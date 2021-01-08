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8 января, пятница  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
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Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС

В Германии уверены, что строительство «Северного потока – 2» будет доведено до конца Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Наблюдатели уверены, что фонд появился для решения важной проблемы, которая возникнет только после завершения строительства газопровода. Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
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Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

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Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Мы – люди зимы

Герман Садулаев
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    Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС

    В Германии уверены, что строительство «Северного потока – 2» будет доведено до конца    8 января 2021, 18:18
    Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Наблюдатели уверены, что фонд появился для решения важной проблемы, которая возникнет только после завершения строительства газопровода.

    Глава комитета правительства Германии по энергетике Клаус Эрнст заявил, что создание фонда поддержки проекта газопровода «Северный поток – 2» недостаточно и нужны дополнительные меры на уровне Евросоюза. «Независимо от этого (создания фонда) Германии и ЕС по-прежнему необходимо согласовать меры, с помощью которых они могут защитить себя в будущем от государств, которые пытаются отстоять свои экономические интересы с помощью санкций, противоречащих международному праву», – отметил политик.

    Накануне парламент (ландтаг) германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства создать экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV». Как отметила премьер-министр региона Мануэла Швезиг, фонд не будет участвовать в строительстве или управлении проектом, «но у него должна быть возможность внести вклад в завершение проекта».

    Всего перед фондом стоят 11 целей, которые будут связаны с зеленой энергетикой и добычей экологически чистых энергоносителей. Лишь последним пунктом значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток – 2». По заявлению оператора проекта строительства Nord Stream 2 AG, фонд будет «поддерживать работы по завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» для обеспечения надежных поставок природного газа».

    По информации немецкой прессы, фонд создаст коммерческое предприятие для завершения строительства газопровода. При этом немецкие компании не будут нарушать санкционный режим США, так как начнут взаимодействовать по вопросам завершения строительства не напрямую, а через фонд. Правительство земли, на территории которой находится финальная точка газопровода, внесет в уставный капитал фонда 200 тыс. евро, поэтому для создания фонда требовалось согласие регионального парламента.

    В принятом в начале года Сенатом США проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год говорится о расширении санкций против «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. В четверг в датском энергетическом агентстве сообщили о том, что Nord Stream 2 AG возобновит укладку труб у берегов Дании 15 января.

    Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал решение парламента федеративной земли Мекленбург – Передняя Померания первой открытой инициативой в поддержку очень нужного для немцев проекта. «Несмотря на политическое противодействие из-за океана и поддержку санкций против «Северного потока – 2» некоторыми политиками и у нас в Бундестаге все-таки принимается решение по созданию такого фонда. Он носит не столько финансовый характер, сколько имиджевый», – отметил Гердт.

    Политик пояснил, что участвующие в строительстве газопровода фирмы теперь могут надеяться на возможную компенсацию материального ущерба в результате санкций. «Говорить о том, что Евросоюз поддержит создание этого фонда, наверное, еще рановато. Все-таки в первую очередь это интересы самой Германии.

    В Евросоюзе, который тоже заинтересован в этом газопроводе, гораздо больше тех, кто не хочет позволить Германии стать центральным хабом для российского газа»,

    – уверен депутат.

    Тем не менее собеседник надеется, что со стороны правительства Германии последуют и другие шаги по поддержке предпринимателей и укреплению отношений с Россией, а создание фонда – «это первая маленькая ласточка». «Вопрос о «Северном потоке – 2» являлся вопросом суверенности правительства Германии, нашей страны. Получается, что мы, как суверенная страна, не имели права, по мнению наших заокеанских партнеров, обеспечить свою собственную энергетическую безопасность. До последнего момента на продолжении десятилетия практически не принималось никаких решений, чтобы показать, что мы суверенное государство», – признался Вальдемар Гердт.

    В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что вряд ли удастся обойти американские санкции с помощью этого фонда, потому что ранее подобные меры, принимаемые на уровне Евросоюза, не помогали. Примером тому стал выход США из шестистороннего соглашения по иранской ядерной программе (так называемый Совместный всеобъемлющий план действий, СВДП) и санкции Вашингтона против покупателей иранской нефти. Созданный Евросоюзом инструмент, который якобы давал некие гарантии покупателям по уклонению от санкций, остался невостребованным.

    «Страны боятся американских санкций, боятся, что их оштрафуют и они не смогут работать на международном рынке. Поэтому никто не стал покупать иранскую нефть. Европа может создавать сколько угодно инструментов, но компании не верят в то, что это сработает», – отметил эксперт.

    Собеседник назвал несостоятельными предположения немецкой прессы о том, что фонд создается с целью защитить европейские компании от давления со стороны США. «Непонятно, как этот новый фонд может обойти эти санкции. Мы можем наблюдать в онлайне за судами и за тем, как они начнут подвозить трубы для укладки. Если начнут выдавать сертификаты, то сразу станет известно, какая именно компания это сделала», – сказал Юшков.

    Эксперт предположил, что на самом деле фонд создается для обхода ограничений, которые накладываются Третьим энергетическим пакетом, газовой директивой на «Северный поток – 2». А что касается американских санкций, то Газпром достроит трубу своими силами вопреки оказываемому давлению.

    «Раньше газовая директива – то есть антимонопольное законодательство Евросоюза – не распространялась на морские газопроводы, потому что это абсурдно. Из основных положений этой директивы следует, что один поставщик не может владеть трубой и загрузить больше 50% ее мощности, потому что у потребителя должен быть выбор хотя бы между двумя поставщиками», – напомнил собеседник.

    Однако, подчеркивает эксперт, для морских газопроводов эти требования нелепы, особенно для Германии, потому что «откуда там возьмется конкуренция на дне»?

    «Даже на берегу нет других газопроводов. Газпром долгие годы доказывает это «Северным потоком – 1». В Грайфсвальд, где труба выходит на берег, не приходит ни один другой газопровод, там нет приемного СПГ-терминала, там неоткуда взяться альтернативному поставщику. Но европейцы взяли и распространили это требование на морские газопроводы. Де-факто эти требования действуют против одного проекта – «Северный поток – 2», – пояснил Юшков.

    Для обхода европейского антимонопольного законодательства нужны обоснования, почему именно «Северный поток – 2» можно вывести из-под действия Третьего энергопакета. «Я полагаю, что был выбран вариант создать институт, который будет выдавать статус климатически и экологически значимых проектов. Под этим статусом можно добиваться исключения «Северного потока – 2» из-под действия Третьего энергопакета», – полагает эксперт.

    По его словам, новый газопровод действительно улучшит ситуацию с выбросами углекислого газа. Потому что альтернатива – это устаревшая и более протяженная украинская газотранспортная система, где на прокачку каждой тысячи кубометров топлива тратится больше энергии. В пользу версии о выдаче «Севпотоку – 2» нового экологического статуса говорят заявления Газпрома о том, что через эту трубу в перспективе возможно прокачивать водород. На первом этапе газ можно будет подмешивать в метан, тем более что в Европе допускаются поставки такой смеси на электростанции. Если будет спрос, то Газпром готов получать из метана серый (с примесью СО2), либо голубой водород и гнать его в Европу.

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