Tекст: Семен Николаев

Еще более великий оратор, чем Черчилль, римлянин Цицерон, сказал когда-то: «Что по поводу меня, я всегда выступаю в защиту мира. Это может быть мир на несправедливых условиях. Но даже это предпочтительно самой справедливой из всех гражданских войн». К сожалению, политика не всегда работает – да что там! Почти никогда не работает – таким образом. Для танго, как известно, требуются двое. И для мира тоже требуются как минимум двое.

Но что происходит в случае, если один из участников такой формы «политического взаимодействия» хочет не мира, а продолжения войны? Стремление к миру другого участника военного конфликта обнуляется. И у этого другого участника не остается иного выхода, кроме как продолжать военные действия. Правильная у меня получилась логическая цепочка? Сам спрашиваю – сам отвечаю: если мы говорим о позиции России по отношению к конфликту на Украине, то не совсем.

Позиция России по отношению к этому конфликту состоит сейчас в том, чтобы как можно скорее выиграть его, используя тот тип аргументов, которые являются убедительными в глазах Зеленского. А состоит этот единственный вид аргументов в массированном использовании силы.

Для нашей страны это отнюдь не самый приятный и отнюдь не самый внутренне комфортный вариант развития событий. Россия всегда последовательно выступала за дипломатическое урегулирование конфликта.

В рамках поисков вариантов такого дипломатического урегулирования Москва пошла на подписание Минских соглашений. В рамках поиска вариантов мирного урегулирования Москва в условиях нарастающего саботажа со стороны Киева пыталась «оживить» и сделать реально работающими эти изначально заключенные для ее обмана договоренности. В рамках поиска вариантов дипломатического урегулирования Россия была полностью готова пойти на компромисс вскоре после начала СВО.

Но все было тщетно. Киев годом за годом, раз за разом доказывал свою неготовность к реальной дипломатии. Этот факт предопределил – и по-прежнему предопределяет – все действия нашей страны, начиная с 2022 года. Стратегические цели России остались прежними. Эти цели состоят в прочном и долгосрочном мире по всему периметру наших границ.

Комментируя на днях в Нью-Дели сенсационные результаты выборов в одной из земель ФРГ, где население сказало решительное «нет» курсу правящей элиты, Владимир Путин отметил: «Я слышал, как вот в той же Германии говорят, сегодняшние власти говорят о том, что они придерживаются курса бывшего руководства Германии, в том числе упоминается имя Гельмута Коля. Я был знаком с Колем. Я могу твердо утверждать: у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС, не было просто. Я с ним говорил, когда он был еще канцлером, и после того, как он перестал быть канцлером, он приезжал в гости к нам. Он считал, что будущее Европы, Федеративной Республики будет обеспечено только в том случае, если будут близкие, добрососедские, союзнические отношения с Россией. Мы должны дополнять друг друга, говорил он, только тогда европейская цивилизация сможет сохраниться в качестве самостоятельного центра интеллектуальной, гуманитарной силы, а значит, и со всеми остальными последствиями в области политики, в области экономики. Вот о чем мне говорил господин Коль. Но сегодняшние элиты в Европе придерживаются других точек зрения».

И нет, я не перескакиваю с темы на тему – с Украины на Германию. Политика нынешнего официального Берлина и нынешнего официального Киева – это две грани одной и той же проблемы. И решать эту проблему, разматывать эту «ниточку», можно только с помощью энергичного наката на нынешний украинский режим. Чем скорее этот режим дрогнет и начнет рассыпаться под давлением постоянных российских атак, тем скорее в Европе наступит мир.

И пусть это не будет «мир» в комплекте с «дружбой и жвачкой». Но уровень грозящей всем на континенте опасности все равно резко снизится. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его коллеги при всей своей воинственной риторике готовы «воевать» с Россией только опосредовано – через прокси в лице Украины. Если Украина откажется быть таким прокси, то обрушится и вся политическая архитектура опосредованного конфликта.

Жесткие российские военные удары по Украине – это удары, приближающие мир. Это удары, подталкивающие официальный Киев к принятию, наконец, единственно правильного решения. Такая вот «диалектика» – и очень сложная, и совсем не сложная одновременно.