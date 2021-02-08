Как советские адмиралы сами устроили себе авиакатастрофу

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8 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:49  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» стал объектом большого торга

США и Германия предлагают переговоры по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
В пятницу появилось сразу несколько хороших новостей относительно «Северного потока – 2». Еврокомиссия расписалась в невозможности ввести санкции против него. А Ангела Меркель заявила, что расхождения с Америкой по газопроводу не такие большие, как кажется, и призвала стороны к переговорам. Удастся ли найти компромисс и на какие уступки придется пойти сторонам в рамках этого торга? Подробности...
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Боррель провалил свою миссию в Москве

По мнению европейских СМИ, Сергей Лавров на совместной пресс-конференции лишил Жозепа Борреля «политического достоинства» Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Катастрофа. Унижение. Развенчание иллюзий. Такие слова используют западные комментаторы, говоря об итогах визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. По их мнению, Москва демонстративно унизила еврокомиссара, выслав к его приезду трех дипломатов, а министр Лавров якобы вел себя на пресс-конференции неподобающе. Но так ли это? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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К чему приведут новые конфликты Британии и Китая

Пять лет назад Британия и Китай провозгласили «золотую эру» своих отношений, но теперь перешли к противостоянию Mark Schiefelbein/POOL/EPA/ТАСС
Отношения между Пекином и Лондоном резко ухудшились всего за несколько лет, а теперь будут проверены громким международным скандалом. Великобритания блокирует у себя главный информационный рупор Китая на фоне высылки из страны журналистов, обвиненных в шпионаже. Британцы готовы пойти дальше и перейти к политике агрессивного сдерживания КНР. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Европе надо сменить тон для общения с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель съездил в Россию – и явно остался недоволен итогами. Но Боррель так и не признал ни одной ошибки самого Евросоюза, которые и заставили Россию отвернуться от него. Как и то, что служить образцом для России нынешний ЕС с его проблемами просто не может. Подробности...
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Полудурки опаснее дураков

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Этот движ молодняка, созвучный американскому BLM своей алогичностью, антиисторичностью, хамством и агрессией, по-видимому, и является самой опасной линией разлома – цивилизационного. Подробности...
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Враг – тот, кто умножает ненависть

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Баррикады сейчас проходят не по линии политических предпочтений. Линия разделения – готовность и призывы к насилию. Люди, которые пишут в интернете глупые и злые слова, вряд ли сами понимают, что творят. Подробности...
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Как воссоединить Грузию

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Как советские адмиралы сами устроили себе авиакатастрофу

    Памятник погибшим в катастрофе Ту-104    8 февраля 2021, 20:00
    Фото: SerSem/Wikipedia.org
    Текст: Виктор Сокирко

    Трагическая история сорокалетней давности, когда во время авиакатастрофы погибло все командование Тихоокеанского флота СССР, до сих пор остается загадкой. Помимо версии перегрузки самолета и плохих погодных условий, за кадром остается очевидная причина – высокое начальство приказало летчикам взлетать в нарушение всех служебных инструкций. Возможно ли подобное сегодня в военной авиации России?

    В феврале 1981 года на базе Военно-морской академии в Ленинграде состоялся оперативный сбор высшего командного состава всех флотов ВМФ СССР и проводились командно-штабные учения без привлечения реальных сил. Образно говоря, адмиралы «воевали» на картах. И, скорее всего, обсуждали вопросы мировой геополитики на морях и океанах.

    Тогда только закончилась китайско-вьетнамская война, в которой Советский Союз помогал именно Вьетнаму поставками вооружений морским путем. Второй год как шла военная операция в Афганистане и американские авианосцы с морскими пехотинцами на борту кружили по Тихому и Индийскому океанам в готовности высадить десант. ТОФ в тот момент был, как говорится, на острие атаки. К слову, именно руководство тихоокеанцев по итогам тех учений было признано лучшим.

    7 февраля, после завершения сборов, высшее руководство флотов разлеталось по домам. Ту-104 с бортовым номером 42332 предстояло лететь дольше всех – через Хабаровск во Владивосток, где и сейчас располагается штаб ТОФ. Но именно полет этого рейса оказался самым коротким – через несколько секунд после взлета самолет рухнул буквально в нескольких десятках метров от взлетно-посадочной полосы. Погибло 44 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов. Среди которых был и командующий ТОФ СССР адмирал Эмиль Николаевич Спиридонов.

    Версий катастрофы было много. Рассматривался и вариант диверсии – обезглавить командование Тихоокеанского флота мечтали многие наши недоброжелатели. Грешили и на непогоду – на военном аэродроме города Пушкина тогда были сложные метеоусловия и обильный снегопад. 

    1981 год запомнился «самолетопадом» – во всем мире тогда потерпели катастрофы 23 авиалайнера. Наибольшее количество погибших было при катастрофе французского пассажирского MD-81, который врезался в гору на Корсике, погибло 180 человек. История падения Ту-104 на аэродроме Пушкина в этом списке долгое время была покрыта завесой тайны. Официальное сообщение о гибели своих мужей вдовы получили лишь в 1997 году.

    Впрочем, еще в 1983-м на Серафимовском кладбище в Ленинграде, где были похоронены большинство погибших, по личному распоряжению главкома ВМФ СССР Сергея Горшкова был воздвигнут мемориал. Памятная надпись со словами «Погибшим при исполнении служебных обязанностей 7. 02. 1981 года» появилась на нем в 2000 году.

    Что же произошло? Могли ли высшее руководство ТОФ погубить, например, диверсанты?

