  • Новость часаСилы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США
    Трампу разрешили участвовать в выборах президента США
    Премьер Эстонии изъявила желание стать генсеком НАТО
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов
    Курс доллара упал ниже 90 рублей
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    СМИ: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    2 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 12:00

    Экономисты ждут от 2024 года подъем вместо кризиса

    Экономисты ждут от 2024 года подъем вместо кризиса
    @ Klaus Ohlenschlger/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Сценарий мировой рецессии не сработал не только в этом году. Экономисты в своем оптимизме пошли дальше: вероятность мирового кризиса в следующем году резко снизилась. Наоборот, мировая экономика удивит всех своим ростом, считают в Goldman Sachs. Что же помогло миру не уйти в экономическое пике?

    В начале 2023 года экономисты опасались второго полугодия, так как ожидали, что мир накроет рецессия. Однако уже в августе стало понятно, что в этом году пессимистичные прогнозы не оправдаются. Ожидания по глобальному кризису были перенесены на 2024 год.

    Однако теперь экономисты улучшают прогнозы и на следующий год. Наоборот, вместо мировой рецессии 2024 год порадует ростом мировой экономики.

    Так, Goldman Sachs прогнозирует, что мировая экономика превзойдет ожидания в 2024 году: она вырастет на 2,6% за год, что выше консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg, на 2,1%. США снова опередят другие развитые рынки с предполагаемым ростом в 2,1%.

    Экономисты Goldman Sachs считают, что основная часть негативного воздействия ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики уже позади. Развитые страны вряд ли начнут снижать ставки в первой половине 2024 года, но инфляция продолжит замедляться и в странах G10, и в развивающихся странах.

    Мировая промышленность в этом году испытала сильный спад из-за более слабого, чем ожидалось, восстановления китайского производства и европейского энергетического кризиса. Однако газоемкое европейское производство уже нащупало дно спада, считают аналитики. Поэтому в 2024 году они ждут активного восстановления промышленного производства.

    Крупные экономики смогут избежать рецессии, а реальные доходы населения должны вырасти при более низкой общей инфляции. Вероятность рецессии в США теперь составляет не выше 15%, считают в Goldman Sachs.

    Хотя высокие ставки и растущие долги по-прежнему будут сдерживать экономический рост в странах G10, экономисты считают, что худшее из этого «торможения» уже позади. Они ожидают, что и в зоне евро, и в Великобритании произойдет значительное ускорение роста реальных доходов – примерно до 2% к концу 2024 года – по мере того, как газовый шок сойдет на нет.

    В конце 2022 года мы ставили на то, что в середине или конце этого года в США произойдет рецессия, однако теперь пересмотрели прогноз по экономике США в сторону повышения, в том числе на 2024 год, говорит Михаил Степанян, стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global.

    Эксперт выделяет несколько факторов экономического импульса, которые помогли остаться США на плаву.

    Во-первых, «избыточные» резервы населения, накопленные в период «ковидных лет», нивелировали негативный эффект от инфляции. Во-вторых, на рынке труда США сохранился дисбаланс: число открытых вакансий все еще в полтора раза выше числа безработных. Это поддерживает рост зарплат и поддерживает потребительскую активность.

    В-третьих, в условиях удорожания денег для физлиц и корпораций была установлена большая доля фиксированных процентных ставок, что смягчило негативный эффект, добавляет Степанян. Кроме того, поддержку экономике в 2023 году оказал инфраструктурный пакет помощи и восстановление активности в сервисных секторах, которые больше всего пострадали от ковидных ограничений, добавляет эксперт.

    «При этом ситуация в мире остается неоднородной: динамика ВВП в развивающих странах существенно выше по сравнению с развитыми, европейский регион продолжает балансировать на грани рецессии»,

    – отмечает Степанян.

    В 2024 году риски рецессии в США существенно снизились, согласен он, так как все эти факторы поддержки сохраняются. «Полагаем, что повышение ставок будет оказывать сдерживающий эффект на экономическую активность США, но ожидаем, что экономический импульс в стране будет замедляться постепенно в течение 2024 года и не приведет к рецессии. Но более длительный период сохранения процентных ставок на высоких уровнях повышает неопределенность относительно состояния экономики», – заключает Степанян.

    «С одной стороны, аналитики Goldman Sachs говорят об ожиданиях экономического роста мировой экономики, с другой стороны, не указывают на реальные причины. На самом деле, в мировой экономике накопилось довольно большое количество проблем, включая огромнейшие государственные и корпоративные долги по ключевым развитым странам, включая США, страны Евросоюза и некоторые азиатские страны», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    При этом Запад пытается поддержать свои экономики не только за счет повышения ставок, но и за счет искусственно созданных конфликтов в мире, продолжает эксперт. США, например, таким образом разгоняет свою военную промышленность, а также переманивает к себе лучших специалистов и заводы из других стран, в том числе с европейского рынка, где часть производства потеряла конкурентоспособность из-за дорогого газа, говорит она.

    «Таким образом, можно говорить о решении экономических проблем одних стран за счет других. Речи о достижении устойчивого роста во всех экономиках мира не идет.

    Наоборот, назрели глубинные противоречия между странами, которые так или иначе приведут к большому глобальному кризису. Однако в 2023 и 2024 годах мировая экономика, скорее всего, покажет рост. Но не за счет грамотной монетарной политики Запада, а за счет роста значимости и возможностей блока стран Азии и Ближнего Востока», – отмечает Новикова.

    Так, Goldman Sachs ожидает в 2024 году рост экономики Китая на 4,8%, Индии – на 6,3%, России – на 2,1%, Бразилии – на 1,6%.

    Что касается России, то Запад уже неоднократно удивлялся тому, как российская экономика быстро трансформируется в условиях жестких санкций. Идет переформатирование логистической инфраструктуры, продолжается политика импортозамещения, расширяется экспорт товаров несырьевого назначения и т. д. «Поэтому в России как раз можно говорить о реальном экономическом росте, учитывая развитие как внутреннего рынка, так и расширение внешних связей», – заключает собеседник.

    Главное
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой
    Эксперт: В восстановлении Новороссии и Донбасса используется опыт СССР
    Грузия объяснилась за транзит французских бронемашин в Армению
    В США предупредили Украину об угрозе внутреннего восстания
    В ООН оказались шокированы системным расизмом в США
    В российских школах может появиться новый предмет «семьеведение»

    Запад рано хоронит новый российский СПГ-проект

    Западная пресса уверяет, что никто не посмеет покупать газ с нового российского завода «Арктик СПГ-2» из-за страха попасть под американские санкции. Однако хоронить российский проект рано. Как Россия может обойти новые санкции США? Почему в случае с СПГ это сделать сложнее, чем с нефтью? Подробности

    Перейти в раздел

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета. Какие еще преимущества получает Су-57 за счет «Изделия 30»? Подробности

    Перейти в раздел

    Прогулом саммита ОДКБ Пашинян подыгрывает Турции

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посетить заседание лидеров стран ОДКБ в Минске. До этого он также отказался посетить саммит СНГ. На фоне отдаления от важнейших институтов сотрудничества на постсоветском пространстве, Ереван наращивает связи с Евросоюзом. Чем обернется для Армении этот геополитический разворот? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............