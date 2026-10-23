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    23 октября 2026, 12:08 • Тенденции

    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир

    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Семен Николаев

    Согласно официальной биографии Владимира Зеленского, он окончил Криворожский экономический институт еще в 2000 году. Однако его реальное образование – или, во всяком случае, политическое образование – проходит только сейчас, при активном участии России и ее вооруженных сил.

    Журналист: «Вы согласились бы на мирное соглашение, которое зафиксирует все в нынешнем состоянии, при котором вы по-прежнему сохраните 75% или более территории своей страны?» Зеленский: «Да».

    Как же так, Владимир Александрович?! Вы точно тот же самый Владимир Зеленский, который, обращаясь в сентябре 2022 года к собственным гражданам, выдал, например, вот это:

    «Мир впечатлен. Враг в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас и ждет вас. Путь к победе труден. Но мы уверены: вам это по силам. Вы дойдете до нашей границы, до всех ее участков. Вы увидите наши границы и спины врагов. Вы увидите, как сияют глаза нашего народа и пятки оккупантов. Они назовут это «жестом доброй воли». Мы назовем это победой!»

    Сейчас Зеленскому приходится на ногах придумывать новые дефиниции «победы», делать вид, что он считает своим триумфом «сохранение 75% и более территории своей страны». Задача «выхода на границы 1991 года» стыдливо забыта и задвинута в дальний ящик. Такое понижение ставок – следствие того «политического образования», которое киевский начальник с «помощью» российской армии получил в последние годы.

    Получил – и по-прежнему получает. Находясь в образе Гамлета, известный американский комик Ирвин Кори произнес во время радиопередачи в 1953 году следующие слова: «У меня простая,  но в то же время пронзительная философия. Стреляйте в упор, в упор, без обиняков, просто и пронзительно. Моя философия заключается в том, что добрым словом и оружием можно добиться большего, чем просто добрым словом».

    «Философия» Зеленского заключается в том числе и в том, что он в принципе не воспринимает «доброе слово». Но даже он не может игнорировать ту реальность, которая возникает благодаря грамотному применению российского оружия.

    Приведу еще одну пафосную цитату киевского руководителя из разряда тех, о которых сегодня ему не очень удобно вспоминать. Зеленский в ходе своего выступления в конгрессе США в декабре 2022 года: «Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и процветает. Спасибо! И это дает мне хороший повод поделиться с вами нашей первой совместной победой...Американцы одержали эту победу, и именно поэтому вам удалось объединить мировое сообщество для защиты свободы и международного права!»

    Как же это контрастирует с сегодняшними горькими жалобами Зеленского на тему того, что Америка Трампа его бросила и превратила в «козла отпущения»!

    У всех школьников и студентов разный уровень и разная скорость восприятия обучающего материала. До кого-то все доходит очень быстро, до кого-то — очень медленно. Киевский начальник точно относится к категории политических тугодумов. И это вынуждает Россию применять в его отношении «особо интенсивные методы обучения».

    Как только Зеленский удваивает ставки — наносит нашей стране удар исподтишка, открывает новый фронт, обнаруживает новые цели для своих БПЛА — Россия в ответ поднимает ставки не в два, а в пять или даже в десять раз.

    О сути этой стратегии Владимир Путин напомнил, посетив в середине октября вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск: «Напомню, что после вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее, и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем».

    Чуть позже глава  РФ поинтересовался у одного из генералов размером уже созданной зоны безопасности. Вот ответ, который он получил: «Общая протяжённость по государственной границе на курском и белгородском направлениях составляет 660 километров. Под нашим контролем 465 километров, это 70%. А по площади если – за время создания полосы безопасности мы овладели более 3000 квадратных километров, при этом в 2026 году 2000 квадратных километров взяли под наш контроль».

    Такова цена «политического образования» Зеленского на одном только стратегическом направлении. Если попытаться посчитать эту цену в общенациональном масштабе, то цифры будут и вовсе головокружительными. Грустно для Украины. Однако киевский начальник не оставил нашей стране никакого иного выхода. Раз Зеленский понимает только «язык оружия», то Россия с готовностью обеспечивает ему «лингвистические уроки».

    Нынешние мощные удары нашей страны по территории, которой на ее беду управляет Зеленский, приближают капитуляцию киевского режима. Ни на секунду не сомневаюсь, что Зеленский даже это постарается выдать за свою «победу». Однако слова не могут существовать в полном отрыве от предметов, которые они означают. Капитуляция Киева будет капитуляцией Киева. Крах Зеленского будет крахом Зеленского.

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