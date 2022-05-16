Цены на газ ведут Европу к методам социализма

Газовый кризис заставляет Европу прибегать к методам, еще недавно совершенно немыслимым. Теперь речь идет о том, чтобы административными методами регулировать цены на голубое топливо. Кто выдвинул эту идею, каким образом она будет реализовываться – и почему это крайне напоминает то, что делал в свое время СССР?

Рыночная экономика Евросоюза становится все более похожей на советскую административно-командную систему. Очередным подтверждением тому стало принятое поздно вечером в пятницу, 13 мая рассмотрение Европейской комиссией вопроса «о возможности ограничения цен на газ на территории всего ЕС в экстренных случаях».

Еще несколько дней назад Испания и Португалия вбросили пробный шар, отправив в Брюссель инициативу разрешить правительствам двух названных государств установить базовые цены на газ, отпускаемый населению и промышленным предприятиям. Под базовыми ценами понимаются ограничения верхнего предела стоимости голубого топлива для оптового потребителя. 40 евро за мегаватт-час в первые недели со дня вступления документа в законную силу и 50 евро за ту же единицу – в течение 12 месяцев с этого момента. А дальше – возможны отмена, продолжение действия нормы на том же уровне или корректировка цен как вниз, так и вверх.

Инициатива двух государств с западной окраины Европы получила название «иберийского исключения». Первое слово в этом термине имеет географическую привязку (Пиренейский полуостров в Испании зовут Иберийским), показывающую, что сам-то ЕС сохраняет приверженность рынку в чистом виде – «цены на товар формируются в результате достижения консенсуса между предложением и спросом». То есть чтобы все знали: мы тут в Брюсселе не приветствуем вмешательство властных структур в экономические процессы, но если надо порадеть за интересы простого населения ЕС, то готовы пойти на некоторые отступления от правил. Слово «исключение» должно было подчеркнуть, что испано-португальская идея будет применяться не всегда и не постоянно, а «лишь по мере необходимости».

Представившая проект министр территориальной политики Испании Исабель Родригес особо выделила, что «переход к ограничениям цен позволит сократить расходы конечного потребителя на электроэнергию на 30%». И выразила уверенность, что введение «иберийского исключения» в общеевропейском масштабе «даст немедленный эффект в виде заметного снижения спотовых цен на бирже».

Последнее утверждение – явно сотрясание воздуха с целью успокоить общество. В настоящий момент спрос на газ во всем мире таков, что реальные перспективы четырех-пятикратного падения стоимости голубого топлива до уровня двухлетней давности не просматриваются никак. Потребности восстанавливающихся экономик Азии (а главное – их возможности платить большие деньги за нужные энергоносители) таковы, что продавцы могут позволить себе просто не обращать внимания на просьбы Европы «мы у вас готовы купить много, но только дешевле». На самом деле по объемам закупок ЕС сильно уступает «азиатским тиграм», а причитания Европы «ну войдите в положение, мы же замерзнем» никого не способны разжалобить.

Несколько испанских цифр в подтверждение сказанного выше о спросе и предложении. Средняя цена газа на Mibgas (испанский газовый рынок) в апреле составила 90,13 евро/МВт·ч, что на 328,4% выше, чем в апреле 2021 года (30,03 евро/МВт·ч).

Это – цены на газ в чистом виде. В реальности первичному потребителю (перераспределяющему энергию по домохозяйствам или покупающему ее для своих производственных нужд) приходилось платить намного больше. Ибо выработка электроэнергии на основе углеводородов в ЕС облагается специальным налогом (спасибо вам, зеленые), который выплачивает, естественно, производитель. При устанавливаемых 40-50 евро за мегаватт цена для потребителя с учетом налога «на загрязнение окружающей среды отходами ископаемого топлива» должна составить 140-150 евро за МВт. Последний раз такая стоимость мегаватта в Европе наблюдалась в сентябре прошлого года. В марте нынешнего же благом считались средние 283 евро за МВт.

Так. Хорошо. Заботу о народе продемонстрировали, людей успокоили, угрозу социального взрыва (на какое-то время) купировали. А теперь встает вопрос, как реально обеспечить заявленные базовые цены.

Агентство Reuters со ссылкой на немецкое издание Welt am Sontag сообщает, что «на столе ЕК лежит документ, который предполагает достижение нужных цен на газовом рынке при помощи краткосрочных, но объемных интервенций на энергетическом рынке». Информации в прессу утекло пока крайне мало (окончательное принятие распоряжения о возможном применении «иберийского исключения» на территории Евросоюза запланировано на 18 мая 2022-го).

