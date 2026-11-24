Tекст: Станислав Лещенко

Свежая демографическая статистика в Эстонии вновь оказалась в центре острой политической дискуссии. По сводкам МВД республики, в октябре 2026 года в стране родилось всего 682 ребенка – на 113 меньше, чем годом ранее. Всего за первые десять месяцев 2026 года на свет появилось чуть более 7,2 тыс. детей, что на 5,3% ниже прошлогоднего показателя, и без того ставшего антирекордом за всю историю наблюдений.

В парламенте и экспертной среде происходящее все чаще называют демографическим провалом. Оппозиционные партии – от национал-консерваторов из Isamaa и EKRE до центристов – обвиняют правительство Кристена Михала в том, что урезание пособий для многодетных семей, повышение налога с оборота и введение новых сборов подорвали уверенность молодых родителей в завтрашнем дне. В правящей Партии реформ в ответ заявляют, что в условиях бюджетного дефицита и рекордных оборонных трат ставка делается не на прямые выплаты, а на безопасность и адаптацию рынка труда.

Однако сухие цифры за тридцать пять лет независимости Эстонии выглядят для республики крайне тревожно. Население страны за это время сократилось на 13,2% и на начало 2026 года составило 1 360 745 человек – численность жителей падает второй год подряд.

Рождаемость по сравнению с 1991 годом упала более чем вдвое: в 2025-м в Эстонии родилось всего 9240 детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился до исторического минимума в 1,16 ребенка на женщину. Количество заключенных браков за годы независимости снизилось на 41,7%, к тому же из-за экономического спада жители эстонских городов продолжают уезжать за границу.

Как отмечается в майском докладе Центра демографии Таллинского университета, эти процессы носят затяжной характер. Исследователи обращают внимание на то, что уже несколько лет подряд в Эстонии рождается менее 10 тыс. детей в год. «Большая инерция демографических изменений означает, что для замедления или разворота негативных тенденций потребуются десятилетия», – констатируют авторы отчета.

Ученые отмечают, что малочисленные поколения 1990-х и 2000-х годов уже сами вступили в детородный возраст, что естественным образом снижает число рождений. Кроме того, в обществе изменились система ценностей и отношение к родительству: из-за стремительного роста стоимости жизни на первый план вышли вопросы финансового выживания, а не расширения семьи.

Согласно свежему опросу, 22% жителей Эстонии вынуждены ежедневно экономить на продуктах питания. Еще 31% респондентов признались, что вынуждены урезать расходы на другие базовые нужды.

Приближение зимы традиционно усиливает тревогу жителей стран Прибалтики, ожидающих новых счетов за коммунальные услуги. По сентябрьским данным Департамента статистики Эстонии, за год расходы, связанные с жильем, выросли на 7,4%. Электричество за этот период подорожало на 6,1%, газ – на 44,5%, древесное топливо – на 10,6%. Член правления энергетической компании Elenger Grupp Рауль Котов предупреждает, что зимой счета за газовое отопление могут вырасти на 50–60%.

С учетом текущих тенденций старший научный сотрудник Центра демографии Таллинского университета Мартин Клесмент в своем майском исследовании разработал три основных сценария развития Эстонии до 2100 года. Согласно наиболее пессимистичному из них, даже если суммарный коэффициент рождаемости удержится на уровне 1,3 ребенка на женщину (что выше нынешних 1,16), население страны к концу века сократится почти вдвое – до 670 тыс. человек.

Второй сценарий позволяет удержать численность населения, но ценой радикального изменения его состава. Для этого потребуется ежегодно принимать не менее восьми тысяч мигрантов.

Если власти максимально упростят миграционное законодательство, к концу столетия доля этнических эстонцев в стране опустится ниже 50% и продолжит сокращаться. «Ценой длительного высокого миграционного сальдо станет существенное изменение состава населения Эстонии», – констатирует Клесмент в своем отчете.

«Перспектива получается мрачная: в первом случае нас ожидает коллапс экономики и социальной системы, во втором – Эстония перестанет быть европейской страной в классическом понимании этого слова. Альтернативой может стать новая политика, направленная на повышение рождаемости. Но я не вижу ни у одной партии реального плана, который позволит повысить рождаемость и избежать худшего», – говорит оппозиционный депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин.

