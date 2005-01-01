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22 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Россия нашла новый подход к торговле с Индией

Россия готова локализовать в Индии производство МС-21, Ил-114-300 и Бе-200 Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"/
РИА Новости
Поставки российской продукции (в том числе высокотехнологичной) в Индию могут быть серьезно расширены. И дело не только в традиционном сотрудничестве по линии военной промышленности. Гигантский индийский рынок способен воспринять еще целый ряд товаров российского экспорта. Каких именно и получится ли реализовать эти смелые проекты? Подробности...
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          Россия нашла новый подход к торговле с Индией

          Россия готова локализовать в Индии производство МС-21, Ил-114-300 и Бе-200    22 февраля 2019, 10:08
          Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"/
          РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          Поставки российской продукции (в том числе высокотехнологичной) в Индию могут быть серьезно расширены. И дело не только в традиционном сотрудничестве по линии военной промышленности. Гигантский индийский рынок способен воспринять еще целый ряд товаров российского экспорта. Каких именно и получится ли реализовать эти смелые проекты?

          На проходящей в Индии выставке Aero India 2019 ОАК в четверг провела специальную презентацию линейки гражданских самолетов, предлагаемых для индийского рынка. Прежде всего, речь шла о МС-21 и «Суперджете-100», но кроме того, Россия рассчитывает на интерес индийских заказчиков также к Ил-114 и к амфибии Бе-200.

          Причем Россия готова локализовать производство МС-21, Ил-114-300 и Бе-200 в Индии, предложил глава российского Минпромторга Денис Мантуров своему индийскому коллеге. Конечно, российские производители готовы продолжить и поставки гражданских вертолетов – как уже хорошо зарекомендовавших себя моделей Ми-172, так и новых для индийского рынка Ми-171А2 и легкого вертолета «Ансат».

          Предложение иллюстрирует сразу две новых особенности, которые Россия стремится внедрить для экспортного сотрудничества с Индией. Во-первых, перейти от почти только военно-технического сотрудничества к гораздо более широкому экспорту товаров и услуг. А во-вторых, заинтересовать Индию не только собственно продукцией, но и возможностью получить российские технологии и самой производить рожденную в России технику на своей территории.

          «Российский гражданский авиапром нужно продвигать на мировом рынке. Это правильное решение. Если не получается пока на Запад, пойдем на Восток», – считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

          Россия уже имеет совместные авиапроекты с Китаем – вместе две страны ведут работы над широкофюзеляжным самолетом, которому обеспечен высокий спрос как минимум на китайском рынке. Однако АТР – огромный регион, и Индия – не менее перспективный рынок сбыта для гражданской авиации. Индийская экономика переживает рост, растут доходы среднего класса. Предполагается, что в ближайшие годы стране понадобится около 2 тыс. новых гражданских лайнеров, а количество аэропортов удвоится до более чем 200.

          Но чтобы индийцы вместо американских Boeing перешли на российский МС-21, придется все же сильно постараться. Отсюда предложение локализовать производство российских самолетов. Ведь для Дели это будет означать не только приобретение самолетов по более интересной цене, но и развитие новых отраслей промышленности за счет российских технологий, дополнительные рабочие места, налоги и т.д.

          «Свой авиапром в Индии развит слабо, и для России это шанс получить хороших клиентов.

          Но за этот рынок нужно бороться – у нас конкуренты не только США, но и Украина. Причем бороться нужно не только за гражданский, но и за военный сектор – в последние годы Россия теряет долю на рынке вооружений Индии», – говорит Андриевский.

          «Любой из этих самолетов имеет шансы на индийском рынке», – заявил глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, присутствовавший на презентации наших гражданских самолетов в Индии. Проблема в том, что пока на них нет запроса со стороны Индии. «Индийцы еще не знакомы с нашей гражданской тематикой, в основном покупают военную технику. Да и из этого списка мы пока реально можем им продать лишь «Суперджет». Да и то весь спрос не более 25 машин такого класса в следующие 15 лет. Это пока наши хотелки, а не реальный их интерес».

          Новейший МС-21 серийно начнут выпускать в конце 2020 года. Причем старт пришлось отложить на год из-за санкций США: американская и японская компании прекратили поставки компонентов для крыла. Хорошо, что сейчас уже завершаются испытания российских аналогов композитов, поэтому перенос сроков производства будет лишь на год, что не так критично.

          Как минимум коммерческому предложению России по гражданским лайнерам не будут мешать политические противоречия (которые в свое время, например, помешали продать «Суперджет» в Прибалтику). Наоборот, отношения России и Индии традиционно находятся на высоком уровне. Что, конечно, еще не является гарантией заказов, но как минимум позволяет рассчитывать на непредвзятое и заинтересованное отношение потенциального покупателя.

          Конечно, Россия также презентовала министру обороны Индии Нирмале Ситхараман и новую военную продукцию.

          «В рамках участия в тендере на закупку Индией истребителей мы считаем, что самолет МиГ-35 идеально вписывается в те требования, которые индийская сторона предъявила, как по техническим характеристикам – это самолет поколения 4++, так и с точки зрения реализации приоритетного для Индии проекта Make in India с индустриальной и производственной кооперацией. Наши партнеры произвели на территории Индии уже более 200 самолетов Су-30МКИ, и существующие мощности могут быть использованы для локализации производства самолетов МиГ-35. Это наше серьезное конкурентное преимущество», – отметил президент ОАК Юрий Слюсарь. Кроме того, Россия предлагает обсудить разработку беспилотных систем с последующим производством и локализацией в Индии.

          России есть что предложить и в других отраслях. Объединенная судостроительная корпорация надеется выиграть тендер по развитию водных путей на реках Ганг и Брахмапутра. Речь идет о проектировании судов для проектов «Национальный водный путь – 1» и «Национальный водный путь – 2». «У наших компаний – ОСК, «Невское проектно-конструкторское бюро», «Кронштадт Технологии» и НПП «Авиационная и морская электроника» – есть ряд технических решений, позволяющих сократить сроки и стоимость строительства», – заверил Мантуров.

          «Наше преимущество – это наше ноу-хау. У России накоплен уникальный конструкторский опыт. Экспорт судов, лодок и плавучих конструкций из России растет с каждым годом. Однако отечественное судостроение на мировом рынке занимает крайне слабую позицию. И эта позиция получила дополнительный вызов – санкции, которые ограничивают доступ к нужным комплектующим, замещение которых требует времени. То есть в тендере у России могут быть серьезные конкуренты», – считает Андриевский.

          Также Минпромторг предлагает Индии сотрудничество в области переработки отходов. «Российские предприятия готовы предложить индийским партнерам современные компетенции, технологии и оборудование, в частности оборудование для переработки отходов, технологические решения для ускоренного компостирования органических и пищевых отходов, для переработки резинотехнический изделий», – сказал Мантуров.

          Потенциал для сотрудничества имеется также в сфере фармацевтики. Индийские компании уже активно работают на российском рынке, и Россия экспортирует в Индию медицинское оборудование. «Сегодня мы можем предложить индийским партнерам инновационные лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний и диабета. Отдельного упоминания заслуживает такое направление, как научные исследования в области разработки новых лекарственных средств и создание совместных предприятий по производству фармацевтической продукции», – рассказывает глава Минпромторга.

          Как и в других областях, у России в фармацевтике есть свои технологии и уникальные разработки, но их экспортный потенциал достаточно скромный, говорит Андриевский. Однако сама сфера перспективная, и ее, конечно, необходимо продвигать. Например, «Ростех» не первый год создает современное конкурентоспособное медицинское оборудование, которое успешно экспортируется, в частности, в Ливан, Индонезию, в Бахрейн, на Карибы и даже в Швейцарию. Хотя объемы пока небольшие. Однако в перспективе Россия могла бы успешно конкурировать в мире в сфере медицинских биотехнологий и в сегменте высокотехнологичной ИТ-продукции. Россия экспортирует и лекарства: за 8 месяцев прошлого года их экспорт вырос на 7,5%.

          Еще один важный вид транспорта, как для России, так и Индии – это железная дорога. «Индийские железные дороги востребованы, но плохо развиты, по этой причине Индия – мировой лидер по числу железнодорожных аварий. Здесь большой потенциал для роста и сотрудничества с РФ», – говорит Андриевский.

          Собственно, проекты по развитию индийских железных дорог обсуждаются не первый год. РЖД еще пять лет назад заявляла о готовности строить железные дороги в Индии, причем не только обычные, но и высокоскоростные магистрали (ВСМ). Однако у России скромные инвестиционные возможности, да и российскими технологиями ВСМ похвастаться не может, поэтому эти планы продвигаются крайне слабо, объясняет собеседник. По его мнению, куда больше шансов развивать другие проекты, например, создание совместного ж/д оператора для увеличения грузопотока из Индии в Европу.

          «У России есть множество товаров и технологий, которые интересны Индии, так что нет сомнений, что Индия воспользуется многими российскими предложениями. Но нужно учитывать, что Россия не одна на рынке, у нас есть серьезные конкуренты. Взрывоподобного увеличения объемов сотрудничества ожидать пока не приходится. Тем не менее существующий экспорт в Индию приносит России хороший заработок, и этот заработок, безусловно, будет расти», – резюмирует первый вице-президент Российского союза инженеров.


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