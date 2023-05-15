Украинские ЦИПСО провоцируют панику в российских соцсетях Визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы Зеленский проводит масштабное турне по европейским странам. Его итогом уже стали не только новые обещания Запада поставок оружия Украине, но и прямые параллели с тем, что Россия, как и во время Великой Отечественной, сегодня воюет со всей объединенной Европой /Рисунок Александра Зудина/ Нажать для увеличения