Чем грозит Украине первая зима без российского газа

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9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
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Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

Победа Порошенко без масштабных фальсификаций не представляется возможнойФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России. Подробности...
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Почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице

Препятствием для службы в армии может стать не только плохое зрение, но и татуировкиФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Проходящий сейчас весенний призыв внезапно выявил малоизвестный способ избежать армии. Призывнику достаточно сделать татуировку на лице и, явившись в военкомат, он увидит однозначную реакцию призывной комиссии. Почему в Вооруженных силах не любят татуировки и как подобные украшения могут в целом навредить карьере? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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            Чем грозит Украине первая зима без российского газа

            Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплением   9 апреля 2019, 22:30
            Фото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»?

            На Украине закончился отопительный сезон, и «Нафтогаз» тут же начал «заготавливать» газ для нового. Спешка объяснима: в этом году компании предстоит совершить чудо – полностью заполнить все имеющиеся мощности подземных хранилищ газа (ПХГ), поскольку «Нафтогаз» готовится впервые в истории пережить зиму без российского голубого топлива. Таким образом, украинская компания признает, что пора поставить крест на транзите российского газа в Европу.

            «Действие существующих контрактов с Газпромом завершится 1 января, и Украина должна подготовиться к любым деструктивным решениям Кремля, в частности к прерыванию транзита», – написал в своем «Фейсбуке» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

            Сколько же нужно закачать в ПХГ, чтобы украинцы не замерзли будущей зимой? По словам Коболева, речь идет о 20 млрд кубометров. Но если рассмотреть сценарий, по которому новый контракт на транзит не будет подписан, станет ясно, что одной закачки в ПХГ будет недостаточно.

            Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук рассказывает, что мощности всех украинских ПХГ составляют максимум 32 млрд кубометров. Из них 6 млрд – буферный газ, который нельзя выкачивать. Значит, всего Украина к началу зимы может закачать 26 млрд кубов – 14 млрд в ПХГ для собственных нужд, а еще 12 млрд закачает туда же Европа (для собственных потребителей).

            «Если транзита из РФ не будет, где европейцы должны взять этот газ? Мы должны его закачать в свои ПХГ, а для этого надо будет привезти его из Европы», – объясняет украинский эксперт. Но сможет ли Украина при этом пройти зиму комфортно и без проблем – это большой вопрос. Глава «Нафтогаза» говорит о 20 млрд кубометров (6 млрд буферного газа плюс 14 млрд) – это тот объем газа, который необходим к началу отопительного сезона в середине октября 2019 года. О том, что европейцы тоже должны закачать в украинские ПХГ свой газ, купленный у России, Коболев умалчивает. Меж тем европейский газ нужен не только для того, чтобы украинские ПХГ зарабатывали (за хранение европейцы, разумеется, будут платить).

            Чем больше газа в ПХГ, тем выше давление в хранилищах – и тем большие объемы можно выкачать. И наоборот. Этот момент крайне важен, особенно когда за окном сильные морозы.

            Такая зависимость давления от объемов газа в хранилищах создает риски. Именно поэтому ПХГ обычно являются лишь подспорьем в зимний период, а не единственным источником газа для потребителей. Закупки топлива в отопительный сезон продолжаются даже в условиях повышения цен.

            Какие же проблемы ждут украинцев зимой, если, как хочет того глава «Нафтогаза», новый транзитный контракт с 1 января 2020 года так и не будет подписан?

            Если российский газ прекращает идти через Украину в Европу, прекратится и импорт реверсного газа из Венгрии, Словакии и Польши. Потому что реверсный газ – это тот же российский. Украина сама добывает порядка 20 млрд кубов в год и вынуждена импортировать из Европы еще 10,5 млрд кубов.

