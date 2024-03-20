ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.0 комментариев
Нигер изгоняет со своей территории американских военных
Нигер указал американским военным на дверь. Африканская страна активно налаживает сотрудничество с Россией, и американская военная база, как заявляют власти Нигера, находится на ее территории незаконно. Присланная в Нигер американская дипломатическая миссия, призванная убедить нигерийцев сохранить базу, лишь усугубила конфликт.