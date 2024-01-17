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    Свобода давно не там, где ее ищут

    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    17 января 2024, 11:54 Мнение

    Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Поговорим о свободе. Конечно, самое жуткое определение залудил Ильич: «свобода – это осознанная необходимость». Я лет пятьдесят пытался понять, что там Ленин имел в виду, и только давеча начала приоткрываться мудрость вождя.

    Вот сидят в телеграм-канальчиках всякие поуехавшие – и даже пооставшиеся – и кроют Россию-матушку почем зря. И главная претензия – что нет на Руси свободы. Во как. То есть реально, сидит какая-то шмара без роду-племени, и почти от стен Кремля вещает, что у нее нет тут свободы, народ быдло, и вообще очень хорошо, когда русские убивают друг друга. Я не шучу – этот кейс у меня задокументирован.

    И артистам некоторым тут тоже все свободы не хватало. И это не то чтобы началось прям с 20-х чисел известного февраля. Нет, у нас же был и непонятный яйцеприбивающий гений, которому воздух Парижа оказался слаще и приятней – и где его немедленно посадили за примерно такой же «акционизм». И вообще – достаточно случаев.

    Да только результат всегда один – будь ты Акунин, будь ты сам Сорокин, ты живешь на свободе и оздоровительном воздухе миазмов Темза-батюшки (Thames по-английски мужского рода, если что) только тогда, когда ты выгребаешь деньги с русской аудитории, с просторов тотальной несвободы и, как ты сам считаешь, чудовищного тоталитаризма.

    И как-то с логикой у них странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего. И у них в голове даже ничего не щелкает – как это все совмещается: тоталитаризм этот ужасный и то, что они из этого тоталитаризма таскают пачками бабло. Потом решают, что русские просто тупые и ничего не замечают. А значит, так им и надо. Но эти времена отползают в сторону, судя по всяким писателям больших и малых окололитературных форм.

    А еще есть популярные артисты, которым гонорарами слегка оторвало голову, и они решили, что они могут столоваться хоть на Южном полюсе, хоть на Северном, что везде их ждут и везде им рады. А ведь есть еще Восточный полюс и Западный, хотя люди об этом не очень хотят говорить (это отлично сформулировал Винни-Пух в 1926 году).

    Так вот, о Восточном и Западном. Западный у нас – всемирно признанная территория свободы, и именно на это рассчитывают люди, которые побросали свои домики в Грязи и отправились покорять Западный полюс. Потому что, см. выше – с вами, тоталитарным быдлом, их ломает и корежит. 

    Вот, например, Максим Галкин*, пожилой юноша из хорошей семьи. На языках говорит, в отличие от 99,9% нашей беглой культурной элиты и чисто оппозиционеров. И мог бы спокойно работать на немецкую аудиторию, например. Но что-то обитатели полюсов не сильно хотят его слушать. Его аудитория – опять русские, даже если это пенсионерка из Хайфы. Но в Хайфе какие залы? Там слезы, а не залы – в Караганде больше залы, чем в Хайфе. Но зато преданная небогатая аудитория, которая всегда с удовольствием лишний раз прослушает шутки про русню и опять всплакнет «как же мы вовремя свалили».

    Но мало. Мало-мало-мало бабла. Мало. Надо что-то делать. И господину приходит в голову гениальная идея – вот в Эмираты русские ездят спокойно туда-сюда. Отдыхать, покупать недвигу и вообще – прекрасный аквариум для ловли денежной рыбки.

    Короче, я не в курcе, как он там шутил и юморил, но власти ОАЭ посчитали это политикой и влупили ему штраф – что-то типа 2,5 млн рублей. Упс. И сюда дотянулась костлявая рука русского тоталитаризма? И да, и нет. Просто русские граждане – которые совсем не убеганты – везут в Эмираты такое количество денег и вообще не считаются недружественными, что властям совсем неохота с ними ссориться. Нормально же сидели, а тут приехал Галкин и давай всех уму-разуму учить. Людям неприятно. Люди могут и в пятак дать. Зачем это эмирам? Если некоторые бывшие русские, а ныне израильские, артисты не понимают, что в местах массового отдыха и пребывания очень разных людей как-то неприятно размахивать своей политической позицией, то надо этим товарищам сделать внушение – и эффективнее всего через бабло: этот язык понимают и эмиры, и наши бывшие.

    Думается, другое место массового отдыха русских граждан, а именно – Таиланд, по той же причине отменил концертики лицедея. Но Галкину хорошо – спасибо, боже, что взял деньгами. А вот укроартист Данилко, который когда-то не вылезал с русского ТВ в женском платье и с накладными сиськами, наговорил уже такого, что его теперь в Эмираты просто не пускают. Ну и хорошо, ну и ладушки.

    И вдруг очень плохо со свободой оказалось в Греции, на родине Демиса Руссоса и демократии. Там в Афинах запретили концерт британской группы The Tiger Lillies. Причина проста: это трио истово поддерживает режим Зеленского. По данным агентства Efsyn, театрально-клезмерская британская группа из самого Лондона, откуда даже Фридман сбежал, собиралась дать масштабный проукраинский концерт на афинской площади в центральном районе Экзархия. Они когда-то прозвучали весьма в жилу в саундтреке «Амели», а теперь бубнят что-то стремное. Я тут прислушался к песенке «Героин» – совсем свежей: «принимай героин, принимай героин, если хочешь победить» (революционно рифмуя heroin/win).

    А, так вот для кого и про кого эта песня. Это ж для Зеленского! Хотя я думаю, что им все отменили, потому что они уже выступили в Афинах перед участниками антиправительственных манифестаций. И теперь власти логично полагают, что они тупо провокаторы, а не артисты.

    А как же свобода, которая лучше, чем несвобода?

    А вы все пропустили – все уже давно изменилось. И свобода, кажется, уже не там, где вы ее ищете. Потому что это и есть «осознанная необходимость».

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