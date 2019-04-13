Тюмень спасли от боевиков

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13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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Как проходит арзамасский эксперимент по преодолению бедности

Вероника и Максим Петровы - яркий пример успешной практики социального контрактаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Что делать, если из-за сложной ситуации в жизни вы оказались в полной нищете и безнадежности? Специальный механизм для массового решения этой проблемы сегодня внедряется в России. Газета ВЗГЛЯД ознакомилась с тем, как проходит особый эксперимент по преодолению бедности – и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже готов предложить участие в нем десяткам тысяч семей. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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            Тюмень спасли от боевиков

            Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужб   13 апреля 2019, 13:15
            Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство*». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма?

            В субботу утром в Тюмени прекратился режим контртеррористической операции (КТО), который был введен в пятницу вечером в районе Маяк. Причиной спецоперации ФСБ в пределах улиц Амурская, Новоселов, Магнитогорская и Локомотивная стала ликвидация двух сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство*» (ИГ*).

            Боевики укрывались в частном доме на Амурской улице. По оперативным данным, они готовили серию терактов в Тюмени в местах массового скопления людей. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что после того, как боевики были обнаружены, руководитель оперативного штаба в Тюменской области – начальник областного управления ФСБ принял решение о проведении КТО. Сама операция началась в 19.56 по мск.

            По сведениям очевидцев,

            боевики заселились в дом, который был выставлен на продажу, за несколько дней до штурма. Оба мужчины носили длинные бороды, вели себя тихо.

            На предложение силовиков сдаться боевики начали стрелять и были уничтожены ответным огнем.

            О том, что происходило в Тюмени, активно сообщали местные жители. Они первыми рассказали о выстрелах и автоматных очередях, а также о том, что частный дом, где укрывались боевики, загорелся. По информации из соцсетей стало известно об участии в спецоперации бронетранспортера, десятков машин полицейских и бойцов Росгвардии. Всего в операции было задействовано 1,5 тыс. сотрудников силовых ведомств. Временно перекрывались подъезды к зданию правительства. Около сотни человек были экстренно эвакуированы из близлежащих домов. В субботу утром они начали возвращаться в свои жилища.

            В результате штурма дом сильно пострадал от пожара. Уцелела лишь одна стена. Оперативники обнаружили на месте два самодельных взрывных устройства, два автомата Калашникова, религиозную литературу и два тела. После осмотра места происшествия следователи назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические и молекулярно-генетические. По одним данным, мужчины были ликвидированы выстрелами, по другим – погибли в результате пожара.

            Региональное управление СК возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 2 п.п. «а, е, ж» ст. 105 («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

            Губернатор Тюменской Александр Моор поблагодарил спецслужбы за успешную спецоперацию. «Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам – в первую очередь, ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии, – слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию», – пишет Моор в соцсети «ВКонтакте».

            Бывший сотрудник Сил специальных операций России (ССО РФ), экс-руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин отметил, что раз боевики первыми открыли огонь, то у силовиков были все основания провести подобную спецоперацию, так как в противном случае существовала реальная угроза населению.

            «Для чего они могли применить взрывчатку и оружие – известно одному творцу. Они могли действовать как из хулиганских, так и из идеологических побуждений», – сказал Клюкин газете ВЗГЛЯД.

            Эксперт добавил, что столь большое количество участников спецоперации объясняется тем, что нужно было выявить и обнаружить боевиков. «Проводится огромный массив оперативно-розыскных мероприятий. В этом задействовано значительное количество людей. А непосредственно в самой операции участвовало гораздо меньше силовиков. Полторы тысячи человек не уместились бы на одной улице», – отметил он.

            Клюкин убежден, что вовлечению в ряды боевиков способствует проникновение на российскую территорию пропагандистской информации о деятельности ИГ и деидеологизация общества. Он подчеркнул, что такая информация в первую очередь поступает через интернет, а также телевидение. «По существу нет толкового противодействия этим идеологическим и чуждым проникновениям в нашу страну», – сказал Клюкин.

            Он также посетовал на то, что отечественные СМИ делают упор на тиражирование страшилок и подробно рассказывают о том, как боевики вербуют новых сторонников и «все это способствует нашим подлинным супротивникам на мировой арене чувствовать себя здесь вольготно и находить среди подрастающего поколения благодатную почву». «Это не возникает на пустом месте. Людям просто заняться нечем», – заключил эксперт.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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