В Таллинском университете рассмотрели и третий сценарий, предполагающий рост рождаемости в ближайшие десятилетия, однако сами специалисты называют его наименее реалистичным. Чтобы остановить убыль населения без привлечения мигрантов, коэффициент рождаемости должен достичь уровня простого воспроизводства – 2,1 ребенка на женщину. Для этого демографию пришлось бы сделать главным национальным приоритетом и направить в эту сферу колоссальные бюджетные средства.

Пока же ситуация далека от идеала. Эстонские СМИ приводят письмо матери троих детей, которая подробно описывает расходы на содержание семьи. Детское питание, смеси, подгузники, одежда, обувь, средства гигиены и лекарства – это не предметы роскоши, а базовые ежедневные потребности.

При этом государственные пособия в Эстонии составляют 80 евро на первого и второго ребенка, 100 евро – на третьего и последующих, а также 450 евро для многодетной семьи. По словам женщины, эти суммы совершенно не соответствуют текущим ценам: на 80 евро в месяц порой невозможно купить даже минимальный запас подгузников и детского питания. Чем больше детей в семье, тем выше расходы, однако размер господдержки не успевает за ними.

Существуют и другие барьеры. Депутат Чаплыгин цитирует обращение одного из избирателей: «Стоимость жилья в Эстонии настолько высока, что для многих молодых семей покупка собственной квартиры практически недоступна. Среди молодых людей немало представителей необходимых обществу профессий – медиков, водителей, учителей и других специалистов, однако их заработная плата зачастую не позволяет приобрести жилье или выплачивать ипотеку». По мнению автора письма, государство должно строить муниципальное жилье для молодых семей и сдавать его на условиях льготной аренды.

Однако дело не только в пособиях и льготах, но и в общем состоянии экономики: чтобы люди не уезжали из страны и решались заводить детей, необходимы рабочие места с достойной оплатой. Сейчас же наблюдается обратный процесс: крупные предприятия закрываются или переносят производство за рубеж, малый и средний бизнес переживает спад, иностранные инвесторы уходят с рынка, а в стране тем временем растет уровень магазинного воровства.

Главным государственным приоритетом объявлена «защита от России»: огромные средства направляются на закупку вооружений и строительство «Балтийской линии обороны». Значительные суммы также выделяются на поддержку Украины. Все это происходит на фоне дефицита госбюджета, превышающего 2 млрд евро.

Многие жители Эстонии в соцсетях критикуют траты на внешнеполитические проекты в ситуации, когда граждане самой республики лишаются базовых услуг – включая медицину. Например, с 1 июля 2026 года в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа перестали работать местные бригады реанимобилей – государство прекратило их финансирование. Теперь для транспортировки тяжелых пациентов машину приходится вызывать из Таллина или Тарту. Прибытие реанимобиля в Нарву занимает около двух часов, а последующая дорога в больницу Тарту или Таллина – еще от трех до четырех часов.

В подобных условиях рассчитывать на демографический перелом не приходится. Поэтому ученые Таллинского университета предлагают полагаться на то, что хотя бы часть потомков новых мигрантов со временем интегрируется в эстонское общество через смешанные браки.

Политолог, уроженец Эстонии Максим Рева в беседе с газетой ВЗГЛЯД усматривает в происходящем горькую иронию истории. «Когда Эстония в свое время выходила из состава СССР, одним из главных лозунгов было сохранение этнической эстонской идентичности. Адепты независимости доказывали, что в Советском Союзе эстонский народ растворяется, словно кусочек сахара, смешивается с другими народами. Прошло тридцать пять лет – и к чему эстонцы пришли сейчас? На горизонте – все то же растворение в среде иноплеменных», – отмечает Рева.

По его словам, сохранение эстонского народа напрямую связано с добрососедскими отношениями с Россией. «Пока эстонцы в СССР дружили с русскими, поднимали экономику за счет России, имели возможность богатеть за счет необъятного российского рынка, их численность росла. Сейчас же экономика Эстонии в стагнации, зато 5,4% от ВВП (около 2,4 млрд евро) страна отдала "на оборону" от той самой России, хотя мы нападать на эстонцев и не собираемся. Народ разъезжается, налогооблагаемая база сокращается. В общем, перспективы и в самом деле незавидные», – резюмирует Рева.