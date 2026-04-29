Мечта для русских эмигрантов обобрала детей и родителей
Элитная школа для русских эмигрантов выгнала детей перед концом учебного года
Среди пострадавших от банкротства школы Le Sallay, созданной во Франции эмигрантами из России, оказалась сотня детей, чьи родители платили от 10 до 35 тысяч евро в год, и десятки учителей, уволенных перед летними каникулами без оплаты последних месяцев работы.
Российско-французская школа Le Sallay создавалась российским писателем Сергеем Кузнецовым, более 10 лет проживающим в Париже, и его супругой, психологом Екатериной Кадиевой как средство для «спасения мира от катастрофы в образовании». Уроки проводились онлайн, но трижды в год ученики приезжали на сессии во Францию, где три недели учились очно.
Обучение шло на русском и английском языках, а целевой аудиторией были дети эмигрантов, уехавших из России после начала СВО. Учебный год в одном из подразделений школы стоил 10-14 тыс. евро, в другом – 15-35 тыс. евро.
На днях Сергей Кузнецов объявил о банкротстве Le Sallay: «Мы запустили школу в исторически неудачный момент, прямо накануне ковида и череды войн. Последнюю из них, войну в Иране, мы не смогли пережить».
Еще в октябре 2022 года Кадиева рекламировала Le Sallay для детей эмигрантов, уехавших из России после начала СВО. «Выбор нашей школы во многом помогает и взрослым, потому что они могут быть спокойны за своих детей. Они знают, что, куда бы они не переехали, как бы ни изменились их обстоятельства, у них есть островок безопасности, где у их детей все хорошо», – заявляла Кадиева изданию The Bell* (признано Минюстом РФ иностранным агентом). «То, что вам пришлось уехать из России, может быть плохой новостью. Но хорошая новость в том, что вы переехали в глобальный мир», – поддерживал супругу Кузнецов.
Глобальный мир в ситуации с Le Sallay выглядит так: Олег Яковлев, эмигрант из России, перебивающийся случайными заработками в Израиле, взял кредит на обучение своего сына в элитной русско-французской школе. Сумма для эмигранта была малоподъемной: «с новым долгом за обучение Льва мне нужно работать все время, без выходных». Сама школа располагается в старинном замке в Бургундии. Но зарегистрирована в США, в штате Делавер.
«Процедура банкротства там упрощенная, кредиторы практически ничего не получают. Активов для распределения нет», – объясняет особенности банкротства школы бывший член совета директоров Le Sallay, литературный критик Александр Гаврилов. Он же рассказывает о практике, при которой деньги школы, постоянно берущей кредиты и нуждающейся в дотациях, переправлялись семье Кузнецова.
«На протяжении многих лет школа арендовала у основателя принадлежащее ему имущество (отель в Бургундии) по коммерческой ставке»,
– пишет Гаврилов в соцсетях.
Отдельную реакцию у эмигрантского сообщества за рубежом вызвал способ коммуникации основателей школы с учителями и учениками. Преподаватель Анастасия Москалева называет этот способ «самым бесчеловечным»: «Я получила сухое сообщение об отмене уроков в рабочем чате за 10 минут до их начала». Тогда же о том, что у них больше нет школы и не будет выпускного, узнали ученики, лишившись возможности закончить учебный год.
«Закрытие школы во время учебного года – это, конечно, банкротство, прежде всего, моральное», – пишет в соцсетях бывший психолог школы Юрий Лапшин. Сам Лапшин, как и другие единомышленники Кузнецова и Кадиевой, был в курсе, что у Le Sallay значительные проблемы, но не стал их афишировать по просьбе основателей.
«Ситуация о плохой финансовой стороне школы скрывалась намеренно много месяцев, – сообщила в соцсетях супруга Юрия Лапшина, антрополог Александра Архипова (признана Минюстом РФ иностранным агентом). – Когда я осенью написала пост, что Юра расстался со школой Кузнецова из-за плохой финансовой ситуации, на меня сильно надавили и Кузнецов попросил эту фразу убрать. И Юра очень просил убрать, потому что ему тогда не заплатили за последний месяц, и Юра боялся, что и не заплатят».
«В 2025 году я вышел из совета директоров. Школа принимала авансовые платежи от родителей за образовательные услуги, которые заведомо не могла оказать. Когда я обозначил это как проблему, мне предложили либо обратиться в полицию, либо замолчать», – вспоминает Александр Гаврилов. И признает, что он выбрал промолчать.
Теперь о том, что им не заплатят, говорят и те учителя, кто оставался в школе до последнего. «Наши контракты заранее перевели на максимально рискованную схему: оплата за прошлый месяц в конце следующего.
В итоге мы отработали два полных месяца, но не получим за них зарплату»,
– пишет педагог Москалева.
Многие коллеги Кузнецова уверены, что руководство Le Sallay заранее готовилось к кризису, но продолжало привлекать новых учеников. Так, Олег Яковлев внес годовую оплату за 2026-2027 учебный год всего три недели назад. Теперь он сомневается, что взнос удастся вернуть.
Тем временем основатель школы утверждает, что «когда мы принимали деньги от родителя», влезшего в долги ради обучения ребенка, «мы не знали, что школа закрывается». А узнали всего лишь за неделю до объявления. И поспешили разорвать все контракты до окончания учебного года, «чтобы учителя могли найти себе другую работу, а дети – школы».
При этом сами учителя – также российские эмигранты, живущие за рубежом на доход от преподавания – уверены, что в конце апреля, перед летними каникулами невозможно найти новую работу в школе.
В кругах «поуехавшей» либеральной общественности прямо предложили Кузнецову если не «смыть позор кровью», то хотя бы продать замок и расплатиться с учениками и преподавателями. Но съезжать в «гарсоньерку» со своим семейством менеджер элитного европейского образования не спешит.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента