Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

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19 января, вторник  |  Последнее обновление — 23:32  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
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Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
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Власть Трампа держалась на «консервативном пугале»

Дональд Трамп и Майк Пенс хотя и соратники, но антиподы REUTERS/Mike Segar
От четырехлетнего правления Дональда Трампа остались всего одни сутки: уже завтра полномочия перейдут к Джо Байдену, и Америка начнет двигаться в принципиально ином направлении. Сам Трамп церемонию проигнорирует – в отличие от Майкла Пенса, уже объявленного предателем. Но именно этому человеку уходящий президент обязан властью, а может быть – даже жизнью.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Локдаун в Европе хотят ввести навсегда

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Теперь все население Германии может быть допущено в торговые точки и общественный транспорт только в респираторах типа FFP-2, которые оно – население – обязано сейчас срочно купить. Не маски, а уже респираторы. Подробности...
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Арест Навального не взволновал никого, кроме Запада

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Возможность применения формулы «Все прогрессивное человечество» наверняка взбодрит российских Гозманов. Будем считать, что западные политики, использующие Навального просто как инструмент, считают своей очень важной задачей сделать приятное Гозманам. Подробности...
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Как предать мать и стать героем

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Ноутбук для российских спецслужб

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    Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

    Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки    19 января 2021, 23:05
    Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Резчиков

    Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2».

    Майк Помпео в последний день своей работы на посту главы Госдепа нанес очередной удар по проекту газопровода «Северный поток – 2», который был одним из главных раздражителей для администрации Трампа. Госсекретарь пообещал, что Вашингтон в скором времени – явно уже при новом президенте Джо Байдене – планирует рассмотреть новые антироссийские меры по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

    Так Помпео прокомментировал санкции, которые во вторник США ввели против трубоукладчика «Фортуна», задействованного в строительстве Nord Stream («Северного потока – 2»), и против фирмы – владелицы этого судна. Наказание предусматривает запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества. «Сегодняшнее объявление демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и содействовать этому инструменту российского принуждения», – заявил глава Госдепа. За санкциями против «Фортуны» последуют и новые действия Вашингтона в рамках CAATSA, предупредил Помпео.

    В свете заявления из Вашингтона весьма тревожно прозвучало сообщение Газпрома. Во вторник компания не исключила приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резких изменениях политической ситуации. Недружественные действия властей отдельных стран создают риски – и это влияет на позицию партнеров российских газовиков, отмечается в меморандуме, который опубликовала компания.

    О том, что опасения Газпрома имеют под собой почву, говорит отказ германского строительного и инжинирингового концерна Bilfinger SE, который во вторник решил отказаться от участия в «Северном потоке – 2». Причина такого решения – угроза американских санкций, сообщил Bild.

    Если проект Nord Stream будет полностью отменен, уже проложенные участки газопровода не будут ни демонтировать, ни поднимать на сушу для дальнейшего использования, пояснил газете ВЗГЛЯД партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. «Вынимать эту трубу с морского дна никто не собирается, поскольку это и дорого, и неэффективно, – считает аналитик. – Но придется в течение неопределенного времени продолжать следить за ее состоянием на дне и засыпать ее балластом, чтобы она не всплыла. Газпром этим занимался и занимается. Туда подсыпают балласт, следят за состоянием трубы. Поддержание безопасности объекта не подпадает под санкции, что оговорено в том числе и в соответствующих американских документах».

    Из сообщения Газпрома не следует, что строительство «Северного потока – 2» действительно могут свернуть, считает завкафедрой прикладной политологии Финансового университета при правительстве Константин Симонов. Он пояснил, что меморандум Газпрома, в котором шла речь о возможности остановки проекта, был издан в связи с выпуском евробондов – валютных облигаций компании. В проспекте эмиссии должен быть обязательный пункт, связанный с рисками фирмы. «Поскольку это выпуск долларовых бондов, то Газпром обязан в проспекте эмиссии сказать инвесторам правду», – полагает Крутихин. 

    «Это вовсе не означает, что Газпром заявил об остановке проекта – он лишь прописал возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии важной информации», – в свою очередь считает Симонов. При этом реальные риски, безусловно, существуют, признал эксперт. Американский санкционный нажим может распугать коммерческих партнеров компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG (консорциум – оператор проекта, зарегистрирован в Швейцарии, 51% акций принадлежит Газпрому), указал собеседник. По его мнению, «если дойдет до того, что авиакомпании откажутся продавать билеты на самолет сотрудникам проекта, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется».

    «Европейские компании боятся и уходят даже из тех сегментов проекта, которые не попадают под санкции. Так, немцы ранее обязались поставлять оборудование на компрессорные станции «Северного потока – 2», – рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Это санкциями США не запрещено, однако германские фирмы от этого заранее отказываются. Посмотрим, какой будет реакция Газпрома на заявление Bilfinger SE о выходе из проекта, раньше он подобные действия прощал».

    Кроме того, в связи с санкциями против «Фортуны» возникают вопросы – не отберут ли у корабля страховку, без которой работа судна-трубоукладчика будет проблематичной, продолжает Юшков. «Безусловно, эти детали надо учесть. Но все равно российская сторона будет пытаться довести до финала этот проект», – отметил аналитик.

    Проект «Северный поток – 2» находится под санкционным давлением, но Газпром намерен достроить газопровод, заверил топ-менеджер российского концерна. В компании Nord Stream 2 AG сообщили – им известно о планах Вашингтона, но европейские партнеры сохраняют глубокую заинтересованность в завершении строительства в интересах потребителей в странах ЕС.

    «Пока что шансы достроить газопровод есть.

    О реальном срыве проекта Nord Stream можно будет говорить в случае, если Евросоюз введет санкции, запрещающие стройку

    либо ввод в эксплуатацию», – отметил Юшков.

    При этом вероятность отказа Германии, которая рассчитывает стать главным бенефициаром «Северного потока – 2», крайне мала, полагают эксперты. Во вторник в ФРГ был официально учрежден фонд (де-юре – природоохранный), который предполагает защитить интересы участников Nord Stream.

    В тот же день глава профильного комитета Бундестага по экономике и энергетике Германии Клаус Эрнст призвал в ответ на давление ввести штрафные пошлины на поставляемый из Соединенных Штатов газ. Ранее тот же парламентарий назвал «неуместным» предложение советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бернса приостановить строительство «Северного потока – 2» в обмен на заморозку американских санкций против участников проекта.

    «Депутат Эрнст представляет оппозиционную партию «Левые». Он очень ярко выступал за построение «Северного потока – 2». Для него главное, чтобы американцы не вмешивались в энергетическую безопасность Европы, поскольку они просто хотят вытолкнуть с немецкого рынка российское топливо, заменив его своим более дорогим СПГ (сжиженным природным газом)», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что такую контрмеру Эрнст предлагает уже несколько месяцев. При этом пока нельзя прогнозировать, что инициативу поддержит кабинет Ангелы Меркель, заметил эксперт. «Правительство ФРГ не хочет ни санкций, ни пошлин и будет пытаться договориться с американской стороной мирным путем. Они исходят из того, что Байден хочет нормализовать отношения с Европой и Германией в частности», – отметил Рар.


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