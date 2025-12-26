  • Новость часаНовая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как будут освобождаться оставшиеся города Донбасса
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    Банк России представил обновленную тысячерублевку
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    0 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    11 комментариев
    26 декабря 2025, 18:05 • Тенденции

    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках

    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Семен Николаев

    Вечная любовь не ржавеет. Вечные ценности – тоже. «Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем». «Горжусь, что я русский» – эти слова были произнесены нашим великим полководцем Александром Суворовым больше, чем 225 лет тому назад. Но на излете 2025 года они по-прежнему звучат так же актуально и современно, как и при жизни генералиссимуса.

    Уходящий год стал временем еще большего взлета национального самосознания нашей страны. Это факт, игнорировать который не получается даже у тех, кто очень хочет это сделать.

    После Парада Победы на Красной площади 9 мая 2025 года The New York Times опубликовала текст об этом событии, который был до краев заполнен злобой и недоброжелательством. Но заканчивается этот текст на совсем другой ноте.

    «После окончания парада я заметил Григория Пономаренко, одного из нескольких сотен выживших советских ветеранов, участвовавших во Второй мировой войне. «Русский народ – самый стойкий народ в мире», – сказал 99-летний господин Пономаренко, который сражался до самого Берлина и вскоре после капитуляции Германии служил телохранителем во время переговоров лидеров союзников на Потсдамской конференции. Он сказал, что видел Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля. «Я не ел два дня подряд. Все, о чем я заботился, – это чтобы мои карманы были набиты патронами». Господин Пономаренко приехал на парад из оккупированного украинского города Луганск, где он родился и был призван в 18 лет в Советскую Армию после нацистского вторжения. «Я очень рад, что теперь мы – Россия, потому что мы говорим по-русски, мы русские», – сказал он о своем родном городе, и на его глаза навернулись слезы... Беседа с господином Пономаренко заставила меня осознать всю мощь эксплуатации Кремлем исторической памяти о Второй мировой войне: многие в России считают, что они снова защищают свою собственную страну».

    Оставим в стороне обязательные для The New York Times цничные шпильки вроде «оккупированного украинского города Луганск» и якобы имеющее место «эксплуатацию Кремлем исторической памяти» о Великой Отечественной войне. Главное здесь не в этих шпильках, а в вынужденном признании со стороны наших геополитических оппонентов: гордость граждан России за свою страну – это сила, которая сметает все препятствия на своем пути.

    Эта гордость за страну, за свою культуры, за свою историю обретает самые разные формы. Об этой из этих форм Владимир Путин рассказал в ходе Валдайского форума в этом октябре: «Мне недавно говорили, что у нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки на свои мероприятия, когда где-то отдыхают, в бары и так далее приходят в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка – меня это очень радует».

    После этого рассказа президента я «погрузился в тему» и выяснил: модный стиль, о котором он упомянул, называется «Турбо Русь». Конечно, обычно модные стили и тенденции – это нечто, что быстро приходит и не менее быстро уходит. Но в данном случае есть все основания полагать, что речь идет о чем-то гораздо более глубоком и фундаментальном, чем капризы и моды.

    Вот как Путин объяснил то, почему его радуют новые тенденции в молодежной среде: «Это значит, что, несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, а наоборот, эффект, обратный ожидаемому, получают. И то, что у молодых людей есть такая внутренняя защита от каких-то попыток повлиять на общественное сознание изнутри – это очень хорошо. Это говорит о зрелости и прочности российского общества».

    В другой части своего выступления на Валдайском форуме президент высказался о «попытках разложить российское общество изнутри» более подробно и более жестко: «Понимаете, сам факт наличия России многим не нравится, и все хотят как-то принять участие в этом историческом событии – нанесении нам «стратегического поражения» и на этом поживиться: там откусить, здесь откусить… Хочется сделать такой выразительный жест, но здесь дам очень много… Этого не будет».

    Не будет потому, что население нашей страны дало решительный отпор попыткам «отмены» её культуры, накату на наши ценности и нашу самобытность.

    Я вбил в поисковике «cancel Russia» и тут же наткнулся на какой-то прозападный пропагандистский сайт: «Русская культура является экспансионистской и империалистической по своей природе. На протяжении поколений в ней воспитывалось превосходство над другими народами, которые сначала были покорены Российской империей, а затем Советским государством. Российская Федерация решила продолжить эту прискорбную практику. Почти вся русская культура продолжает традицию российского империализма...Помогите нам бороться с Российской империей с помощью отмены её колониалистской культуры!»

    Интересно, на какую реакцию российского общества рассчитывали авторы этих истеричных призывов? Наверняка – совсем не на ту, которая последовала. Вот факты о важных российских общественных тенденциях 2025 года.

    Обнародованные в июле итоги исследования ВЦИОМ: доля молодых людей в нашей стране, которые считают себя православными выросло в последнее время почти в два раза – с 25% до 45%.

    В прошлом понятия «патриотические песни» и «модные песни» не всегда означали одно и то же явление. Но в 2025 году все было иначе.

    Мощное возрождение интереса к творчеству Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой, огромная популярность композиции «Матушка земля» Татьяны Куртуковой – композиции, чей припев звучит так: «Матушка-земля, белая берёзонька. Для меня – Святая Русь, для других – занозонька. Матушка-земля, ой, белая берёзонька. Для меня – Святая Русь, для других – занозонька».

    Пожалуй, к этому ничего не надо больше добавлять. Все, что нужно, уже сказано.

    Главное
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Китай предостерег Японию от милитаризации
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    В Госдуме исключили введение штрафов за использование VPN-сервисов
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Перейти в раздел

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025-й год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации