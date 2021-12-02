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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
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Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

Для школьников Татарстана русский язык – это прежде всего язык знаний Егор Алеев/ТАСС
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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    Угольные короли ответят за смерть шахтеров

    К гибели людей на «Листвяжной» привело следование принципу: чем больше угля, тем выше премия
    		   2 декабря 2021, 22:45
    Фото: Пресс-служба правительства
    Кемеровской области/ТАСС
    Текст: Анастасия Заводовская,
    Ростислав Зубков

    Датчики метана на «Листвяжной» были сломаны, факты загазованности шахты систематически скрывались. Об этом стало известно на совещании у президента с разбором причин катастрофы, в которой погиб 51 человек. Владимир Путин потребовал создать шахтерам такие условия, чтобы им не приходилось больше рисковать жизнью ради заработка. Как с финансовой точки зрения должна быть выстроена такая система?

    Президент Владимир Путин в четверг провел по видеосвязи совещание по ситуации в угольной отрасли Кемеровской области. В центре внимания участников была, разумеется, недавняя катастрофа на шахте «Листвяжная». По мнению главы государства, действующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности». «И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», – потребовал Путин.

    Президент напомнил, что сейчас за нарушение безопасности предусмотрено административное наказание – без возможности приостановки шахт. Приостанавливать деятельность шахт и впредь не будут, пообещал президент. «Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать», – цитирует президента РИА «Новости».

    Потребовал объяснений Путин и от совладельца шахты, председателя совета директоров акционерного общества «Холдинговая компания «СДС-Уголь» Михаила Федяева – почему на «Листвяжной» не соблюдались требования безопасности. «Совет директоров следит или только деньги считает?» – спросил президент. «Мы никогда не экономили на средствах безопасности и защиты, все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое новое, самое современное», – заявил Федяев, добавив, что все это перечеркнул «человеческий фактор». «Я готов понести любую ответственность», – цитирует его «Интерфакс».

    «Но все-таки эти заявления, или предварительный отчет о работе СК, где говорится, что принимались систематические меры к сокрытию факторов чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные – ведь кто-то это делал.

    Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и головы опустили»,

    – сказал президент. Произошедшее Путин назвал «болью и бедой» для всей России.

    Как уже сообщалось, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых удалось вывести. В результате инцидента погибло 46 шахтеров, а также пять горноспасателей, отправившихся в шахту на поиск уцелевших. Всего пострадали 99 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

    После катастрофы были арестованы директор предприятия Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и его коллега, инспектор Сергей Винокуров. Их обвиняют в том числе в нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 ст. 217 УК РФ и часть 3 ст. 293 УК РФ).

    На «Листвяжной» выявлены грубые нарушения, подтвердил на совещании у Путина генеральный прокурор Игорь Краснов. «Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля», – цитирует ТАСС Краснова.

    Собственники «Листвяжной» вряд ли понесут серьезное наказание, полагает первый зампред Российского независимого профсоюза угольной промышленности Рубен Бадалов. «Пока владельцы предприятий, считай, не в ответе ни перед кем. Мой работодатель отвечает – директор, его заместитель, начальник отдела кадров или кто еще, но не собственник. Поэтому Федяев, вероятно, если и будет отвечать за случившееся, то только рублем, что, конечно, неправильно», – сказал газете ВЗГЛЯД Бадалов.

    «С другой стороны, если ты не отвечаешь, то тогда не вмешивайся хотя бы в процесс. Не диктуй работодателю, как себя вести, особенно в вопросах безопасности и оплаты труда подчиненных. А если вмешался – нарушил законодательство. За это уже следует привлекать к уголовной ответственности», – считает он.

    «Главным должно быть – не сколько угля добыто, а как его добыли. А у нас – наоборот. Шахтерам «Листвяжной» косвенными мерами создали условия, в которых они стремились дать уголь любой ценой в обмен на премию, – говорит собеседник. – Мы хотим разорвать эту цепочку, чтобы горнякам стало невыгодно работать с нарушением правил. Тогда нормальный шахтер сам откажется работать в условиях, которые могут привести к трагедии».

    Сейчас в основном горнякам платят по системе 30/70 процентов. 30 процентов – премиальная часть, которая может варьироваться, 70 – условно постоянный оклад, пояснил он. «Но не все работодатели придерживаются этой схемы. Некоторые пытаются привязать и постоянный оклад к объему добычи. При такой схеме работники еще сильнее заинтересованы в том, чтобы нарушать технику безопасности и сдавать побольше тонн, – пояснил Бадалов. – Чтобы такого не было, нужно увеличивать доходы всех работников в этой сфере. Постоянная часть их зарплат должна быть высокой, чтобы именно это было хорошим стимулом и позволяло людям спокойно отказываться от труда в небезопасных условиях».

    «Если аварийная ситуация игнорируется, собственник должен выплачивать гигантские штрафы государству и громадные компенсации рядовым работникам в забое. Тогда ему будет выгоднее, чтобы аппаратура срабатывала, чтобы шахтеры, если нужно, сами приостанавливали работу», – говорит газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»).

    Зачастую угольщики действительно игнорируют показания датчиков, чтобы не останавливать работу, подтверждает председатель комитета. «Они надеются, что это превышение – небольшое, и продолжают работать, замотав датчик изолентой или бросив на него телогрейку. Шахтеры не хотят лишить свои семьи тех небольших денег, которые они получают. Это неправильный финансовый механизм и его нужно менять», – призвал Гутенев.

    «Механизм, когда зарплата жестко привязана к выработке, ведет к тому, что больше всего издержек в случае остановки работы несут именно шахтеры, – добавляет Гутенев. – Это несправедливо. Президент абсолютно прав, говоря, что требования безопасности должны доминировать. Если простой случается из-за взрывоопасности, то в этом случае работники должны сигнализировать и прекращать работу, а зарплата им все равно должна начисляться в полном объеме, как при обычной выработке».

    «Издержки по прекращению работы должны быть на порядок меньше, чем издержки на выплату в случае аварий. В данном случае это будет кнут», – уточнил Гутенев. «Пряником же здесь служит та фантастическая конкурентная среда, которая сложилась на угольном рынке. Собственники сейчас получают значительные доходы. Объемы экспорта угля кратно растут. Мне не вполне понятен их эгоизм: даже в таких условиях вынуждать работников пренебрегать техникой безопасности ради прибыли?», – отмечает депутат.

    Гутенев считает, что собственник должен быть экономически заинтересован в том, чтобы не было никаких происшествий и замалчивания взрывоопасных ситуаций: «Каждая смерть должна заставлять его терять сотни тысяч или даже миллионы долларов. В этом случае, я уверен, они откажутся от этой системы «сдельщины».


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