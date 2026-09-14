«Либо они нас, либо мы их». Как относиться к усилению ударов по Украине

Tекст: Семен Николаев

Во время своего визита в Китай в сентябре прошлого года Владимир Путин поделился с журналистами следующими воспоминаниями о событиях весны 2022 года, когда Москва и Киев, казалось бы, вплотную подошли к заключению мирного соглашения: «Мы ещё в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины, вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения. Но после того, как мы по настоятельным призывам наших западноевропейских коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась, и нам сказали – почти дословно: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернёте, либо мы вам».

На фоне тех бедствий, которые обрушились – и продолжают обрушиваться – на Украину после этого судьбоносного решения режима Зеленского, этот рассказ звучит совершенно поразительно. Но, как подчеркнул президент России, все это было на самом деле:

«Это звучало примерно так, только в более таких грубых выражениях, но вполне открыто и, как это ни странно звучит, по-товарищески: вот теперь или мы, или вы. Вот это всё продолжается».

Зачем сейчас об этом вспоминать? Затем, что Россия – не только щедрая, но и добрая душа. Затем, что в нашей стране по-прежнему есть сердобольные люди, которые переживают из-за разрушений на Украине в результате российских военных ударов. По-человечески такие чувства вполне понятны. А, учитывая нашу общую историю, они понятны вдвойне. Однако у политики – и у особенно у политики во время жесткого военного противостояния – есть собственная логика.

И эта логика полностью укладывается в рамки того, о чем четыре с лишним года тому назад украинские переговорщики «по-товарищески» сказали своим российским коллегам: «Теперь или мы, или вы». Эти слова – вовсе не фигура речи, не залихватская фраза, которая произносится ради хайпа, а потом уходит в песок.

Это основополагающий принцип, которым по-прежнему «живут и дышат» те силы на Украине, которые считают единственно правильным превращение своей страны в «проект анти-Россия». Не буду в доказательства этого своего тезиса приводить высказывания тех фигур, которые и без того каждый день светятся в информационных сводках – Зеленского и членов его свиты. Приведу вместо этого очень показательные слова очень показательного человека, который обычно находится за рамками российского информационного поля.

Родившийся еще в январе 1947 года Владимир Паниотто – классик украинской социологии, автор многочисленных научных трудов. Казалось бы, от такого человека можно ожидать взвешенных политических оценок. Но по факту мы имеем совсем другое. На недавнюю угрозу Зеленского«закрыть небо России» 79-летний профессор отреагировал эмоциональным спазмом. Мол, я такое уже давно предлагал! А меня все не слушали и не слушали!

Открываем опубликованную еще в июле 2025 года статью, которую профессор Паниотто прилагает в качестве доказательства своего «научного первенства». Открываем – и обнаруживаем, что живой классик украинской социологии не соврал: он действительно предвосхитил угрозу Зеленского. Заголовок статьи: «Закрыть аэропорты Москвы!»

Начало статьи, в котором украинский профессор описывает того, что он считает «сутью проблемы»: «Данные социологических опросов показывают, что подавляющее большинство россиян – особенно в Москве – не чувствуют, что идет война. Приблизительно 80% имеют либо нормальный, либо замечательный настрой. 70% считают, что страна развивается в правильном направлении».

С точки зрения Паниотто, это никуда не годится. И он предлагает конкретный способ «исправить ситуацию»: «Между тем, мы можем, используя незначительные ресурсы, создать неудобную ситуацию для населения, элит и бизнеса РФ, закрыв полностью или почти полностью авиасообщение в московских аэропортах».

Профессор Паниотто прогнозирует, что если это «полностью или почти полностью» продлится три или четыре недели, то стабильности в России будет нанесен «стратегический ущерб» в форме «нарастания рисков в регионах» и «потенциальной эскалации требований к правительству».

И остался ли, интересно, хоть один наивный человек, кто даже на секунду усомнится в том, что, если бы у Киева был хотя бы малейший шанс нанести России этот «стратегический ущерб», он бы этим шансом непременно воспользовался бы? Такова суть нынешней войны. Такова суть нынешнего военного конфликта. Это не Россия выбрала эскалацию. Это режим Зеленского каждый раз «в инициативном порядке» повышает ставки и каждый раз сильно удивляется тому, что у Москвы сильно больше козырей.

Население Украины – особенно ту его часть, которая не имела и по-прежнему не имеет отношения к принятию политических решений – конечно, жалко. Но самих себя – свою безопасность, свое спокойствие, свое благополучие – мы должны без колебаний ставить на первое место. Это единственно правильная и единственно возможная позиция – и в бытовом, и в политическом, и в моральном отношении.