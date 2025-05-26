За что США наказывают Евросоюз заградительными пошлинами

Tекст: Ольга Самофалова

Переговоры Вашингтона с Брюсселем «ни к чему не приводят», поэтому президент США Дональд Трамп рекомендовал ввести 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза с 1 июня 2025 года. Они не будут взиматься только с товаров, произведенных в Штатах.

Трамп выдвинул целый длинный список обвинений в адрес ЕС. «Евросоюз, созданный с основной целью извлекать выгоду из торговли с США, оказался крайне сложным партнером. Его мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере свыше 250 млрд долларов в год, что совершенно неприемлемо», – заявил Трамп.

С одной стороны, торговый дефицит налицо, и понятно желание Трампа отстаивать национальные интересы Америки.

«Диспропорция заметно увеличилась после ипотечного кризиса 2007-2008 годов. С 2009 по 2023 год профицит торгового баланса между ЕС и США вырос с 42 до 155 млрд евро», – отмечает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций». В прошлом году дефицит США в торговле с ЕС достиг уже целых 250 млрд долларов.

С другой стороны, Трамп однобоко всю вину возлагает на партнера в своей любимой манере.

«Дефицит в торговле с ЕС у США был всегда. Вернее, с первого года ведения такой статистики – с 1997 года. Скорее всего, и ранее он тоже был,

поскольку аналогичная картина у США в торговле с Японией и Китаем, по которым есть данные c 1985 года. Если смотреть торговый баланс США со всем остальным миром (считают с 1989 года), то не было ни одного года без дефицита. Сейчас он составляет более одного триллиона в год, и он растет по мере роста самой мировой торговли», – говорит Кирилл Селезнев, эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал».

Поэтому торговый дефицит США – это не проблема, созданная ЕС, а проблема самой экономики США, которая давно проигрывает остальному миру по соотношению цены и качества товаров, добавляет эксперт.

Трамп обвиняет ЕС в мощных торговых барьерах, однако барьеры есть с обеих сторон. Например, США ввели так называемой «куриный налог« против европейских легких грузовиков и французского коньяка. «ЕС в свою очередь ограничивает ввоз продуктов питания из США, которые считает нездоровыми и потенциально опасными. Но ЕС и у себя не производит таких товаров и добавок, так что это не барьеры против США, а именно - более высокие стандарты качества», - говорит Селезнев.

Американцы традиционно считают, что в ЕС слишком много регулирования, что правда, но это не связано с желанием навредить США, считает эксперт. По его словам, это политический штамп, но избиратели в США его любят, и Трамп его повторяет.

Что касается претензий Трампа к налогу на добавленную стоимость, то здесь опять видна хитрая манипуляция.

«НДС в Европе взимается со всех товаров, и своих, и импортных, и отдельного налога против товаров из США не существует. В США нет НДС, но есть аналогичные местные налоги в каждом штате. Так что претензия к ЕС - опять же из области пропаганды»,

- говорит эксперт из «Гарда Капитал».

Также Трамп обвиняет ЕС в немонетарных торговых барьерах, манипуляции с валютой, и в необоснованных судебных исках против американских компаний.

ЕС действительно иногда штрафует американские корпорации, например, Google за монополизацию рынка рекламы, однако компанию много где штрафовали, в том числе в России. «Тут опять же нет действий, направленных именно против США. ЕС свои компании и банки точно так же штрафуют, если они попадаются на нарушениях», - говорит Селезнев.

Обвинения Трампа в манипуляции с валютой вообще невозможно доказать. «Обе валюты - доллар и евро - свободно конвертируемы. Они торгуются в паре на международном межбанковском рынке 24 часа в сутки. Ни одно правительство или ЦБ не имеет таких резервов, чтобы корректировать курс евро или доллара против друг друга. Более того, ФРС и ЕЦБ обычно синхронно снижают ставки. Только последние пару лет они разошлись (ЕЦБ это сделал раньше, а ФРС пока удерживает), но это не связано с торговлей. Просто в ЕС пришла рецессия раньше, и инфляция упала быстрее», - объясняет собеседник.

Поэтому винить только ЕС в формировании торговой диспропорции выглядит не совсем честно. США сами приложили к этому руку.

«Проблема в том, что экономика США нацелена на быстрорастущий бизнес, а ЕС (а также Японии, Китай и т.д.) - на долгосрочные проекты. В итоге Америка постоянно генерирует новые компании и большой поток вложений в них, а остальной мир доводит все эти новации до ума и производит только то, что точно можно продать. Дефект этой модели отношений в том, что Америка экспортирует то, что нельзя потрогать, например, портфельные инвестиции, а импортирует то, что очень хорошо видно, например, автомобили, технику и одежду», - объясняет Кирилл Селезнев.

Для Евросоюза введение 50%-ых пошлин со стороны США станет серьезным испытанием. Понятно, что для США это элемент торга, но он уже доказал всем, что готов идти на принятие таких мер. Брюссель, скорее всего, станет более сговорчивым после такого шага Штатов, так как цена вопроса высока.

Основной группой товаров для экспорта из ЕС в Штаты являются техника и транспортное оборудование. Поэтому сильнее всего пострадают именно европейские производители машин, оборудования и автомобилей. Их акции на новостях как раз падали сильнее всего на европейских биржах. По оценке эксперта, заградительный тариф в 50% может лишить ЕС части экспорта на несколько миллиардов долларов из общего экспорта в 500 млрд евро, но не навсегда, а лишь пока Трамп не передумает.

«Трамп намерен все-таки договориться с европейскими странами по тем вопросам, которые интересны США. Скорей всего речь идет не только о продукции, но и о стратегических вопросах, включая увеличение доли военных расходов до 5% ВВП в Европе, получения технологий и прочее», - говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

По ее мнению, для Европы введение такого рода пошлин будет сильным ударом, потому что Европа уже и так осталась без дешевых природных ресурсов, а США увели на свою территорию европейский бизнес и человеческий капитал с технологиями. «Введение еще и пошлин сделает европейскую экономику абсолютно неконкурентоспособной для всего мирового рынка. Честно говоря, возникает ощущение, что именно этого и добиваются США: они хотят решить свои долговые и другие экономические проблемы за счет Европы», - считает Новикова.