Иностранные эксперты пока даже не пытаются как-то комментировать предполагаемые «краткосрочные интервенции на энергетическом рынке». Поскольку для реализации этой красиво звучащей идеи пока не видно никаких оснований: для снижения цен требуется увеличить, и существенно, предложение газа на биржах. А мировые производители газа (да и нефти тоже) наращивать добычу не настроены. Формула «лучше продавать немного, но за дорого, чем много, но за копейки» нефте- и газодобытчиками соблюдается неукоснительно.

В этом свете единственно реальной схемой поддержания «базовых цен» на энергоносители видится принятие государством на себя части финансовой нагрузки своих энергетиков. Фактически работа такой меры в той же Испании опробована – в стране уже полтора месяца всем потребителям автомобильного топлива предоставляется скидка в 0,2 евро на каждом литре горючего. Из них 0,15 компаниям-заправщикам компенсирует бюджет страны, а остальные 0,05 – за счет бензоколонок.

Правительство Испании, принимая эту меру, постеснялось сказать, откуда в бюджете (имеющем и без того отрицательное сальдо) возьмутся дополнительные деньги. В случае с базовыми ценами на газ кабинет Петро Санчеса вновь проявил информационную скромность. Остается предположить, что для компенсаций будут использоваться средства, получаемые из Фонда восстановления и устойчивости ЕС (он же – Фонд восстановления экономики ЕС).

Фонд этот, как известно, создан Европейской комиссией, которая для наполнения его (€750 млрд), как в свое время отмечала европейская пресса, «будет брать на рынке капитала в долг 150 млрд евро ежегодно, продавая» заточенные специально под это ценные бумаги. Таким образом, по факту каждой стране ЕС, решившей установить на своей территории «базовые цены на газ», предстоит залезть в двойное кредитование: ее правительство должно будет попросить деньги в долг (под проценты, разумеется) из фонда, который, в свою очередь, займет средства у лиц и организаций, именуемых на экономическом языке рантье. Нести нагрузку по возвращению этого двойного «кредитоудушения» будут, естественно, будущие поколения европейцев.

По мнению геостратега Андрея Школьникова, спрос, а с ним и цена на газ в Европе в ближайшие месяцы не снизятся. «России более нет смысла поставлять много газа по низкой цене. Много выгоднее – меньше, но в разы дороже. Плюс у нас более нет потребности в накапливании валютных резервов – [нужен] запас на несколько месяцев и не более. В ближайшие недели ЕС столкнется с дефицитом природного газа, если считать в годовом исчислении, то минус 30-35 млрд через Польшу и около 15 млрд через Украину. Речь идет примерно о 10% потребления ЕС.

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В ближайшие два месяца ЕС будет вынужден терпеть более высокие цены из-за физического дефицита и требований заполнения ПХГ, социально-экономический кризис в Европе будет нарастать, отдельные контракты будут прекращены, месяца через два-три вопрос пуска МГ «Северный поток – 2» станет актуальным, в свете подготовки к зимнему сезону. Если лето будет жарким, то есть вырастет потребление энергии кондиционерами, то даже раньше».

Европа, надо сказать, настолько уверенно и быстро продвигается по пяти ступенькам-стадиям принятия неизбежного (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие), что фактически готова с третьего пункта перескочить сразу на пятый. О чем свидетельствуют и слова итальянского премьера Марио Драги, что «Берлин уже начал платить за газ в рублях», и информация Bloomberg, что «20 компаний уже открыли счета в рублях и еще 14 вот-вот сделают это».

В случае подчинения ЕС объективной экономической реальности и следования европейскими политиками, как минимум, инстинкту самосохранения (себя любимых на теплых местах) «иберийское исключение» может Евросоюзу и не понадобиться. Но принято 18 мая оно, скорее всего, будет. Ибо демонстрировать свою несгибаемость в борьбе с «коварными русскими», устроившими кризис в Европе, надо до последнего.

Когда государство устанавливает цену «сверху», не обращая внимания на реальную стоимость продукта – это не из капиталистической формации.

Определение цены реализации того или иного товара вне зависимости от его себестоимости служит обычно решению социальных задач. Такая методика присуща государствам социалистической формации: предметы первой необходимости должны быть доступны населению, неважно, сколько реально стоит их производство. Образующиеся при директивном занижении цен на них (помните из Советского Союза билет в трамвае за три копейки, буханку белого хлеба за 16 копеек и две копейки за киловатт используемого дома электричества) дыры в бюджете легко латаются при помощи госдотаций. Средства для которых берутся от выпуска облигаций внутренних займов и/или продажи предметов роскоши (например, автомобилей в том же СССР) по завышенной стоимости. Введение «базовых газовых цен» прямо указывает, что Евросоюз постепенно все больше переходит к экономической модели другого союза – Советского социалистического. Видимо, и закончит аналогично.