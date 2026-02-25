Tекст: Семен Николаев

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева сделала на днях несколько неожиданное по меркам нынешнего киевского чиновничества заявление: «Если полностью запретить говорить на русском языке в школах, мы увидим обратный результат. Мы снова поднимем вопрос «отстаивания права» на использование русского языка. Нельзя, с одной стороны, говорить об отходе от авторитаризма и тоталитаризма и пропагандировать демократические ценности, а с другой – контролировать каждое слово. Если мы подходим к языковой политике исключительно через тотальные запреты... мы рискуем получить обратный результат».

Будучи функционером режима Зеленского, Надежда Кузьмичева призывает, естественно, не к защите права на свободное использование русского языка на Украине, а к более коварным, опосредованным и изощренным методам борьбы с таким использованием. Однако мотивация киевской чиновницы – это в данном случае вопрос второстепенный. Первостепенным – и не вопросом, а ответом – является сделанное ей признание: несмотря на нацеленные на выжигание всего русского титанические усилия нескольких последних киевских режимов русский язык, русская культура и русская идентичность на Украине по-прежнему живее всех живых.

Хотя нет, стойте! В предыдущем предложении было использована терминология, которая с точки зрения исторической правды, является ложной. Одесса, Николаев и Харьков – все это исторические русские территории, которые, как я уже сказал выше, обязательно вернутся в состав России. Однако «обязательно» в этом конкретном случае совсем не значит «быстро».

В опубликованных в 2009 году в Москве воспоминаниях последнего председателя КГБ Украины Николая Голушко содержится следующее описание визита Михаила Горбачева и сопровождающего его первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого в Львовскую область в феврале 1989 года: «В толпе оказались представители РУХа во главе с Черноволом, которые вместе со своими соратниками начали громко скандировать: «Долой Щербицкого!»... Горбачев не пытался остановить выкрики, не пресекал их, наоборот, повернувшись к Черноволу, привычно говорил о перестройке: «Вы снизу подожмите, а я – сверху. И вместе наведем порядок».

Комментируя эту сцену, Голушко приводит тогдашние ощущения своего подчиненного по КГБ, который в тот момент находился в нескольких метрах от Горбачева: «Я подумал, может, генсек не понял, кто перед ним, может, он не знаком со спецификой Львовского региона? Мне непонятно, даёт ли он себе отчет, в какой среде находился и кому он адресовал свои призывы?»

Читать сегодня подобные строки больно и мучительно. Играть в политические поддавки с теми, кто стремится тебя уничтожить – это очень плохая стратегия. Однако историю нельзя поменять задним числом. Что было, то было.

А было вот что: в те политические эпохи, которые предшествовали нынешней, опасность, исходящая от националистических и экстремистских сил на Украине, слишком долго игнорировалась. Перед этими силами слишком долго расстилали «красный ковер». А эти политические силы, окрепнув, использовали промах своих оппонентов для того, чтобы начать «заливать красным» все вокруг себя. И на этот раз под «красным» я подразумеваю уже не цвет ковровой дорожки, а кровь.

Вспомним, например, сожжение безоружных людей в Одесском доме в мае 2014 года. Именно такими методами украинский политический класс обеспечивал продвижение курса, суть которого в 2025 году сформулировал теперь уже бывший мэр этого населенного пункта Геннадий Труханов: «Одесса – это не русский город».

Русский, конечно, русский – какой же, спрашивается, еще? И Николаев с Харьковом – это тоже русские города. Но украинские националистические элементы хозяйничали в этих городах слишком много и долго. Террор в своих самых разных проявлениях, тотальное промывание мозгов – все это дало свои плоды и все это оставило свои следы. Одномоментно ликвидировать эти «плоды и следы» не получится. Процесс возвращения этих регионов в состав России будет медленным и постепенным.

Этот процесс и невозможно, и ненужно форсировать. Любая спешка здесь контрпродуктивна. Не зря говорят, что время – лучший лекарь. В ходе СВО наша страна нанесла мощнейший удар по про проекту превращения Украины в «анти-Россию» – удар, от которого этот проект уже не оправится. Конечно, агония проекта «анти-Россия» может быть долгой. Однако, сколько бы верёвочке не виться, а конец будет.

Одесса, Харьков и Николаев сами – по своей доброй воле – вернутся в Россию. Процесс воссоединения русских земель является пусть не очень быстрым, но зато необратимым. Его не остановит никто и ничто.