Тогда отрабатывались стрельбы истребителей по воздушным и наземным целям. «Ведомый самолет шел близко от ведущего и, стреляя по одной и той же мишени (чего не должно было быть), попал неуправляемой ракетой по стабилизатору. Самолет стал падать, летчик успел катапультироваться, но получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Конечно, тогда состоялся тщательный анализ трагедии, были и наказанные. Но главное, что в регламенты полетов были внесены поправки, позволившие избежать подобных инцидентов в будущем», – резюмировал Попов.

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