Глобальное потепление дает российскому зерну новое качество

Взгляд
8 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
Разделы

Китай выявил слабое место российского транспортного потока

Контейнеры стали главным транзитным грузом через Калининград Stefan Puchner/DPA/ТАСС
Грандиозный транспортный успех празднует Калининградская область – за последнее время транзит товаров через местный порт и железную дорогу вырос в несколько раз. Однако внезапно выяснилось, что у этой победы есть и весьма неприятная сторона. Новый Шелковый путь Китая, частью которого стал и Калининград, привел к массовым жалобам местного бизнеса и рискам для снабжения региона. О чем идет речь? Подробности...
Перейти в раздел…

Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как сделать чище российские тюрьмы

Правозащитники призывают власти активнее помогать «первоходкам», не желающим становиться рецидивистами Алексей Куденко/РИА Новости
Инциденты с заключенными в местах лишения свободы – это пережитки 90-х годов и влияние тюремной субкультуры на руководство колоний, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Он рассказал, какие изменения нужны в системе ФСИН, чтобы сделать ее более гуманной для вставших на путь исправления, но бескомпромиссной к лидерам преступного мира. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден идет ко дну

Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев Samuel Corum/CNP/Global Look Press
Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых – прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, да и выходит она из моды. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? Тоже не стоит гусей дразнить. Подробности...

Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Реакция профессионального сообщества на это была двойственной. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Расходы на армию разоряют население Украины

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Наращивая рекордными темпами расходы на оборону, Украина возлагала все более тяжкое бремя на собственную экономику и получила хотя и вдвое увеличившуюся, но технически весьма отсталую армию. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден идет ко дну

Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

Перейти в раздел…

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...

Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
Вы бы согласились полететь в космос?
  • Да

  • Нет
Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

  • Медиа

  • Наука

  • Религия

  • Спорт

  • Язык
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V»
    СБУ вручила Медведчуку новые подозрения в госизмене и терроризме Путин поручил принять программу по обучению детей плаванию Пушков указал на сходство антироссийского популизма Польши и Украины Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V»
    Песков прокомментировал слова Лондона об ограничениях Россией поставок газа в ЕС Названа себестоимость добычи украинского газа Москва пообещала ответить на действия НАТО против российской миссии В Сочи со сбившего ребенка на электросамокате мужчины сняли обвинения
    Москва требует назвать сопровождавших Навального на рейсе из Омска в Берлин лиц Названо число российских боевых кораблей в Мировом океане Минюст внес в список СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании Эксперт рассказал, как в баре или в гостях отличить качественный алкоголь от метанола

    скандальный проект


    Калининградский губернатор объяснил военную цель строящегося поляками канала

    действия силовиков


    Минск показал, как поляки насильно заставляют беженцев переходить границу с Белоруссией

    привлечение к ответственности


    МИД попросил США снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства

    Видео

    огромные доходы


    Скачок цен на нефть до 100 долларов навредит рублю

    борьба за арктику


    Новому флоту России потребуются боевые ледоколы

    помпезная свадьба


    Русского царя придется искать среди иностранцев

    Рейтинг президента США


    Байден идет ко дну

    Линкор «Гангут»


    Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

    Украинский кризис


    Елена Герасимова: Расходы на армию разоряют население Украины

    зеленая повестка


    Игорь Мальцев: «Зеленые» привели Германию к кризису, даже не взяв власть

    Нобелевская премия мира


    Общественное мнение: Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые

    на ваш взгляд


    Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо смягчить или ужесточить?

    Глобальное потепление дает российскому зерну новое качество

    Россия подтверждает статус великой сельскохозяйственной державы
    		   8 октября 2021, 19:00
    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
    Текст: Алексей Анпилогов

    Россия достигла новых продовольственных рекордов, и на этот раз они касаются не количества, а качества нового урожая. О какой продовольственной культуре идет речь, как отечественному сельскому хозяйству помогает глобальное потепление — и какие возможности для влияния на другие страны благодаря этому открываются перед Россией?

    В России в этом году выявлена максимальная за последние годы доля продовольственной пшеницы, ее качество оказалось рекордным за всю историю наблюдений. Итоговые цифры сбора ранних зерновых говорят о том, что высококачественной пшеницы I, II и III класса собрали больше, чем низкокачественной пшеницы IV класса и фуражного зерна V класса.

    Зерна меньше, но оно качественное

    Обычная критика российского растениеводства и выращивания пшеницы, в частности, звучит так: «Россия растит фуражное зерно». Часто к этому добавляют еще и вторую глупость: «И хлеб в России тоже делают из фуража».

    Хлеб в России из фуражного зерна не делают: это не допускается ГОСТом на хлебопекарную муку. Хотя фураж, действительно, постоянно присутствует в урожае российской пшеницы. Все дело в том, что условия для выращивания пшеницы в России отнюдь не идеальные. Большая часть сельскохозяйственных угодий нашей страны расположена в зоне рискованного земледелия, в которой даже высококачественная пшеница — уже подарок, а кукуруза, соя или подсолнечник не растут вовсе.

    С другой стороны, никто пшеницу V класса (а именно ее называют «фуражной» и используют на корм скоту) не растит. Фураж - это просто отбраковка обычной пшеницы, которая не прошла по ГОСТу в I-IV классы, считающиеся продовольственными. В зависимости от климатических и погодных условий, семенного материала, правильности агротехнических приемов, внесения минеральных удобрений и результат работы пестицидов и инсектицидов в разные годы доля фуражной пшеницы может колебаться.

    Классность, в свою очередь, определяется, в частности, соотношением в зерне белка и клейковины.

