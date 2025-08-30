  • Новость часаУдаром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    30 августа 2025, 14:30 • В мире

    Отмщение Украине Венгрия начала с легендарного боевика

    Отмщение Украине Венгрия начала с легендарного боевика
    @ Птахи Мадяра/wikipedia.org

    Tекст: Евгений Крутиков

    Венгрия ввела санкции против Украины за удар по нефтепроводу «Дружба». Пока речь об индивидуальном наказании по-своему легендарного боевика, но начало положено. Будапешт приблизился к тому, чтобы принять непростое решение об участии в конфликте со склочным соседом.

    «Командир Мадяр: если вам нужен отдых, и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу». Такими словами глава польского МИД Радослав Сикорский пригласил командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным «Мадьяр» в гости.

    Ранее Будапешт заявил, что запретил въезд в шенгенскую зону Мадьяру, которого считает ответственным за удар БПЛА по нефтепроводу «Дружба». Но Польша может выдать ему национальную визу.

    Ирония ситуации в том, что самоназвание венгров – мадьяры, а Бровди – этнический венгр.

    «Атака на нефтепровод была атакой на суверенитет Венгрии, которая поставила под удар нашу энергетическую безопасность и почти что вынудила нас использовать стратегические резервы», – обосновал санкции против Мадьяра глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Он отметил, что в Киеве знают, какое значение нефтепровод «Дружба» играет для энергетической безопасности Венгрии и Словакии, и что удары по нему наносят больше ущерба этим странам, чем России.

    В свою очередь Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответными мерами – мстью за Бровди. «Это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно», – сказал он. После этого в МИД вызвали посла Венгрии Антала Гейзера и вручили ему ноту протеста «в связи с дискриминационными действиями венгерских властей в отношении гражданина Украины венгерского происхождения, которому Венгрия запретила въезд в страну».

    Сам гражданин, то есть Бровди, отреагировал на новость о лишении его шенгенских виз в свойственном ему стиле: «запихайте в дупу» и «не берите на себя больше, чем можете потянуть».

     

    Бровди – персонаж из 1990-х годов, перепробовавший в родном Закарпатье самые разные виды рискованного предпринимательства. Он был одним из крупнейших девелоперов Ужгорода, открывал продовольственные магазины, торговал зерном с Китаем, а перед началом СВО жил в Киеве, где вступил в Оболонский отряд теробороны. Затем он организовал первое в ВСУ специализированное подразделение беспилотников, которые назвал «Птицы Мадьяра», а 3 июля 2025 года был назначен командующим нового рода войск – Силами беспилотных систем (СБС) Украины.

    Именно поэтому, «по должности» Венгрия и ввела против него санкции. То, что командующий СБС ВСУ еще и венгр по национальности, забавное совпадение.

    Бровди уже давно стал медийной фигурой из-за активности в соцсетях и перепалок со всеми на свете. То ли у него правда характер такой склочный, то ли это пиар-стратегия по притягиванию к себе внимания. Но подразделений беспилотников теперь уже много, а светится везде только «Мадьяр» со своими «птицами».

    В принципе, для Украины с ее карнавально-майданной культурой это привычно. Кто громче крикнул – тот и генерал.

    Удары по нефтепроводу «Дружба» ВСУ наносят беспилотниками и ракетами Хаймарс, цель – участок в Унечском районе Брянской области вблизи границы с Белоруссией. Далее основная ветка газопровода уходит в город Мозырь, где расположен НПЗ. Там труба раздваивается: одна ветка идет в Польшу (поставки по ней прекратились в первые месяцы 2023 года), а вторая через украинские города Броды, Львов и Закарпатье в Венгрию и Словакию.

    «Дружба» считается крупнейшей в мире системой международных магистральных нефтепроводов. Его строили более 10 лет – некоторые участки в тогдашних ГДР, ЧССР и в Венгрии были достроены только к середине 1970-х годов. Хотя основные усилия и затраты пришлись на долю СССР, проект считался совместным (в рамках СЭВ, и нефть отправлялась в социалистические страны по сниженной цене, что серьезно способствовало росту экономик Польши, Венгрии, ГДР и ЧССР.