    «Диверсия как таковая в тот момент была практически исключена, – говорит газете ВЗГЛЯД военный эксперт, политолог из Санкт-Петербурга Александр Зимовский. – Представьте военный аэродром, охраной которого занимался отдельный батальон, плюс особисты из контрразведки, которые весь обслуживающий персонал рассмотрели едва ли не под микроскопом. Тогда еще не было и фактора исламского фундаментализма. Версия иностранных спецслужб если и рассматривалась, то только теоретически – пронести взрывчатку на борт самолета на охраняемом объекте было практически невозможно. Там были только свои. Если посмотреть список погибших, то никого подозрительного в нем нет».

    Вероятнее всего, причиной катастрофы стал так называемый перегруз – на борту находились тяжелые рулоны бумаги для типографии флотской газеты, которые решили переправить с оказией во Владивосток. На борту, по ряду свидетельств, мог быть и другой, не совсем служебный груз. При взлете незакрепленный груз сместился в хвостовую часть самолета, в результате чего машина потеряла устойчивость и рухнула на землю.

    Летчики предупреждали об опасности, о том, что самолет перегружен, превышен крайне важный параметр – предельный взлетный вес. Однако экипаж получил приказ: «Летим! И точка». При отказе подчиниться командира экипажа ожидали бы, скорее всего, большие служебные неприятности. В итоге «точки» достигли гораздо быстрее, чем предполагалось. После этой катастрофы, кстати, было приказано на всех военных аэродромах иметь весы для взвешивания всех грузов, перевозящихся на самолетах транспортной авиации. 

    Экипаж борта 42332 был подобран из лучших авиационных специалистов. Каждый из них являлся высококлассным специалистом, с большим опытом летной работы. Командир, подполковник Анатолий Инюшин, был командиром отряда управления 25-й авиационной дивизии ВВС ТОФ. При расследовании этой катастрофы на экипаж грешить никто не стал – повода не было. Была только команда из салона – вылет на смерть.

    Эта порочная практика, когда самолетом «рулит» не летчик, а высокопоставленный пассажир, встречается, к сожалению, в некоторых случаях до сих пор. Вспомним разбившийся под Смоленском 10 апреля 2010 года «борт номер один» польского президента Леха Качиньского – летчику дали приказ на посадку, несмотря на предостережения диспетчеров. Итог известен – 96 погибших, в том числе и сам президент Польши.

    17 декабря 1996 года. В Тверской области потерпел катастрофу Ан-12 Минобороны России, на его борту находился командующий Ленинградским военным округом. Именно под его давлением, по ряду свидетельств, экипаж в условиях плохой погоды, обледенения и перегруза был вынужден начать взлет. На борту самолета, помимо собственно военного груза, находились стройматериалы для дома командующего, а также личный автомобиль.

    И еще один случай. 28 апреля 2002 года – катастрофа вертолета Ми-8 у Ойского озера в Красноярском крае с губернатором Александром Лебедем на борту. Погода была швах, видимость – ноль. Бывший генерал махнул рукой – полетели, чай не впервой. Полет оказался последним.

    «Существует такая байка у летчиков, основанная на реальных событиях, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший официальный представитель ВВС России Александр Дробышевский. – Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 готовился к перевозке руководящего состава Сухопутных войск, но погода прижала борт к земле и вылет задерживался. По крайней мере, задержать вылет настаивал командир воздушного судна. Однако находящийся на борту очень важный генерал скомандовал: «Взлетаем!» и приказал выстроить летчиков в салоне для «разбора полетов» и последующего «пропесочивания».

    После взлета командир экипажа, включив автопилот, вывел весь экипаж на глаза начальства. В это время самолет попал в воздушную яму, его изрядно тряхнуло. Генерал побледнел: «Кто за штурвалом?» Летчик пожал плечами: «Да никого! Вы ведь приказали взлететь и всем построиться». После того случая этот генерал летчиками больше не командовал.

    Все правила, директивы и инструкции в военной авиации всегда трактовали, что решение о взлете, посадке, пилотировании самолета принимает именно командир воздушного судна.

    В конечном итоге именно на нем лежит ответственность за безопасность как самого самолета, так и экипажа и находящихся на борту пассажиров. Конечно, эти правила порой нарушаются. Особенно если пассажир из числа высокопоставленных военных, не особо сведущих в правилах безопасности полетов.

    Однако достойные и знающие военачальники и руководители строго соблюдают заведенный порядок. На моей памяти главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов, заслуженный летчик, освоивший более 20 типов самолетов, частенько садился за штурвал самолета во время перелетов в командировке. При этом он всегда вписывался в полетный лист как летчик – то есть получал законное право сесть за штурвал и, соответственно, нес полную ответственность за самолет и людей на его борту. Никогда не рисковал.

    Можно вспомнить и приезд Владимира Путина, тогда еще исполняющего обязанности президента, в Чечню 31 декабря 1999 года. Командир вертолета Ми-8 отказался перевезти главу государства в Шатойский район, ссылаясь на плохие погодные условия. На капитана шипели, подталкивали в спину, но он стоял на своем. Вылет в итоге отменили и вертолетчику фронтовой авиации ничего плохого не сделали. Просто Путин сказал: «Капитану видней» – и отправился в окопы наземным путем.

    После истории с разбившимся Ту-104 в 1981 году была принята и еще одна директива – не сажать в один самолет сразу двух высших должностных лиц. В одном самолете никогда не полетят министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Командующему военным округом запрещено лететь вместе с заместителем. Собственно, и президент России Владимир Путин не берет на свой борт премьер-министра.


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