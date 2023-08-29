Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

Россия реализует энергетический поворот на юг Отказ Евросоюза от закупок российского электричества стал одним из важнейших пунктов санкционной программы Запада против экономики нашей страны. Однако эффект этой меры оказался обратным: санкции стимулировали возобновление целой серии проектов, направленных на экспорт российской электроэнергии. Правда, совсем в другом направлении. Это принесет России не только экономические, но и политические дивиденды. Подробности Перейти в раздел

США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности Перейти в раздел

Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией В России рассмотрят законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Инициатива вызвала дискуссию как среди депутатов, так и среди юристов и политологов. В чем заключаются особенности законопроекта, какое количество людей он может затронуть и почему текст документа требует доработки в отношении бывших граждан Украины? Подробности Перейти в раздел

Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы Половина всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности Перейти в раздел