    Внутри СССР существовала также ветка через Литовскую ССР (НПЗ в Мажейкяй) в латвийский Вентспилс, где был построен крупный нефтеналивной порт. Сейчас эта ветка тоже закрыта из-за санкций.

    Как это не удивительно, но Еврокомиссия заняла сторону Венгрии и Словакии, подавших коллективную жалобу на действия Украины.

    «Нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности, Еврокомиссия обсудила этот вопрос с властями в Киеве», – заявила на брифинге официальный представитель Брюсселя Ева Гринчирова. Это невнятное бормотание скорее говорит о неспособности евробюрократии справляться с кризисами, нежели о жесте доброй воли с ее стороны.

    До того Петер Сийярто призывал Киев прекратить угрозы и атаки на критическую для энергоснабжения Венгрии инфраструктуру, подчеркивая, что Будапешт расценивает это как нападение на свой суверенитет. В ответ его украинский коллега Андрей Сибига посоветовал не указывать Владимиру Зеленскому, «что делать и говорить», а также «пожаловаться в Москву» и «диверсифицировать поставки энергоносителей».

    Конфликт Киева и Будапешта длится уже давно и связан не только с нефтепроводом «Дружба». Стороны взаимно выслали дипломатов, обвиненных в деятельности, несовместимой с их статусом. Киевляне распространяли фальшивые ролики о подготовке венгерской армии к вторжению на Украину. В Закарпатье были задержаны местные венгры, которые якобы передавали венгерской разведке секретные сведения.

    Из-за поднакопившихся претензий и регулярного киевского хамства многие ждали от Будапешта более жесткой реакции на удары по «Дружба». Отказ в шенгенской визе для одного-единственного Бровди-Мадьяра выглядит смешно на фоне тех убытков, которые несет Венгрия от недопоставок нефти.

    Вероятно, Будапешт не хочет сильно эскалировать отношения с Украиной из-за критической ситуации в энергетической отрасли. Гендиректор венгерской национальной нефтяной компании Жолт Хернади утверждает: если поставки по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся до сентября, Венгрии придется использовать стратегические запасы, а их на 30 дней максимум. Примерно на столько же хватит запасов бензина, солярки и керосина.

    Ситуация в Словакии немногим лучше. То есть, Киев занят вульгарным шантажом.

    Но есть еще один важный нюанс. Сийярто регулярно утверждает, что конфликт на Украине «не наша война» (в смысле – не венгерская). Из последнего:

    «Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, не мы ее развязали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас в свою войну!» – написал глава МИД в одной из соцсетей.

    Венгрия оказалась перед неприятной развилкой, где обе дороги одинаково опасные. До последнего времени Будапешт дистанцировался от конфликта и балансировал между несколькими центрами силы. Задача минимум: не быть втянутой в конфликт и даже на словах не поддержать какую-либо из двух сторон.

    Вероятно, в генштабе Венгрии действительно есть планы по оккупации Закарпатья на случай, «если все пойдет плохо», но там на все случаи жизни планы есть, - уж такая страна.

    Со своей стороны, Украина всеми доступными ей средствами пытается втянуть Венгрию в конфликт. Сперва задиралась по мелочам. Потом повысила ставки вплоть до атак на нефтепровод «Дружба». Логика примерно такая: не хочешь быть за меня - страдай!

    Если Киев и далее будет эскалировать ситуацию (например, вновь атакует «Дружбу»), то Венгрии все-таки придется выйти из зоны комфорта и косвенно присоединиться к конфликту.

    Однако возможности Будапешта повлиять на глумящийся над ним Киев невелики. Максимум уже сделан – Венгрия категорически против вступления Украины в ЕС, что было подтверждено на референдуме.

    В ответ Киеве состряпали фейк, будто Орбан под давлением США якобы согласился снять свое вето и пропустить Украину в Евросоюз. Оскорбленный премьер Венгрии в ответ заявил, что «путем шантажа, взрывов и угроз» Киев в ЕС точно не попадет.

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», – негодовал Орбан.

    Шантаж, терроризм и глумление – такое поведение Киева для россиян привычно. А вот европейская страна столкнулась с этим впервые. Это новый, интригующий опыт. Даже интересно, какое решение теперь примут венгры.

