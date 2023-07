Американская экономика вызывает беспокойство Экономисты призывают не обольщаться экономикой США

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Ольга Самофалова

В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике? «Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу», – сказал Костин. При этом он подчеркнул, что, в отличие от американского и европейского, российский банковский сектор чувствует себя надежно и не связан с кризисными процессами на Западе. «Рост инфляции в постковидный период привел к повышению базовых процентных ставок в мире, что негативным образом сказалось на банковских балансах. Западные банки почти 15 лет просуществовали в условиях низких процентных ставок, поэтому текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США и еврозоне выглядит испытанием на прочность. Распродажа активов с балансов центральных банков также лишает кредитные организации потенциального дохода от инвестиций, ухудшает условия финансового рынка в целом», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Распространение проблемы в американских банках на Европу вполне логично, учитывая интегрированность финансовых систем Старого и Нового Света. «Банки, как правило, осуществляют внешнюю деятельность, поэтому иногда сложно идентифицировать тот или иной банк как «американский» или «европейский». В Европе цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще далек от своего финала, поэтому банковские проблемы в регионе будут только усиливаться», – говорит Евстифеев. Пока американская экономика не находится в рецессии, однако многие экономисты ее не исключают в ближайшем будущем. Так, в Bank of America советуют не обольщаться тем, что сейчас экономика США растет. Поводов для беспокойства достаточно, чтобы считать базовым вариантом умеренную рецессию в США, которая начнется в первом полугодии 2024 года, считают в банке. Один из поводов – это как раз кредитный кризис. В банке отмечают, что агрессивное ужесточение ФРС привело к тому, что банки стали менее охотно выдавать кредиты. Рост потребительских и деловых кредитов замедлился. В Morgan Stanley отмечали, что банки ужесточили кредитование сильнее, чем когда-либо в истории. Дополнительное повышение ставок усилит стресс для американских банков, что спровоцирует дальнейшее ужесточение условий кредитования. Это в итоге негативно скажется на инвестициях, занятости и расходах, считают экономисты Bank of America. Еще одна проблема, которая может довести американскую экономику до кризиса, – это просрочка платежей по кредитам, в частности студенческим кредитам. Джо Байден отказался простить студенческие кредиты после трехлетнего перерыва в выплатах. В начале осени американцам придется возобновить выплаты по этим кредитам, не все смогут это сделать, отсюда высокий риск просрочек, который ждут экономисты Bank of America. Последствия могут распространиться и на просрочку задолженности по кредитным картам, где уже и так все больше заемщиков допускают просрочку. На эту тему Наконец, третья проблема американской экономики – это явное замедление роста ВВП. В первом квартале американская экономика показала рост на 2%. Однако далее будет замедление, и по итогам года ВВП вырастет всего на 1,3%. Рынок труда выглядит устойчивым, однако число рабочих мест растет в основном в сфере услуг с низкой зарплатой, что приводит к снижению производительности труда, поясняют в банке. О том, что банковский кризис в США может вызвать рецессию в экономике страны, в апреле заявил также профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года. А известный французский экономист Жак Аттали в начале июля заявил, что мировой финансовый кризис может произойти буквально в августе. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которую они вели от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Наихудший сценарий – это крах Deutsche Bank, за которым последует кризис в американской финансовой системе. Настоящий кризис, который приведет к сокращению кредитования и рецессии в мировой экономике. И это создаст проблемы с помощью Украине», – отметил Аттали. По мнению Аттали, «США не следовало повышать ставку рефинансирования, поскольку эта мера привела к кризису». Еще один показатель, указывающий на риски рецессии, – это реальный объем продаж в промышленности и торговле, который оказался отрицательным в январе-марте, указывает Алина Попцова, аналитик Freedom Finance Global. «Между повышением базовой процентной ставки и его влиянием на экономику обычно проходит два-три квартала, поэтому негативные эффекты еще могут проявиться к концу этого года», – отмечает Евстифеев. «Мы не считаем, что рецессия в США исключена: наиболее быстрое повышение ставок за последние три десятилетия с временным лагом будет оказывать сдерживающий эффект на экономическую активность в ближайшие кварталы. Консенсус-прогноз Bloomberg указывает на то, что вероятность рецессии в экономике США в следующие 12 месяцев составляет 65%, причем показатель находится выше 60% уровня с сентября 2022 года. Мы также склонны считать вероятность рецессии повышенной. Наша собственная модель указывает на 56% вероятности экономического спада в следующие шесть месяцев, что можно считать высоким значением», – заключает Попцова.