    Причем урожайность тоже оказывает влияние на класс получившейся пшеницы: чем выше урожай, тем больше вероятность того, что растения просто «не вытянут» созревание качественного зерна — и большая часть урожая скатится в фураж, потеряв качество. И конечно, там, где лучше и теплее в целом климат, качество зерна в среднем выше. В частности, при сборе пшеницы во Франции доля зерна высшего качества выше на порядок.

    В этом году урожай зерновых в России ожидается на уровне в 127 млн тонн. Это вполне на уровне урожаев последних лет, когда страна ежегодно собирала 120-130 млн тонн. Напомним, в 1998 году эта цифра поставила абсолютный антирекорд — тогда по всей России собрали всего лишь 48 млн тонн зерна, так что путь пройден немалый. В силу этого основными факторами улучшения качества российской пшеницы стали два момента: целенаправленные усилия российских аграриев и постепенное улучшение российского климата, что вместе и позволило добиться впечатляющих результатов в качестве нынешней пшеницы. Лишнее свидетельство тому, что глобальное потепление играет на стороне России.

    По сути дела, впервые в российской новейшей истории в целом на долю продовольственной пшеницы (I-IV классов) пришлись рекордные 87,5% урожая. Для сравнения, в прошлые годы, которые уже были значительно лучше катастрофы конца 1990- х годов, средняя доля продовольственной пшеницы была куда скромнее — лишь 73,5%.

    Но еще интереснее разбиение внутри классов продовольственной пшеницы: по итогам приемки зерна первого класса выявлено 0,02%, второго класса — 0,1%, третьего класса — 45,7%, а четвертого класса — 41,7%. Таким образом, качественной пшеницы III класса в этом году собрали даже больше пшеницы IV класса, которую ограниченно используют для производства хлеба, в основном пуская на крупы и макаронные изделия.

    И да, путем несложной математики можно понять, что в этом году доля фуражной пшеницы в российском урожае небывало малая — всего лишь 12,5%. И это при том, что обычно фуражное качество имеет добрая четверть урожая.

    Все это имеет прямое финансовое измерение. Чем выше классность пшеницы, тем выше и цены на нее. Разумеется, ценообразование на пшеницу не исчерпывается только этим параметром, но в любом случае российские аграрии уже могут благодарить и себя, и природу за дополнительные прибыли. Это, впрочем, не единственная выгода.

    Что это дает России

    Мало кто уже помнит, но все 1990-е годы и начало 2000-х Россия критически зависела от импорта продовольствия и, чего греха таить, даже зерна, используемого для изготовления хлеба. На эти нужды приходилось даже пускать иностранные займы и кредиты МВФ, настолько угрожающей была ситуация с продовольственной безопасностью.

    В 2004 году президент Путин, понимая эту проблему, запустил государственную программу развития сельского хозяйства — наряду с другими национальными проектами, направленными на стимулирование финансирования и создание производства. В рамках этой программы была поставлена понятная цель: достичь 80-95% самообеспеченности по основным продовольственным категориям. И, надо сказать, теперь, спустя почти два десятка лет, результат этой программы достаточно зрим и весом.

    За эти годы производство пшеницы, как и всех зерновых, практически утроилось. На сегодняшний день Россия собирает 72 млн тонн пшеницы, что вывело её на третье место в мире после Китая (131 млн тонн) и Индии (около 100 млн тонн). Даже в США сегодня собирают пшеницы меньше, чем в России — лишь 51 млн тонн, а в Канаде, откуда СССР постоянно получал сухогрузы-зерновозы с пшеницей — и того меньше, лишь 32 млн тонн. Уже в 2016 году, насытив внутренний рынок, Россия перешла к экспорту пшеницы, а в следующем году впервые обогнала по экспорту зерна традиционных мировых лидеров — США и Канаду и удерживает это лидерство до сих пор.

    Причем экспорт продовольствия стал для России не просто источником твердой валюты и поступлений в бюджет, но и политическим инструментом. Например, сделка России и Саудовской Аравии в вопросе добычи нефти, которая привела к формированию мегакартеля ОПЕК+ в 2016 году, имела и другое измерение. Впоследствии выяснилось, что в нефтяную сделку с Эр-Риядом входила поставка российской пшеницы и ячменя для нужд королевства. С помощью Москвы Саудовская Аравия не только добилась стабильных цен на нефть, но и решила свои продовольственные проблемы, открыв для российской продукции свой огромный рынок зерна.

    Теперь Россия отвечает за 15% зернового импорта королевства, надежно привязав арабских шейхов к своей пшенице и ячменю.

    В похожую ситуацию попала и Турция, которая уже не может обеспечивать свое растущее население собственным продовольствием. В 2019 году Турция стала крупнейшим импортером российской пшеницы, но чуть ранее она согласилась на постройку газопровода «Турецкий поток» и безусловный транзит российского газа в Европу после отказа Болгарии. Совпадение? Возможно…

    Отсюда следует простой вывод: для России экспорт зерновых и, в частности, самой ценной зерновой культуры — продовольственной пшеницы уже давно стал фактором «мягкой силы». В конце концов, тут наша страна лишь копирует успешный опыт США, которые весь ХХ век активно использовали экспорт продовольствия как инструмент своей внешней политики.

    Ну и, что наиболее важно, современная Россия в экспорте не повторяет печальный опыт Российской империи, где господствовала максима «не доедим, но вывезем». Теперь экспорт продовольствия идет второй задачей после того, как продовольственная безопасность страны закрыта полностью и с запасом.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •