Зачем «Русал» спасает убыточный немецкий завод

Германия одобрила покупку старейшего, но убыточного немецкого завода «Русалом». Это выглядит необычным, учитывая ставшее предвзятым отношение Запада к российскому бизнесу. Почему Германия не побоялась отдать России завод алюминиевых сплавов? И какую цель может преследовать Россия, благородно спасая немцев от банкротства?

Покупка «Русалом» старейшего в Германии алюминиевого завода Aluminium Rheinfelden – пример тесного сотрудничества немецкого и российского бизнеса. Берлин не испугали былые сложности «Русала», который в 2018 году оказался под санкциями США. После того, как Олег Дерипаска снизил свою долю в контролирующей компании En+ c 70% до 45%, санкции были сняты (в апреле 2019 года), что само по себе необычное событие. Но осадок все равно остался.

Германия не пошла на поводу политического контекста, когда Запад опасается Россию и поэтому отклоняет российские инвестиции в свою экономику. Собственные экономические интересы Берлин ставит выше политических дрязг с заокеанским партнером. Потому что, по сути, Россия спасает созданное 120 лет назад немецкое предприятие от неминуемого банкротства – и сотни бывших сотрудников, оказавшихся на улице. «Русал» обещает вернуть рабочие места всем уволенным и нарастить производство алюминиевых сплавов до 30 тыс. тонн в год.

У того же «Русала» (UC Rusal) ранее были проблемы в США. Сразу после снятия санкций компания договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries вместе построить новый завод в Кентукки, который будет поставлять продукцию для автозаводов. Однако в дело вмешалась политика. Некоторые конгрессмены от демократов попросили главу минфина США проверить это соглашение. После этого «Русал» заявил, что может отказаться от строительства завода. Инвестиции с российской стороны уже были заморожены, потому что американский партнер никак не мог внести свою долю первоначальных вложений.

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Предвзятое отношение политиков к российскому бизнесу можно встретить и в Европе. Одобрение такого рода сделок случается не всегда. Буквально на днях стало известно, что норвежское правительство остановило продажу компанией Rolls-Royce Group завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines российскому «Трансмашхолдингу» (международному подразделению TMH International).

Почему же Германия не испугалась и одобрила сделку «Русалу»? И зачем России этот старейший немецкий завод Aluminium Rheinfelden?

О том, что сделка одобрена властями, сначала заявил обер-бургомистр Райнфельдена Клаус Эбехардт. В компании «Русал» газете ВЗГЛЯД подтвердили, что все разрешения получены: «Сделка одобрена всеми соответствующими ведомствами и будет закрыта в сроки и на условиях, указанных в соглашении о покупке активов».

Этот немецкий завод – один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, которые поставляются автомобильным компаниям. Однако производитель не справился с пандемией и падением спроса. В сентябре 2020 года из-за надвигавшейся неплатежеспособности он прибегнул к одной из форм процедуры банкротства, предусмотренных законодательством ФРГ. Любопытно, что руководство убыточного предприятия пыталось воспрепятствовать сделке с российской стороной, считая более привлекательным вариантом продажу завода группе инвесторов. Однако немецкие власти все равно одобрили эту сделку. Вероятно, немаловажным было обещание нового собственника вернуть уволенных сотрудников и увеличить производство сплавов до 30 тыс. тонн в год.

«Думаю, что завод нужен Германии. Действующий собственник, вероятно, не справляется с текущими сложностями.

Если «Русалу» удастся сохранить завод и сохранить рабочие места, то почему правительству Германии быть против?» – считает директор группы корпоративных рейтингов «АКРА» Илья Макаров.

Впрочем, Германии содержать завод алюминиевых сплавов могло показаться неинтересным по нескольким причинам. Во-первых, спрос на алюминий падает в мире. Во-вторых, отношение к нему у западного потребителя негативное. «Отказ Германии от алюминиевого завода во многом связан с отказом населения использовать продукцию, содержащую алюминий. Ряд ученых в Европе и США высказывались о сильном влиянии изделий, содержащих алюминий, на здоровье. Алюминий был связан со всеми видами патологий, например с раком молочной железы и болезнью Альцгеймера. Негативное влияние на когнитивные способности наблюдалось в исследованиях на животных», – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. Тот же немецкий концерн VW решил отказаться от алюминия для изготовления своих автомобилей в пользу высокопрочной стали, что должно еще и сократить выбросы CO2.

Что касается России, то с точки зрения объемов – 30 тыс. в год – это мизерный проект в масштабе производства «Русала». Поэтому главная цель покупки завода в Германии скорее заключается в расширении компетенций и совершенствовании технологий производства алюминиевых сплавов, считает Макаров. Плюсом также является близость к европейским автоконцернам, которые покупают изделия из сплавов металлов для различных агрегатов, добавляет он. «Структура импорта стали и алюминия в ЕС примерно такая же, как в США, поэтому логично будет рассчитывать, что России как производителю интересен европейский рынок», – согласен Тимофеев.

Впрочем, по его мнению,

Россию заинтересовал не сам завод, а именно 70 патентов немецкой фирмы, специализирующейся на разработке уникальных алюминиевых сплавов, которые используются не только в автомобильной, но и в аэрокосмической и оружейной промышленности.

Не исключено, что «Русал» думает о том, как бы пересадить отечественные локализованные автозаводы на новые сплавы, облегчающие вес машины и укрепляющие конструкцию автомобилей. Но, возможно, речь в этом случае идет о том, что Россия получит технологии, которые пригодятся российскому космосу или оружию.

«В последнее время алюминий и сплавы стали применять также в судостроении, что позволяет вполовину снизить массу судна. Так же алюминий и его сплавы используются при изготовлении кузова и рамы вагонов, и даже оборудования для нефтяной промышленности», – добавляет Тимофеев. Все эти отрасли промышленности в России активно развиваются. И появление новых технологий может пригодиться.