Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках

Tекст: Семен Николаев

Уходящий год стал временем еще большего взлета национального самосознания нашей страны. Это факт, игнорировать который не получается даже у тех, кто очень хочет это сделать.

После Парада Победы на Красной площади 9 мая 2025 года The New York Times опубликовала текст об этом событии, который был до краев заполнен злобой и недоброжелательством. Но заканчивается этот текст на совсем другой ноте.

«После окончания парада я заметил Григория Пономаренко, одного из нескольких сотен выживших советских ветеранов, участвовавших во Второй мировой войне. «Русский народ – самый стойкий народ в мире», – сказал 99-летний господин Пономаренко, который сражался до самого Берлина и вскоре после капитуляции Германии служил телохранителем во время переговоров лидеров союзников на Потсдамской конференции. Он сказал, что видел Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля. «Я не ел два дня подряд. Все, о чем я заботился, – это чтобы мои карманы были набиты патронами». Господин Пономаренко приехал на парад из оккупированного украинского города Луганск, где он родился и был призван в 18 лет в Советскую Армию после нацистского вторжения. «Я очень рад, что теперь мы – Россия, потому что мы говорим по-русски, мы русские», – сказал он о своем родном городе, и на его глаза навернулись слезы... Беседа с господином Пономаренко заставила меня осознать всю мощь эксплуатации Кремлем исторической памяти о Второй мировой войне: многие в России считают, что они снова защищают свою собственную страну».

Оставим в стороне обязательные для The New York Times цничные шпильки вроде «оккупированного украинского города Луганск» и якобы имеющее место «эксплуатацию Кремлем исторической памяти» о Великой Отечественной войне. Главное здесь не в этих шпильках, а в вынужденном признании со стороны наших геополитических оппонентов: гордость граждан России за свою страну – это сила, которая сметает все препятствия на своем пути.

Эта гордость за страну, за свою культуры, за свою историю обретает самые разные формы. Об этой из этих форм Владимир Путин рассказал в ходе Валдайского форума в этом октябре: «Мне недавно говорили, что у нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки на свои мероприятия, когда где-то отдыхают, в бары и так далее приходят в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка – меня это очень радует».

После этого рассказа президента я «погрузился в тему» и выяснил: модный стиль, о котором он упомянул, называется «Турбо Русь». Конечно, обычно модные стили и тенденции – это нечто, что быстро приходит и не менее быстро уходит. Но в данном случае есть все основания полагать, что речь идет о чем-то гораздо более глубоком и фундаментальном, чем капризы и моды.

Вот как Путин объяснил то, почему его радуют новые тенденции в молодежной среде: «Это значит, что, несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, а наоборот, эффект, обратный ожидаемому, получают. И то, что у молодых людей есть такая внутренняя защита от каких-то попыток повлиять на общественное сознание изнутри – это очень хорошо. Это говорит о зрелости и прочности российского общества».

В другой части своего выступления на Валдайском форуме президент высказался о «попытках разложить российское общество изнутри» более подробно и более жестко: «Понимаете, сам факт наличия России многим не нравится, и все хотят как-то принять участие в этом историческом событии – нанесении нам «стратегического поражения» и на этом поживиться: там откусить, здесь откусить… Хочется сделать такой выразительный жест, но здесь дам очень много… Этого не будет».

Не будет потому, что население нашей страны дало решительный отпор попыткам «отмены» её культуры, накату на наши ценности и нашу самобытность.

Я вбил в поисковике «cancel Russia» и тут же наткнулся на какой-то прозападный пропагандистский сайт: «Русская культура является экспансионистской и империалистической по своей природе. На протяжении поколений в ней воспитывалось превосходство над другими народами, которые сначала были покорены Российской империей, а затем Советским государством. Российская Федерация решила продолжить эту прискорбную практику. Почти вся русская культура продолжает традицию российского империализма...Помогите нам бороться с Российской империей с помощью отмены её колониалистской культуры!»

Интересно, на какую реакцию российского общества рассчитывали авторы этих истеричных призывов? Наверняка – совсем не на ту, которая последовала. Вот факты о важных российских общественных тенденциях 2025 года.

Обнародованные в июле итоги исследования ВЦИОМ: доля молодых людей в нашей стране, которые считают себя православными выросло в последнее время почти в два раза – с 25% до 45%.

В прошлом понятия «патриотические песни» и «модные песни» не всегда означали одно и то же явление. Но в 2025 году все было иначе.

Мощное возрождение интереса к творчеству Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой, огромная популярность композиции «Матушка земля» Татьяны Куртуковой – композиции, чей припев звучит так: «Матушка-земля, белая берёзонька. Для меня – Святая Русь, для других – занозонька. Матушка-земля, ой, белая берёзонька. Для меня – Святая Русь, для других – занозонька».

Пожалуй, к этому ничего не надо больше добавлять. Все, что нужно, уже сказано.