            «Будут ли излишки в Европе для Украины? Вряд ли. В случае отсутствия транзитного договора встает вопрос о надежности газоснабжения самой Венгрии. До нее газ со второй нитки «Турецкого потока» зимой 2020 года еще не дойдет», – говорит эксперт ФНЭБ Игорь Юшков.

            Еще одна проблема – где Украина найдет деньги для закачки газа в ПХГ для своих нужд? В последнее годы к началу отопительного сезона в хранилища закачивалось порядка 9–10 млрд кубов, а теперь нужно 14. Даже если представить, что Киев найдет деньги для хранения в полтора раза большего объема газа, чем обычно (например, европейцы дадут кредиты), проблем в зимний период все равно не избежать.

            «Сможет ли Украина сделать у себя на западе газовый хаб, как в австрийском Баумгартене, где имеются подземные хранилища и биржа для торговли газом? Это фантастика. В лучшем случае Украина закачает в ПХГ, как и раньше, до 10 млрд кубометров своего газа (плюс 6 млрд буферный). Европейские компании в лучшем случае закачают в украинские ПХГ порядка 3 млрд кубов. Технической возможности принять больше газа и обеспечить его балансировку просто нет», – говорит Корольчук.

            Но и на этом проблемы не заканчиваются. «Если будет холодно, то европейские компании, закачавшие свой газ в украинские ПХГ, вряд ли будут считаться с балансом газа для Украины. Мы сами себя подставляем как страна. Никто не будет считаться с нашими интересами. Если Венгрия или Италия скажут нам поднимать больше газа, то мы поднимем, а наше население будет мерзнуть», – утверждает эксперт. Иными словами, если наступят холода, то потребление газа вырастет и в Европе, и на Украине. Однако объемы поднятия газа из ПХГ ограничены. Кому-то голубого топлива не хватит, и этим кем-то будут именно европейские потребители.

            «Показателен пример начала марта 2018 года, когда была акция «прикрути газ»: мол, украинцы, меньше его потребляйте. А зачем нам надо было это делать? Потому что Европа требовала выполнить транзитные обязательства и поставить ей газ, а украинцам пришлось сократить потребление, – рассказывает Корольчук. – В подземных хранилищах тогда осталось 10 млрд кубов, казалось бы, это куча газа – бери не хочу, но ты его просто не можешь поднять из хранилища. Из-за морозов объемы поставок газа Европе и Украине увеличились. Надо было поднимать из ПХГ 130 млн кубов в сутки, но давления не хватало, могли поднимать только 100 млн кубов. Именно тогда Украина была вынуждена покупать газ в Польше по 600 долларов за тысячу кубометров. Это преступление против своего государства.

            Я уверен, что мы будем мерзнуть. На Украине все эти пять лет были ситуации, когда температура в квартирах опускалась до 15 градусов, об этом просто все молчали».

            В наихудшей ситуации может оказаться восточная часть Украины и ряд центральных территорий. Сейчас это работает так: через восточную границу поступает российский транзитный газ, половину Украина оставляет для местных потребителей, а на выходе на западной границе возвращает «недостачу» из своих ПХГ. В итоге все при газе – и восточная часть Украины, и европейские потребители. Но что будет, если этого транзита не будет?

            Теоретически можно развернуть газовые потоки по ГТС Украины в реверсном режиме. Но технически это непросто. «В 2009 году, когда транзит газа из России был остановлен на три недели, это было реализовано – пустили газ из западных хранилищ на восток. Но этого не хватало. Практически все промышленные предприятия остановились, потребление газа населением также сократили, где могли – понизили температуру», – вспоминает Корольчук.

            В те времена общее потребление газа на Украине составляло 60 млрд кубометров в год, сейчас вдвое меньше – 33 млрд кубов. Это означает, что давление в украинской трубе также уменьшилось. «То есть технической возможности докачать газ на восток просто не будет. На какой-то период давления хватит, но потом оно начнет падать как в подземных хранилищах, так и в самой трубе», – резюмирует он свой апокалиптический прогноз.


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