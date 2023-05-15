Визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы

Взгляд
15 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
Разделы

В битве с долларом у России появились союзники

БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
Перейти в раздел…

Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
Перейти в раздел…

Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Первый тур турецких выборов сыграл на пользу России

Турецкое общество оказалось расколото Davide Bonaldo/Global Look Press
Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно: с одной стороны, Реджеп Эрдоган победил, с другой – вскоре предстоит второй, решающий тур голосования. Почему победа действующего лидера Турецкой Республики необходима России и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. Ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – становятся ничем. Особенно для россиян. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет. Подробности...

Разрушение Украины началось с женщин

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

Перейти в раздел…

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Врио главы МВД ЛНР Корнет получил серьезное ранение при покушении
    В Кремле оценили публикацию о якобы предложении Пригожина для ВСУ В Гагаузии допустили отмену результата выборов под давлением Кишинева В Турции назвали дату второго тура выборов президента Три авиакомпании РФ запросили рейсы в международные аэропорты Грузии
    Минобороны сообщило об ожесточенных боях на западной окраине Артемовска Тактику применения БМПТ «Терминатор» успешно отработали в ходе СВО Столтенберг подтвердил желание покинуть пост генсека НАТО Галкин через суд потребовал снять с него статус иноагента
    Москалькова предложила закрепить законом не попадающие под мобилизацию категории граждан Премьер Польши связал замеченный в стране аэростат с похожим инцидентом в США Посол США в Грузии раскритиковала «российский подарок» с авиарейсами и визами Муж блогера Блиновской также стал фигурантом дела о неуплате налогов

    Главная тема


    Эрдоган не стал подкручивать себе голоса для победы в первом туре

    радиационный фон


    Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской

    спецоперация на Украине


    Российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard

    церемония в Германии


    Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол

    Видео

    валюта БРИКС


    В битве с долларом у России появились союзники

    «Теория безумца»


    Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

    поставки газа


    Что поможет России уговорить Китай на второй газопровод

    трудовые мигранты


    Латышскую русофобию вылечат гастарбайтеры

    карикатура


    Украинские ЦИПСО провоцируют панику в российских соцсетях

    выгодное положение


    Тимофей Бордачев: Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

    культура отмены


    Сергей Худиев: Мы не «отменяем» американцев

    мирная жизнь


    Игорь Караулов: Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы

    Зеленский проводит масштабное турне по европейским странам. Его итогом уже стали не только новые обещания Запада поставок оружия Украине, но и прямые параллели с тем, что Россия, как и во время Великой Отечественной, сегодня воюет со всей объединенной Европой /Рисунок Александра Зудина/

    Нажать для увеличения
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •