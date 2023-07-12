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Американская экономика вызывает беспокойство

Американская экономика трещит по швам Maksim Konstantinov/Global Look Press
В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике?  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
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Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...

Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

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Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

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Обсуждение: 8 комментариев
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    Американская экономика вызывает беспокойство

    Экономисты призывают не обольщаться экономикой США
    Американская экономика трещит по швам
    		  
    12 июля 2023, 14:42
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике?

    «Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу», – сказал Костин. При этом он подчеркнул, что, в отличие от американского и европейского, российский банковский сектор чувствует себя надежно и не связан с кризисными процессами на Западе.

    «Рост инфляции в постковидный период привел к повышению базовых процентных ставок в мире, что негативным образом сказалось на банковских балансах. Западные банки почти 15 лет просуществовали в условиях низких процентных ставок, поэтому текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США и еврозоне выглядит испытанием на прочность. Распродажа активов с балансов центральных банков также лишает кредитные организации потенциального дохода от инвестиций, ухудшает условия финансового рынка в целом», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Распространение проблемы в американских банках на Европу вполне логично, учитывая интегрированность финансовых систем Старого и Нового Света. «Банки, как правило, осуществляют внешнюю деятельность, поэтому иногда сложно идентифицировать тот или иной банк как «американский» или «европейский». В Европе цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще далек от своего финала, поэтому банковские проблемы в регионе будут только усиливаться», – говорит Евстифеев.

    Пока американская экономика не находится в рецессии, однако многие экономисты ее не исключают в ближайшем будущем. Так, в Bank of America советуют не обольщаться тем, что сейчас экономика США растет. Поводов для беспокойства достаточно,

    чтобы считать базовым вариантом умеренную рецессию в США, которая начнется в первом полугодии 2024 года, считают в банке. Один из поводов – это как раз кредитный кризис.

    В банке отмечают, что агрессивное ужесточение ФРС привело к тому, что банки стали менее охотно выдавать кредиты. Рост потребительских и деловых кредитов замедлился. В Morgan Stanley отмечали, что банки ужесточили кредитование сильнее, чем когда-либо в истории. Дополнительное повышение ставок усилит стресс для американских банков, что спровоцирует дальнейшее ужесточение условий кредитования. Это в итоге негативно скажется на инвестициях, занятости и расходах, считают экономисты Bank of America.  

    Еще одна проблема, которая может довести американскую экономику до кризиса, – это просрочка платежей по кредитам, в частности студенческим кредитам. Джо Байден отказался простить студенческие кредиты после трехлетнего перерыва в выплатах. В начале осени американцам придется возобновить выплаты по этим кредитам, не все смогут это сделать, отсюда высокий риск просрочек, который ждут экономисты Bank of America. Последствия могут распространиться и на просрочку задолженности по кредитным картам, где уже и так все больше заемщиков допускают просрочку.

    Наконец, третья проблема американской экономики – это явное замедление роста ВВП. В первом квартале американская экономика показала рост на 2%. Однако далее будет замедление, и по итогам года ВВП вырастет всего на 1,3%. Рынок труда выглядит устойчивым, однако число рабочих мест растет в основном в сфере услуг с низкой зарплатой, что приводит к снижению производительности труда, поясняют в банке.

    О том, что банковский кризис в США может вызвать рецессию в экономике страны, в апреле заявил также профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.

    А известный французский экономист Жак Аттали в начале июля заявил, что мировой финансовый кризис может произойти буквально в августе. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которую они вели от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

    «Наихудший сценарий – это крах Deutsche Bank, за которым последует кризис в американской финансовой системе. Настоящий кризис, который приведет к сокращению кредитования и рецессии в мировой экономике. И это создаст проблемы с помощью Украине», – отметил Аттали.

    По мнению Аттали, «США не следовало повышать ставку рефинансирования, поскольку эта мера привела к кризису».

    Еще один показатель, указывающий на риски рецессии, – это реальный объем продаж в промышленности и торговле, который оказался отрицательным в январе-марте, указывает Алина Попцова, аналитик Freedom Finance Global.

    «Между повышением базовой процентной ставки и его влиянием на экономику обычно проходит два-три квартала, поэтому негативные эффекты еще могут проявиться к концу этого года»,

    – отмечает Евстифеев.

    «Мы не считаем, что рецессия в США исключена: наиболее быстрое повышение ставок за последние три десятилетия с временным лагом будет оказывать сдерживающий эффект на экономическую активность в ближайшие кварталы. Консенсус-прогноз Bloomberg указывает на то, что вероятность рецессии в экономике США в следующие 12 месяцев составляет 65%, причем показатель находится выше 60% уровня с сентября 2022 года. Мы также склонны считать вероятность рецессии повышенной. Наша собственная модель указывает на 56% вероятности экономического спада в следующие шесть месяцев, что можно считать высоким значением», – заключает Попцова.

     
     
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