Зачем «Русал» спасает убыточный немецкий завод

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НОВОСТЬ ЧАСА

Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник

9 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
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Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Запад начал грязную игру против российской вакцины

Авторитет российской вакцины пытаются подорвать Александр Река/ТАСС
Поставленная в Словакию российская вакцина «Спутник V» не соответствует тем свойствам, которые были для нее заявлены ранее. Столь громкое заявление сделано не где-нибудь, а в Словакии, где не так давно из-за «Спутника V» случился целый правительственный кризис. Судя по всему, перед нами начало кампании дезинформации против прорывного российского препарата. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Эрдоган показал себя настоящим султаном

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников. Подробности...
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Принц, который запомнится эксцентричными шутками

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Принц Филип – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей. Но Филип вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив – он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке. Подробности...
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Слабость Зеленского ведет к новому конфликту

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Чем слабее позиции президента Владимира Зеленского внутри Украины, тем менее предсказуемой становится политика соседа России. Эта зависимость ярче всего проявляется прямо сейчас, когда сгущаются тучи над Донбассом, а вместе с ним – над Украиной и всей Европой. Подробности...
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Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

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Зачем Украине новая война

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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

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  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
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  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник
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    Зачем «Русал» спасает убыточный немецкий завод

    Россия заполучила немецкие технологии алюминиевых сплавов    9 апреля 2021, 22:00
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Германия одобрила покупку старейшего, но убыточного немецкого завода «Русалом». Это выглядит необычным, учитывая ставшее предвзятым отношение Запада к российскому бизнесу. Почему Германия не побоялась отдать России завод алюминиевых сплавов? И какую цель может преследовать Россия, благородно спасая немцев от банкротства?

    Покупка «Русалом» старейшего в Германии алюминиевого завода Aluminium Rheinfelden – пример тесного сотрудничества немецкого и российского бизнеса. Берлин не испугали былые сложности «Русала», который в 2018 году оказался под санкциями США. После того, как Олег Дерипаска снизил свою долю в контролирующей компании En+ c 70% до 45%, санкции были сняты (в апреле 2019 года), что само по себе необычное событие. Но осадок все равно остался.

    Германия не пошла на поводу политического контекста, когда Запад опасается Россию и поэтому отклоняет российские инвестиции в свою экономику. Собственные экономические интересы Берлин ставит выше политических дрязг с заокеанским партнером. Потому что, по сути, Россия спасает созданное 120 лет назад немецкое предприятие от неминуемого банкротства – и сотни бывших сотрудников, оказавшихся на улице. «Русал» обещает вернуть рабочие места всем уволенным и нарастить производство алюминиевых сплавов до 30 тыс. тонн в год.

    У того же «Русала» (UC Rusal) ранее были проблемы в США. Сразу после снятия санкций компания договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries вместе построить новый завод в Кентукки, который будет поставлять продукцию для автозаводов. Однако в дело вмешалась политика. Некоторые конгрессмены от демократов попросили главу минфина США проверить это соглашение. После этого «Русал» заявил, что может отказаться от строительства завода. Инвестиции с российской стороны уже были заморожены, потому что американский партнер никак не мог внести свою долю первоначальных вложений.

    Предвзятое отношение политиков к российскому бизнесу можно встретить и в Европе. Одобрение такого рода сделок случается не всегда. Буквально на днях стало известно, что норвежское правительство остановило продажу компанией Rolls-Royce Group завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines российскому «Трансмашхолдингу» (международному подразделению TMH International).

    Почему же Германия не испугалась и одобрила сделку «Русалу»? И зачем России этот старейший немецкий завод Aluminium Rheinfelden?

    О том, что сделка одобрена властями, сначала заявил обер-бургомистр Райнфельдена Клаус Эбехардт. В компании «Русал» газете ВЗГЛЯД подтвердили, что все разрешения получены: «Сделка одобрена всеми соответствующими ведомствами и будет закрыта в сроки и на условиях, указанных в соглашении о покупке активов».

    Этот немецкий завод – один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, которые поставляются автомобильным компаниям. Однако производитель не справился с пандемией и падением спроса. В сентябре 2020 года из-за надвигавшейся неплатежеспособности он прибегнул к одной из форм процедуры банкротства, предусмотренных законодательством ФРГ. Любопытно, что руководство убыточного предприятия пыталось воспрепятствовать сделке с российской стороной, считая более привлекательным вариантом продажу завода группе инвесторов. Однако немецкие власти все равно одобрили эту сделку. Вероятно, немаловажным было обещание нового собственника вернуть уволенных сотрудников и увеличить производство сплавов до 30 тыс. тонн в год.

    «Думаю, что завод нужен Германии. Действующий собственник, вероятно, не справляется с текущими сложностями.

    Если «Русалу» удастся сохранить завод и сохранить рабочие места, то почему правительству Германии быть против?» – считает директор группы корпоративных рейтингов «АКРА» Илья Макаров.

    Впрочем, Германии содержать завод алюминиевых сплавов могло показаться неинтересным по нескольким причинам. Во-первых, спрос на алюминий падает в мире. Во-вторых, отношение к нему у западного потребителя негативное. «Отказ Германии от алюминиевого завода во многом связан с отказом населения использовать продукцию, содержащую алюминий. Ряд ученых в Европе и США высказывались о сильном влиянии изделий, содержащих алюминий, на здоровье. Алюминий был связан со всеми видами патологий, например с раком молочной железы и болезнью Альцгеймера. Негативное влияние на когнитивные способности наблюдалось в исследованиях на животных», – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. Тот же немецкий концерн VW решил отказаться от алюминия для изготовления своих автомобилей в пользу высокопрочной стали, что должно еще и сократить выбросы CO2.

    Что касается России, то с точки зрения объемов – 30 тыс. в год – это мизерный проект в масштабе производства «Русала». Поэтому главная цель покупки завода в Германии скорее заключается в расширении компетенций и совершенствовании технологий производства алюминиевых сплавов, считает Макаров. Плюсом также является близость к европейским автоконцернам, которые покупают изделия из сплавов металлов для различных агрегатов, добавляет он. «Структура импорта стали и алюминия в ЕС примерно такая же, как в США, поэтому логично будет рассчитывать, что России как производителю интересен европейский рынок», – согласен Тимофеев.

    Впрочем, по его мнению,

    Россию заинтересовал не сам завод, а именно 70 патентов немецкой фирмы, специализирующейся на разработке уникальных алюминиевых сплавов, которые используются не только в автомобильной, но и в аэрокосмической и оружейной промышленности.

    Не исключено, что «Русал» думает о том, как бы пересадить отечественные локализованные автозаводы на новые сплавы, облегчающие вес машины и укрепляющие конструкцию автомобилей. Но, возможно, речь в этом случае идет о том, что Россия получит технологии, которые пригодятся российскому космосу или оружию.

    «В последнее время алюминий и сплавы стали применять также в судостроении, что позволяет вполовину снизить массу судна. Так же алюминий и его сплавы используются при изготовлении кузова и рамы вагонов, и даже оборудования для нефтяной промышленности», – добавляет Тимофеев. Все эти отрасли промышленности в России активно развиваются. И появление новых технологий может пригодиться. 


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