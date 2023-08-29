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    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

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    США гонят Зеленского «устанавливать демократию»

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    «Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы… Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна… И я считаю, что пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году». Такими словами американский сенатор Грэм во время визита в Киев озвучил настоятельное требование Вашингтона – провести выборы президента Украины в соответствии с законом. При этом сам Зеленский этих выборов откровенно боится: есть большие шансы, что он в итоге с треском проиграет.

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    Россия реализует энергетический поворот на юг

    Отказ Евросоюза от закупок российского электричества стал одним из важнейших пунктов санкционной программы Запада против экономики нашей страны. Однако эффект этой меры оказался обратным: санкции стимулировали возобновление целой серии проектов, направленных на экспорт российской электроэнергии. Правда, совсем в другом направлении. Это принесет России не только экономические, но и политические дивиденды. Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией

    В России рассмотрят законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Инициатива вызвала дискуссию как среди депутатов, так и среди юристов и политологов. В чем заключаются особенности законопроекта, какое количество людей он может затронуть и почему текст документа требует доработки в отношении бывших граждан Украины? Подробности

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    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Половина всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

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