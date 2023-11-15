Экономисты ждут от 2024 года подъем вместо кризиса

Tекст: Ольга Самофалова

В начале 2023 года экономисты опасались второго полугодия, так как ожидали, что мир накроет рецессия. Однако уже в августе стало понятно, что в этом году пессимистичные прогнозы не оправдаются. Ожидания по глобальному кризису были перенесены на 2024 год.

Однако теперь экономисты улучшают прогнозы и на следующий год. Наоборот, вместо мировой рецессии 2024 год порадует ростом мировой экономики.

Так, Goldman Sachs прогнозирует, что мировая экономика превзойдет ожидания в 2024 году: она вырастет на 2,6% за год, что выше консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg, на 2,1%. США снова опередят другие развитые рынки с предполагаемым ростом в 2,1%.

Экономисты Goldman Sachs считают, что основная часть негативного воздействия ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики уже позади. Развитые страны вряд ли начнут снижать ставки в первой половине 2024 года, но инфляция продолжит замедляться и в странах G10, и в развивающихся странах.

Мировая промышленность в этом году испытала сильный спад из-за более слабого, чем ожидалось, восстановления китайского производства и европейского энергетического кризиса. Однако газоемкое европейское производство уже нащупало дно спада, считают аналитики. Поэтому в 2024 году они ждут активного восстановления промышленного производства.

Крупные экономики смогут избежать рецессии, а реальные доходы населения должны вырасти при более низкой общей инфляции. Вероятность рецессии в США теперь составляет не выше 15%, считают в Goldman Sachs.

Хотя высокие ставки и растущие долги по-прежнему будут сдерживать экономический рост в странах G10, экономисты считают, что худшее из этого «торможения» уже позади. Они ожидают, что и в зоне евро, и в Великобритании произойдет значительное ускорение роста реальных доходов – примерно до 2% к концу 2024 года – по мере того, как газовый шок сойдет на нет.

В конце 2022 года мы ставили на то, что в середине или конце этого года в США произойдет рецессия, однако теперь пересмотрели прогноз по экономике США в сторону повышения, в том числе на 2024 год, говорит Михаил Степанян, стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global.

Эксперт выделяет несколько факторов экономического импульса, которые помогли остаться США на плаву.

Во-первых, «избыточные» резервы населения, накопленные в период «ковидных лет», нивелировали негативный эффект от инфляции. Во-вторых, на рынке труда США сохранился дисбаланс: число открытых вакансий все еще в полтора раза выше числа безработных. Это поддерживает рост зарплат и поддерживает потребительскую активность.

В-третьих, в условиях удорожания денег для физлиц и корпораций была установлена большая доля фиксированных процентных ставок, что смягчило негативный эффект, добавляет Степанян. Кроме того, поддержку экономике в 2023 году оказал инфраструктурный пакет помощи и восстановление активности в сервисных секторах, которые больше всего пострадали от ковидных ограничений, добавляет эксперт.

«При этом ситуация в мире остается неоднородной: динамика ВВП в развивающих странах существенно выше по сравнению с развитыми, европейский регион продолжает балансировать на грани рецессии»,

– отмечает Степанян.

В 2024 году риски рецессии в США существенно снизились, согласен он, так как все эти факторы поддержки сохраняются. «Полагаем, что повышение ставок будет оказывать сдерживающий эффект на экономическую активность США, но ожидаем, что экономический импульс в стране будет замедляться постепенно в течение 2024 года и не приведет к рецессии. Но более длительный период сохранения процентных ставок на высоких уровнях повышает неопределенность относительно состояния экономики», – заключает Степанян.

«С одной стороны, аналитики Goldman Sachs говорят об ожиданиях экономического роста мировой экономики, с другой стороны, не указывают на реальные причины. На самом деле, в мировой экономике накопилось довольно большое количество проблем, включая огромнейшие государственные и корпоративные долги по ключевым развитым странам, включая США, страны Евросоюза и некоторые азиатские страны», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

При этом Запад пытается поддержать свои экономики не только за счет повышения ставок, но и за счет искусственно созданных конфликтов в мире, продолжает эксперт. США, например, таким образом разгоняет свою военную промышленность, а также переманивает к себе лучших специалистов и заводы из других стран, в том числе с европейского рынка, где часть производства потеряла конкурентоспособность из-за дорогого газа, говорит она.

«Таким образом, можно говорить о решении экономических проблем одних стран за счет других. Речи о достижении устойчивого роста во всех экономиках мира не идет.

Наоборот, назрели глубинные противоречия между странами, которые так или иначе приведут к большому глобальному кризису. Однако в 2023 и 2024 годах мировая экономика, скорее всего, покажет рост. Но не за счет грамотной монетарной политики Запада, а за счет роста значимости и возможностей блока стран Азии и Ближнего Востока», – отмечает Новикова.

Так, Goldman Sachs ожидает в 2024 году рост экономики Китая на 4,8%, Индии – на 6,3%, России – на 2,1%, Бразилии – на 1,6%.

Что касается России, то Запад уже неоднократно удивлялся тому, как российская экономика быстро трансформируется в условиях жестких санкций. Идет переформатирование логистической инфраструктуры, продолжается политика импортозамещения, расширяется экспорт товаров несырьевого назначения и т. д. «Поэтому в России как раз можно говорить о реальном экономическом росте, учитывая развитие как внутреннего рынка, так и расширение внешних связей», – заключает собеседник.