Тюмень спасли от боевиков

В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство*». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма?

В субботу утром в Тюмени прекратился режим контртеррористической операции (КТО), который был введен в пятницу вечером в районе Маяк. Причиной спецоперации ФСБ в пределах улиц Амурская, Новоселов, Магнитогорская и Локомотивная стала ликвидация двух сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство*» (ИГ*).

Боевики укрывались в частном доме на Амурской улице. По оперативным данным, они готовили серию терактов в Тюмени в местах массового скопления людей. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что после того, как боевики были обнаружены, руководитель оперативного штаба в Тюменской области – начальник областного управления ФСБ принял решение о проведении КТО. Сама операция началась в 19.56 по мск.

По сведениям очевидцев,

боевики заселились в дом, который был выставлен на продажу, за несколько дней до штурма. Оба мужчины носили длинные бороды, вели себя тихо.

На предложение силовиков сдаться боевики начали стрелять и были уничтожены ответным огнем.

О том, что происходило в Тюмени, активно сообщали местные жители. Они первыми рассказали о выстрелах и автоматных очередях, а также о том, что частный дом, где укрывались боевики, загорелся. По информации из соцсетей стало известно об участии в спецоперации бронетранспортера, десятков машин полицейских и бойцов Росгвардии. Всего в операции было задействовано 1,5 тыс. сотрудников силовых ведомств. Временно перекрывались подъезды к зданию правительства. Около сотни человек были экстренно эвакуированы из близлежащих домов. В субботу утром они начали возвращаться в свои жилища.

В результате штурма дом сильно пострадал от пожара. Уцелела лишь одна стена. Оперативники обнаружили на месте два самодельных взрывных устройства, два автомата Калашникова, религиозную литературу и два тела. После осмотра места происшествия следователи назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические и молекулярно-генетические. По одним данным, мужчины были ликвидированы выстрелами, по другим – погибли в результате пожара.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 2 п.п. «а, е, ж» ст. 105 («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Губернатор Тюменской Александр Моор поблагодарил спецслужбы за успешную спецоперацию. «Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам – в первую очередь, ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии, – слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию», – пишет Моор в соцсети «ВКонтакте».

Бывший сотрудник Сил специальных операций России (ССО РФ), экс-руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин отметил, что раз боевики первыми открыли огонь, то у силовиков были все основания провести подобную спецоперацию, так как в противном случае существовала реальная угроза населению.

«Для чего они могли применить взрывчатку и оружие – известно одному творцу. Они могли действовать как из хулиганских, так и из идеологических побуждений», – сказал Клюкин газете ВЗГЛЯД.

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Эксперт добавил, что столь большое количество участников спецоперации объясняется тем, что нужно было выявить и обнаружить боевиков. «Проводится огромный массив оперативно-розыскных мероприятий. В этом задействовано значительное количество людей. А непосредственно в самой операции участвовало гораздо меньше силовиков. Полторы тысячи человек не уместились бы на одной улице», – отметил он.

Клюкин убежден, что вовлечению в ряды боевиков способствует проникновение на российскую территорию пропагандистской информации о деятельности ИГ и деидеологизация общества. Он подчеркнул, что такая информация в первую очередь поступает через интернет, а также телевидение. «По существу нет толкового противодействия этим идеологическим и чуждым проникновениям в нашу страну», – сказал Клюкин.

Он также посетовал на то, что отечественные СМИ делают упор на тиражирование страшилок и подробно рассказывают о том, как боевики вербуют новых сторонников и «все это способствует нашим подлинным супротивникам на мировой арене чувствовать себя здесь вольготно и находить среди подрастающего поколения благодатную почву». «Это не возникает на пустом месте. Людям просто заняться нечем», – заключил эксперт.